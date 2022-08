laufenden Jahr "innerhalb der avisierten Spanne eines EBITDA-Verlustes von 500 Millionen Dollar zu bleiben", die zu Beginn des Jahres angestrebt wurde.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,19 -6,1 3,26 246,4

5 Jahre 2,93 -3,2 2,96 166,9

7 Jahre 2,86 -1,9 2,88 142,2

10 Jahre 2,79 +0,7 2,78 128,0

30 Jahre 3,04 +4,7 2,99 114,0

Die US-Anleihen wurden mit den Daten gekauft, vor allem am kurzen Ende des Marktes, das die geldpolitischen Erwartungen besonders deutlich spiegelt. Die Zweijahresrendite reduzierte sich um 6,1 Basispunkte auf 3,19 Prozent, die Zehnjahresrendite holte ihre Verluste dagegen wieder auf und legte um 0,7 Basispunkte auf 2,79 Prozent zu.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0276 -0,2% 1,0300 1,0355 -9,6%

EUR/JPY 136,84 -0,0% 136,86 137,00 +4,6%

EUR/CHF 1,0589 -0,0% 1,0612 1,0637 -6,5%

EUR/GBP 0,8433 +0,0% 0,8430 0,8447 +0,4%

USD/JPY 133,16 +0,2% 132,87 132,29 +15,7%

GBP/USD 1,2185 -0,3% 1,2217 1,2259 -10,0%

USD/CNH 6,7377 +0,2% 6,7248 6,7167 +6,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.592,73 +2,7% 23.955,50 23.972,65 -46,8%

YTD zu Vortag

Unter Abgabedruck stand der Dollar nach den Verbaucherpreisen. Für den Dollar-Index ging es um 1,1 Prozent nach unten. Die Aussicht auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belastete den Greenback, hieß es. Die Erwartung an einen weiteren "großen" Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte fiel auf 41,5 Prozent. Am Vortag waren es noch 68,0 Prozent. Nun setzten die meisten Marktteilnehmer auf "nur" 50 Basispunkte Erhöhung, die Wahrscheinlichkeit dafür wird nun bei 58,5 Prozent gesehen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,52 91,93 -0,4% -0,41 +27,9%

Brent/ICE 97,06 97,40 -0,3% -0,34 +30,3%

YTD zu Vortag

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Abgaben und legten um bis zu 1,1 Prozent zu. Für Belastung sorgten die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände, die laut staatlicher Energy Information Administration (EIA) deutlich stärker gestiegen sind als erwartet. "Die Benzinnachfrage hat sich aber erholt, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, da wir uns noch in der Hauptreisezeit befinden", so Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,82 1.792,39 -0,5% -8,57 -2,5%

Silber (Spot) 20,44 20,57 -0,6% -0,13 -12,3%

Platin (Spot) 946,41 945,15 +0,1% +1,26 -2,5%

Kupfer-Future 3,65 3,65 -0,1% -0,00 -17,7%

YTD zu Vortag

Der Goldpreis profitierte zwischenzeitlich von den Teuerungsdaten und kletterte wieder über die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Im Anschluss gab er die Gewinne jedoch wieder vollständig ab und rutschte leicht ins Minus. Hier stützten die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA und der schwache Dollar das zinslose Edelmetall, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Angesichts der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja soll sich der UN-Sicherheitsrat nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus UN-Kreisen in New York wollen die 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats auf Antrag Russlands zur Lage in Saporischschja beraten. Seit Tagen wird aus der Gegend um das AKW heftiger Beschuss gemeldet.

US- GELDPOLITIK

- Der Präsident der Chicagoer Zentralbankfiliale, Charles Evans, rechnet in den kommenden Monaten mit nicht mehr ganz so starken Zinserhöhungen. Der Notenbanker sieht den Leitzins in den USA zum Jahresende bei 3,25 bis 3,50 Prozent, wie er am Mittwoch während eines Gesprächs an der Drake University sagte. Die US-Verbraucherinflationsdaten für Juli seien "positiv" gewesen, aber das Tempo des Preisanstiegs bleibe "viel zu hoch", so Evans.

- Der Präsident der Zentralbankfiliale in Minneapolis, Neel Kashkari, sagt, dass er Zinserhöhungen nicht so schnell kommen sieht, wie der Markt dies aktuell erwartet. Die am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für Juli seien der erste Hinweis darauf, dass sich die Inflation in den USA verlangsamen könnte, was aber die Notwendigkeit höherer Zinssätze nicht ausschließe, ergänzte er.

DAIMLER TRUCK

hat im zweiten Quartal den Umsatz und das Ergebnis stärker erhöht als erwartet und den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt.

