METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.672,48 1.676,10 -0,2% -3,62 -8,6%

Silber (Spot) 19,47 19,63 -0,8% -0,16 -16,5%

Platin (Spot) 921,15 923,15 -0,2% -2,00 -5,1%

Kupfer-Future 3,56 3,53 +0,9% +0,03 -19,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach einer Erholung im Tagesverlauf kaum verändert. Zunächst hatte er in Erwartung einer neuerlichen kräftigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank nachgegeben.

ATOMKRAFT DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung prüft die Konsequenzen einer Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 auf die Pläne für eine Bereitschaftsreserve. Eine Reparatur sei nach Auskunft des Betreibers nicht notwendig, wenn das AKW zum Jahresende den Leistungsbetrieb beende - um darüber hinaus für einen Leistungsbetrieb zur Verfügung zu stehen, müsse aber ein rund einwöchiger Stillstand mit einer Reparatur erfolgen, und zwar schon im Oktober.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) wie erwartet bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,30 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

KONJUNKTUR JAPAN

Der Verbraucherpreisindex legte im August um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Im Juli war der Index noch um 2,6 Prozent gestiegen. Die Bank of Japan (BoJ) strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Ohne Energie und frische Lebensmittel legten die Verbraucherpreise im August um 1,6 Prozent zu.

OHB

Das Raumfahrtunternehmen liefert vier Flyeye-Teleskope zur Weltraumüberwachung an die italienische Raumfahrtagentur ASI. Vertragspartner ist das Tochterunternehmen OHB Italia. Der Auftragswert beläuft sich auf 54,5 Millionen Euro, wie die OHB SE mitteilte.

PORSCHE

will nach seinem Börsengang für das Jahr eine Dividende von insgesamt 911 Millionen Euro ausschütten. Die Summe ist eine Referenz an den Modellnamen seiner Sportwagen-Ikone Porsche 911. Das entspricht einer Zahlung von 1 Euro je Aktie, da das Grundkapital der Porsche AG in Vorbereitung auf den Börsengang in 911 Millionen Aktien aufgeteilt worden ist, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 0,01 Euro je Vorzugsaktie.

BERTELSMANN

Der Zusammenschluss des Call-Center-Betreibers Majorel mit der Sitel Group ist vom Tisch. Trotz abgeschlossener Due Diligence und validierter Synergien habe man vor dem Hintergrund des aktuellen Makro-Umfelds keine Einigung auf die endgültige Struktur der Transaktion erzielen können, teilte die Majorel Group mit, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bertelsmann und der marokkanischen Saham.

FORD

kämpft weiter mit Lieferkettenproblemen und Inflation. Der Konzern warnte, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde US-Dollar höher ausfallen werden als erwartet. Zudem habe der Mangel an Bauteilen dazu geführt, dass mehrere Fahrzeuge im Berichtszeitraum nicht verkauft werden konnten. Gleichzeitig bestätigte Ford seinen Jahresausblick.

UNITEDHEALTH

Im Prozess um eine 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme hat der US-Krankenversicherer Unitedhealth einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums, die Akquisition von Change Healthcare würde den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen, zurück. Er lehnte es ab, den Deal zu blockieren.

IPO/ZHEJIANG

Mit der Zhejiang Leapmotor Technology Co zapft ein weiterer chinesischer Hersteller von Elektroautos den Kapitalmarkt in Hongkong an. Das Unternehmen will bei seinem Börsengang bis zu 8,11 Milliarden Hongkong-Dollar erlösen, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro. Die Preisspanne wurde auf 48 bis 62 Hongkong-Dollar festgelegt. Zhejiang Leapmotor will den Ausgabepreis am 23. September festlegen, der erste Handelstag ist für den 29. September geplant.

