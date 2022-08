US-Präsident Joe Biden hat das milliardenschwere Klimaschutz- und Sozialpaket - einen großen Erfolg für seine Demokratische Partei - mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz werde die USA auf die Zukunft vorbereiten, sagte er. Der Kongress hatte vergangene Woche das Gesetz verabschiedet, das unter anderem rund 370 Milliarden Dollar vorsieht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

UNIPER

Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr einen erheblichen Verlust eingefahren. Grund hierfür waren die kräftig gestiegenen Kosten als Folge der von Russland deutlich gedrosselten Gasliefermengen. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Konzern ein negatives Ergebnis. Für 2023 erwartet Uniper eine Ergebnisverbesserung und strebt an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen. Beim bereinigten EBIT wurde ein Verlust von 564 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 580 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Konzernverlust lag bei 359 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 485 Millionen zuvor.

MANCHESTER UNITED

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit der Ankündigung für Verwirrung gesorgt, den englischen Fußballverein Manchester United zu kaufen. "Ich kaufe Manchester United, nichts zu danken", schrieb er bei Twitter. Zunächst war unklar, ob Musk den Satz ernst oder scherzhaft gemeint hatte. Der Premier-League-Club wird von der US-Unternehmerfamilie Glazer kontrolliert. Der an der New Yorker Börse notierte Fußballverein hat derzeit einen Marktwert von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar.

