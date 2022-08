Indizes in diesem Artikel MDAX 26.057,5

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:21 % YTD

EUR/USD 0,9986 +0,2% 0,9969 0,9961 -12,2%

EUR/JPY 136,63 -0,0% 136,68 136,46 +4,4%

EUR/CHF 1,0369 -0,1% 1,0345 1,0345 -7,2%

EUR/GBP 0,8451 -0,0% 0,8452 0,8446 +0,6%

USD/JPY 136,83 -0,2% 137,12 137,01 +18,9%

GBP/USD 1,1817 +0,2% 1,1794 1,1793 -12,7%

USD/CNH 6,8606 -0,2% 6,8754 6,8760 +8,0%

Bitcoin

BTC/USD 21.522,08 -0,2% 21.573,18 21.754,86 -53,5%

Der Dollar zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert, trotz der Zinserwartungen und weiter steigender Anleiherenditen. Die überraschend schwachen Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern hatten den Greenback gebremst, hieß es.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,34 94,89 +0,5% +0,45 +34,3%

Brent/ICE 101,86 101,22 +0,6% +0,64 +36,8%

Der Ölpreis tendierte fester. Rückenwind kam von überraschend stark gesunkenen US-Ölvorräten. Händler berichteten ferner, dass Algerien Zustimmung zu einer möglichen Fördermengenkürzung der Opec signalisiert habe, die ein Vertreter Saudi-Arabiens zuletzt ins Spiel gebracht hatte. Etwas bremsend wirkte die Ungewissheit um den Ausgang des Atomstreits mit Iran. Sollten sich die Streitparteien einigen, könnte bald wieder verstärkt iranisches Öl auf den Markt kommen. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 94,89 Dollar. Brentöl legte in ähnlichem Umfang zu.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.756,05 1.751,39 +0,3% +4,66 -4,0%

Silber (Spot) 19,25 19,19 +0,3% +0,06 -17,4%

Platin (Spot) 884,90 880,50 +0,5% +4,40 -8,8%

Kupfer-Future 3,65 3,64 +0,1% +0,00 -17,7%

Der Goldpreis verteidigte seine am Vortag erzielten Gewinne, die steigenden Anleihezinsen verhinderten aber einen weiteren Anstieg. Die Feinunze zeigte sich behauptet bei rund 1.750 Dollar. Die Talfahrt des Edelmetalls sei möglicherweise noch nicht vorüber, aber vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole wolle niemand "aggressiv" short in Gold sein, meinte Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.

Das Board-Mitglied der Bank of Japan, Toyoaki Nakamura, sagte am Donnerstag, dass die Zentralbank ihre starke geldpolitische Lockerung fortsetzen werde, da die derzeitige Inflation, die durch höhere Energiepreise ausgelöst wurde, wahrscheinlich nicht nachhaltig sei.

erhöht Leitzins um 25 Bps auf 2,50%

Der US-Bundesstaat Kalifornien will ab 2035 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten. Dann müssen verkaufte Neuwagen einer für Donnerstag erwarteten Entscheidung der zuständigen kalifornischen Regulierungsbehörde zufolge emissionsfrei fahren. Auf dem Weg dorthin sollen ab 2026 mehr als ein Drittel der verkauften Neuwagen emissionsfrei fahren und ab 2030 dann mehr als zwei Drittel.

Der Bundesrechnungshof hat einem Medienbericht zufolge vor einer Überforderung der Staatsfinanzen angesichts der stark steigenden Ausgaben gewarnt. "Der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, hat sich spürbar reduziert", zitierte die Bild-Zeitung aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs.

hat im ersten Halbjahr dank gestiegenen Miteinnahmen den Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten per Ende Juni um 34 Prozent auf 613 Millionen Euro, was laut Mitteilung vor allem auf die Konsolidierung von Grand City Properties zurückzuführen ist und eines Wachstums der Miteinnahmen auf vergleichbarer Basis von 2,3 Prozent. Das flächenbereinigte Mietwachstum ohne Hotels betrug 2,9 Prozent. Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, stieg um 8 Prozent auf 186 Millionen Euro. Je Aktie lag der FFO 1 bei 0,17 (Vj: 0,15) Euro. Der Nettogewinn stieg auf 471 (362) Millionen Euro, gestützt von 401 Millionen Euro an Neubewertungs- und Kapitalgewinnen.

hat für das laufende Quartal einen Umsatz unterhalb der Markterwartungen in Aussicht gestellt. Wie der US-Chiphersteller mitteilte, sind Probleme in der Lieferkette und nicht die mangelnde Nachfrage der Grund für die gesenkten Erwartungen. Allerdings spürte der Konzern auch im zweiten Geschäftsquartal eine verlangsamte Verbrauchernachfrage. Die Nvidia Corp. prognostiziert nun für das laufende dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 5,78 bis 6,02 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten rechneten im Schnitt mit einem Umsatz von 6,91 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 85 Cents je Aktie. Damit ist Nvidia auf dem besten Weg, zum ersten Mal seit dem dritten Quartal 2014 einen Quartalsumsatz zu melden, der unter dem von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) liegt. Die Aktien sank nachbörslich um 4,6 Prozent.

hat mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, jedoch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Dass das Unternehmen daneben einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden US-Dollar ankündigte, trat darüber in den Hintergrund. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast 6 Prozent nach. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni auf 7,72 Milliarden Dollar von 6,34 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Analysten hatten nach Angaben von Factset im Konsens mit 7,69 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel auf 68 Millionen von 535 Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 1,19 Dollar nach 1,48 Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier hatte der Analystenkonsens bei 1,03 Dollar gelegen.

