Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im August unerwartet verlangsamt. Angesichts verstärkter Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation deutet das auf eine nachlassende Inlandsnachfrage hin. Der Verbraucherpreisindex stieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,7 Prozent im Juli. Ökonomen hatten 2,8 Prozent erwartet. Die Lebensmittelpreise stiegen um 6,1 (Juli: 6,3) Prozent. Der Erzeugerpreisindex stieg unterdessen um 2,3 (4,2) Prozent. Hier hatten Ökonomen 3,0 Prozent geschätzt. Das chinesische Statistikamt begründete die Abschwächung mit den weltweit sinkenden Öl- und Metallpreisen, der gestiegenen inländischen Kohleproduktion und der rückläufigen Stahlnachfrage.

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

In führenden Kreisen der Ampel-Koalition wird laut Bild damit gerechnet, dass die deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus weiterlaufen werden und gar nicht erst in die Notreserve gehen. Demnach hält man es unter anderem im Bundeskanzleramt für wahrscheinlich, dass mindestens zwei der drei Meiler direkt bis zum Frühjahr 2023 in den Streckbetrieb gehen. Möglich sei auch ein Betrieb bis in den Sommer 2023 hinein.

GELDPOLITIK DÄNEMARK

Die dänische Zentralbank hat im Gefolge der EZB ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Er liegt damit bei 0,65 Prozent.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, ist derzeit noch unentschlossen, in welchem Umfang er eine Zinserhöhung auf der Sitzung der US-Notenbank Ende des Monats unterstützen wird. Er könne sich gut vorstellen, dass die Fed ihren Leitzins bis Ende des Jahres auf einen Höchststand von fast 4 Prozent anhebe. Derzeit liegt er bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Evans ergänzte, dass er die Zinsen nach Abschluss der ersten Straffungsphase eine Zeit lang konstant halten wolle, um eine Bilanz der Auswirkungen auf die Konjunktur zu ziehen.

GROSSBRITANNIEN

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist Prinz Charles. In Großbritannien begann am Freitag eine zehntägige Staatstrauer. Regierungschefin Truss erklärte, der Tod der Queen sei ein "Schock für die Nation". Sie nannte die Königin den "Fels, auf den das moderne Großbritannien gebaut" war.

NATO

Nach der Zustimmung der Türkei zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens hat das finnische Justizministerium eine Überprüfung bereits abgelehnter türkischer Auslieferungsanträge abgelehnt. In einem Abkommen, das Schweden und Finnland Ende Juni auf einem Nato-Gipfel unterzeichneten, sagten die beiden Länder zu, türkische Auslieferungsanträge "zügig und gründlich" zu prüfen. Erdogan gab daraufhin seinen Widerstand gegen die Aufnahme der beiden Länder auf.

NORDKOREA

hat per Gesetz einen atomaren Präventivschlag für zulässig erklärt. Zugleich stufte das isolierte Land seinen Status als Atomwaffen-Staat als "irreversibel" ein. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Nord- und Südkorea.

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die Stadt Balaklija in der Region Charkiw im Nordosten des Landes von den russischen Streitkräften zurückerobert.

ERNST & YOUNG

kommt der Aufspaltung des Unternehmens in ein Wirtschaftsprüfungs- und ein Beratungsgeschäft näher. Die Führungsetage hat grünes Licht gegeben.

T-MOBILE US

Der Board hat in einem Vorratsbeschluss den Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden Dollar genehmigt. Etwaige Rückkäufe können bis Ende September 2023 erfolgen, zur Finanzierung kann das Unternehmen auch Kredite aufnehmen oder Schuldverschreibungen ausgeben. Analysten hatten bereits erwartet, dass das Unternehmen bald ein Rückkaufprogramm starten würde.