DEUTSCHE TELEKOM

ist im zweiten Quartal teils deutlich stärker als erwartet gewachsen. Zudem erhöhte der Konzern die Prognose für das bereinigte EBITDA AL im laufenden Jahr. Dieses soll nun 37 Milliarden Euro erreichen. Bislang hatte der-Konzern hier über 36,6 (2021: 37,3) Milliarden Euro angekündigt.

RWE

hat im ersten Halbjahr von den deutlich gestiegenen Energiepreisen profitiert. Seinen Ausblick für 2022 bestätigte der Konzern.

PROSIEBENSAT1

ist nach einem stabilen zweiten Quartal angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds für das Gesamtjahr pessimistischer geworden. Der Konzern plant für 2022 nun nur noch mit einem Konzernumsatz von rund 4,375 (Vorjahr angepasst 4,333) Milliarden Euro mit einem Spielraum von 75 Millionen nach oben oder unten und einem bereinigten EBITDA von rund 805 (833) Millionen plus/minus 25 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern ein Umsatzwachstum auf rund 4,6 Milliarden Euro und ein in etwa stabiles bereinigtes EBITDA von rund 840 Millionen Euro in Aussicht gestellt, und sich beim Umsatz einen Spielraum von 100 Millionen Euro nach oben oder unten gegeben, beim EBITDA von 25 Millionen. Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal auf 1,055 von 1,048 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit 1,031 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit 166 Millionen Euro stabil. Analysten hatten hier im Mittel 160 Millionen Euro erwartet.

THYSSENKRUPP

Lieferkettenprobleme bei Kunden und die Engpässe in der Versorgung haben Thyssenkrupp im dritten Geschäftsquartal zugesetzt. Während das Geschäft mit Autokomponenten trotz Preiserhöhungen kaum noch Gewinn abwarf, verdiente der Ruhrkonzern im Werkstoffhandel und im Stahlgeschäft deutlich mehr als im Vorjahr. Der operative Konzerngewinn verdreifachte sich deshalb annähernd und übertraf damit die Markterwartungen. Die Jahresprognosen wurden mit Ausnahme des Zielwertes für den Nettogewinn bestätigt. Wertberichtigungen, die vor allem das Stahlgeschäft betrafen und sich auf 480 Millionen Euro summierten, belasten das Ergebnis: Es wird nun im hohen dreistelligen Millionen-Bereich erwartet und nicht wie bisher bei mehr als 1 Milliarde Euro.

Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21/22 ggVj 3Q21/22 ggVj 3Q20/21

Auftragseingang 9.946 +13% -- -- 8.770

Umsatz 10.950 +26% 10.507 +21% 8.676

EBIT bereinigt 721 +171% 705 +165% 266

EBIT-Marge bereinigt 6,6 -- 6,7 -- 3,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 76 -40% -- -- 126

Ergebnis je Aktie 0,12 -40% -- -- 0,20

Free Cashflow vor M&A -412 -- -521 -- -235

CECONOMY

hat im dritten Geschäftsquartal nach den endgültigen Zahlen auch unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Für die im Juli mit ein paar vorläufigen Eckzahlen gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 sieht sich die Media-Markt -Saturn-Mutter auf Kurs. Im dritten Quartal betrug der den Aktionären zuzurechnende Verlust 95 Millionen Euro nach einem Minus von 67 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie belief sich der Verlust auf 0,24 Euro nach minus 0,19 Euro. Der Umsatz stieg auf rund 4,66 Milliarden Euro verglichen mit den vorläufigen rund 4,6 Milliarden, währungs- und portfoliobereinigt plus 6,3 Prozent.

METRO

hat im dritten Geschäftsquartal operativ mehr verdient und den Umsatz gesteigert, ist aber unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Gründe hierfür waren unter anderem eine Belastung im Nettofinanzergebnis aufgrund von volatilen Wechselkursen im Rubel während des Russland-Ukraine-Kriegs. Hinzu kamen laut Mitteilung Effekte aus dem Verkauf des belgischen Geschäfts. Ohne diese hätte die Metro AG einen Nettogewinn verbucht.

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21/22 ggVj 3Q21/22 ggVj 3Q20/21

Umsatz 7.911 +27% 7.934 +27% 6.247

EBITDA 305 -6% 218 -33% 325

EBITDA bereinigt 441 +42% 358 +15% 310

EBIT 88 -30% 39 -69% 126

Erg nach Steuern/Dritten -290 -- -340 -- 63

Ergebnis je Aktie -0,80 -- -0,94 -- 0,17

STRÖER

