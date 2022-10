Das Pfund stieg nach der Meldung, dass die britische Regierung einen Rückzieher gemacht und die versprochene Senkung des Einkommensteuersatzes für Spitzenverdiener fallen gelassen hat. Die britische Devise kletterte wieder auf das Niveau vor der Bekanntgabe des Haushalts. Laut ING rechtfertigt die neue Ankündigung zwar nicht, dass das Pfund viel höher notiert, aber es mindert das Risiko, dass es zum Dollar auf Parität sinkt. Denn der Rückzieher belege, dass die Downing Street den Finanzmärkten mehr Respekt entgegenbringe. Der Dollar kam derweil nach dem enttäuschenden ISM-Index etwas zurück. Der Dollar-Index sank um 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,83 83,63 +0,2% +0,20 +19,1%

Brent/ICE 89,26 88,86 +0,5% +0,40 +21,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Berichte, dass die Opec+ in dieser Woche eine drastische Senkung ihrer Fördermenge beschließen wolle, trieben die Ölpreise nach oben. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 83,63 Dollar. Brentöl legte ähnlich stark zu. Der Gaspreis gab derweil deutlich nach. Marktteilnehmer berichteten von nachlassenden Befürchtungen eines zu knappen Angebots.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.699,87 1.699,85 +0,0% +0,02 -7,1%

Silber (Spot) 20,82 20,78 +0,2% +0,05 -10,7%

Platin (Spot) 909,15 904,70 +0,5% +4,45 -6,3%

Kupfer-Future 3,46 3,43 +0,9% +0,03 -21,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den sinkenden Anleiherenditen wurde Gold für viele Anleger wieder attraktiver. Der Preis des zinslos gehaltenen Edelmetalls, der in den vergangenen Monaten in Reaktion auf steigende Zinsen kräftig nachgegeben hatte, erholte sich um über 2 Prozent auf rund 1.700 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NORDKOREA

Japan hat nach dem Abschuss einer ballistischen Rakete aus Nordkorea die Bewohner im Nordosten seines Landes zur Evakuierung aufgerufen. Der südkoreanische Generalstab bestätigte die Erhöhung der militärischen Bereitschaft. Nordkorea habe "eine ballistische Rakete in Richtung Osten" abgefeuert, sagte Japans Regierungssprecher Hirokazu Matsuno vor Journalisten. Die Details würden noch untersucht. Bei dem Abschuss sei jedoch niemand verletzt worden, sagte er.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat die Zinsen weiter erhöht. Mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,60 Prozent drosselte sie aber das Tempo der Zinserhöhungen, was die Reserve Bank of Australia mit dem sich eintrübenden Ausblick für die Weltwirtschaft und der wachsenden Sorge um schrumpfende Haushaltsbudgets begründete. Die meisten Ökonomen hatten nach Juni, Juli, August und September einen weiteren Zinsschritt um 50 Basispunkte prognostiziert.

GELDPOLITIK USA

Auch wenn einiges darauf hindeutet, dass der Preisauftrieb in den USA nachlässt, ist die Basisinflation nach Meinung eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank immer noch zu hoch. Daher dürfte eine längere Phase hoher Zinsen notwendig sein, erwartet der Präsident der Federal Reserve of New York, John Williams.

AUTOMOBILABSATZ USA

Juli bis September 2022 2021 Veränderung gg Vj

AUDI 49.267 41.019 +20,1%

VOLKSWAGEN 88.820 79.321 +12,0%

BMW 85.209 82.064 +3,8%

- Marke BMW 78.031 75.619 +3,2%

- Marke Mini 7.178 6.445 +11,4%

MERCEDES-BENZ k.A. k.A.

PORSCHE 16.581 15.289 +8,5%

STELLANTIS/FCA 385.665 410.918 -6 %

GENERAL MOTORS 555.580 k.A. +24%

FORD k.A. k.A.

TOYOTA 526.017 k.A. -7,1%

HONDA k.A. k.A.

NISSAN k.A. k.A.

HYUNDAI 184.431 178.500 +3 %

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

BASF

darf mit 134 Mio Euro für Wasserstoff gefördert werden. Die Europäische Kommission genehmigt die Förderung der BASF SE durch die deutsche Regierung. Mit dem Geld sollen die Produktionskapazitäten für erneuerbaren Wasserstoff ausgebaut werden.

PROSIEBEN

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Rainer Beaujean scheidet "in gegenseitigem Einvernehmen" aus dem Führungsgremium aus, wie das Unternehmen mitteilte. Dafür übernimmt Bert Habets zum 1. November 2022 den Vorstandsvorsitz (Group CEO). Habets ist seit Mai 2022 als Aufsichtsratsmitglied engagiert.

APPLE UND AMAZON

kommen um eine Kartellstrafe in Italien herum. Ein Gericht hat eine Kartellstrafe von 173,3 Millionen Euro der italienischen Wettbewerbsbehörde aufgehoben. Die Behörde habe den Tech-Giganten nicht genug Zeit gegeben, sich zu verteidigen, bemängelte das Gericht.

CNN

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den US-Nachrichtensender auf Schadensersatz in Höhe von 475 Millionen Dollar wegen Verleumdung verklagt. Der TV-Sender befürchte angeblich seine erneute Präsidentschaftskandidatur für das Jahr 2024 und wolle daher eine Kampagne der "Verleumdung und üblen Nachrede" gegen ihn führen, heißt es in der am Montag bei einem US-Bezirksgericht in Florida eingereichten Klage. In einer weiteren Erklärung kündigte Trump am Montag (Ortszeit) an, er und seine Anwälte würden in den kommenden Wochen und Monaten womöglich auch "gegen eine große Anzahl anderer Fake-News-Medienunternehmen" klagen - insbesondere bezüglich der Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl 2020.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)