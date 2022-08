+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:07 % YTD

EUR/USD 0,9940 -0,0% 0,9944 0,9937 -12,6%

EUR/JPY 136,33 -0,3% 136,73 136,70 +4,2%

EUR/CHF 1,0375 -0,1% 1,0373 1,0361 -7,7%

EUR/GBP 0,8446 -0,1% 0,8452 0,8452 +0,5%

USD/JPY 137,16 -0,3% 137,51 137,55 +19,2%

GBP/USD 1,1769 +0,0% 1,1765 1,1756 -13,0%

USD/CNH 6,8646 -0,0% 6,8673 6,8730 +8,0%

Bitcoin

BTC/USD 21.241,68 +0,7% 21.090,49 21.389,61 -54,1%

Der Dollar stieg mit dem höheren Zinsniveau weiter, der Euro fiel wieder deutlich unter die Parität.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 90,23 -100,0% -90,23 +26,1%

Brent/ICE 97,16 96,69 +0,5% +0,47 +30,5%

Auf dem Ölpreis lastete die Furcht vor einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage. Beobachter verwiesen überdies auf eine mögliche Einigung im Atomstreit mit Iran, die zu einem größeren Angebot führen könnte. Die Preise lösten sich allerdings deutlich von ihren Tagestiefs, nachdem Saudia-Arabien damit gedroht hatte, die Fördermenge der Opec zu verringern, um den Preisverfall aufzuhalten. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI sank um 0,6 Prozent auf 90,23 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent drehte ins Plus und notierte zum Settlement 0,4 Prozent höher bei 96,48 Dollar.

Der rasant steigende Preis auf dem europäischen Gasmarkt zog den US-Gaspreis nach oben, der allerdings mit rund 4 Prozent weit weniger stark stieg. Die Akteure setzten darauf, dass die hohe europäische Nachfrage auch auf den US-Markt ausweicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.737,92 1.736,31 +0,1% +1,61 -5,0%

Silber (Spot) 18,95 19,04 -0,5% -0,09 -18,7%

Platin (Spot) 879,60 879,33 +0,0% +0,28 -9,4%

Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,2% +0,01 -17,4%

Die steigenden Anleihezinsen und der festere Dollar drückten den Goldpreis, wobei Rezessionsängste deutlichere Verluste verhinderten. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 1.737 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

IRAN ATOMVERHANDLUNGEN

Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie würden eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran von 2015 verzögern. Die USA würden derzeit die Kommentare des Iran zu einem Kompromissvorschlag der EU "ernsthaft untersuchen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag in Washington.

DEUTSCHER EINZELHANDEL

befürchtet für die Weihnachtszeit erneut Lieferengpässe für mögliche Geschenke. "Manche Produkte wie elektronische Geräte, Spielwaren und Textilien aus Asien dürften an Weihnachten knapper sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Lieferketten würden sich nur langsam wieder einruckeln. "90 Prozent der Händler berichten weiter von Lieferschwierigkeiten", sagte Genth. "Vieles kommt später oder in der falschen Anzahl." Viele Schiffe würden in Warteschlangen festhängen oder seien noch nicht wieder im Zeitplan. "Hinzu kommt der weltweite Chipmangel, der die Produktion ausbremst", sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer.

CARSHARING

Die Branche verzeichnet nach eigenen Angaben ein deutliches Wachstum und will die Angebote weiter ausbauen. "Die meisten Carsharing-Anbieter in Deutschland gewinnen kontinuierlich Kund*innen, expandieren in der Fläche und sind wirtschaftlich kerngesund", erklärte der Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing (bcs), Gunnar Nehrke. Sechs der zehn größten Carsharing-Anbieter Deutschlands weisen den Verbandsangaben zufolge in ihren veröffentlichten Bilanzen Gewinne aus. Probleme gebe es am ehesten bei sogenannten free-floating Angeboten.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER

muss sich auf die Suche nach einem neuen Verwaltungsratschef machen. Claus E. Heinrich legt das Amt zum 30. September aus persönlichen Gründen nieder.

BRITISH AIRWAYS

streicht mehr als 10.000 Flüge bis zum Ende der Wintersaison. Das Unternehmen, das zur International Consolidated Airlines Group (IAG) gehört, reagiert damit unter anderem auf die Verlängerung des Passagierlimits am Flughafen Heathrow.

