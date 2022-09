Die Behörden haben den Corona-Lockdown in der Mega-Metropole Chengdu verlängert. Die meisten der 21 Millionen Einwohner der Stadt in der südwestlichen Provinz Sichuan dürfen ihre Wohnungen damit weiterhin nicht verlassen. Eigentlich hätte der Lockdown am Mittwoch enden sollen, doch stattdessen erklärte die Stadtverwaltung, die ganze Stadt werde ihren "Angriff in Richtung einer Null-Weiterverbreitung fortsetzen". Daher werde der vor einer Woche ausgerufene Lockdown um eine weitere Woche verlängert.

GELDPOLITIK USA

Fed-Vizechefin Lael Brainard ist zuversichtlich, dass sich die Inflation über die nächsten Monate abschwächen könnte. Entwarnung gab sie aber nicht. "Wir machen so lange weiter wie nötig, um die Inflation zu senken", sagte sie laut Manuskript einer Rede in New York. Die Fed müsse die Zinsen auf ein Niveau erhöhen, welches die Wirtschaft bremse, "um die Zuversicht zu schaffen, dass die Inflation sich auf den Zielwert zubewegt", sagte sie.

IRAN

hat die Anreicherung von Uran nach Angaben der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) weit über die im Atomabkommen von 2015 vereinbarten Grenzen hinaus fortgesetzt.

JAPAN - Konjunktur

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufgrund höherer Ausgaben von Unternehmen und Haushalten schneller als ursprünglich geschätzt gewachsen. Auf Jahresbasis wuchs das BIP um 3,5 Prozent. Die vorläufige Schätzung von August hatte 2,2 Prozent angezeigt. Die revidierten Daten zeigen, dass die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent gestiegen sind, während die erste Schätzung von einem Anstieg um 1,4 Prozent ausgegangen war.

USA - Konjunktur

Die US-Wirtschaft ist laut dem Beige Book der US-Notenbank seit Juli nicht gewachsen. Fünf Distrikte wiesen ein leichtes bis moderates Wachstum auf, fünf weitere verzeichneten eine leichte bis moderate Abschwächung. Das Preisniveau war weiterhin deutlich erhöht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

UNIPER

erhält zusätzliche Kreditoptionen von der staatlichen Förderbank KfW. Ein Sprecher sagte dem Handelsblatt, die Bank habe Anfang der Woche weitere 4 Milliarden Euro bewilligt. Bislang hatte die KfW dem Krisenkonzern einen Kreditrahmen von 9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

APPLE

hat die nächste Serie von iPhones vorgestellt. Insgesamt gibt es vier neue Smartphones der Reihe iPhone 14 - jeweils zwei Größen in der Basisversion und in der teureren Pro-Version. Zudem kommen drei neue Smartwatches und aktualisierte Kopfhörer. Der Einstiegspreis für das iPhone 14 liegt in Deutschland bei 999 Euro. Beim iPhone Pro sind es 1.299 Euro.

OMV

Der ehemalige Vorstandschef Rainer Seele muss keine Schadensersatzklage seines früheren Arbeitgebers fürchten. Gleichwohl ergaben die Ergebnisse einer Sonderprüfung im Zusammenhang mit einem möglichen Fehlverhalten einen nachlässigen Umgang des ehemaligen CEO "in der Auslegung der strengen Compliance- und Verhaltensregeln der OMV".

