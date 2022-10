ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,63 89,35 -0,8% -0,72 +25,9%

Brent/ICE 93,80 94,29 -0,5% -0,49 +27,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es erneut abwärts (bis zu 2,8%). Grund seien anhaltende Nachfragesorgen durch die verschärften und zum Teil neuen Covid-Beschränkungen in China, hieß es. Zudem entfachten die reduzierten Wachstumsprognosen des IWF für die Weltwirtschaft zusätzliche Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage. Nachfrageängste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.667,15 1.666,10 +0,1% +1,05 -8,9%

Silber (Spot) 19,13 19,23 -0,5% -0,10 -17,9%

Platin (Spot) 892,48 890,05 +0,3% +2,43 -8,0%

Kupfer-Future 3,42 3,47 -1,5% -0,05 -22,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Unmittelbar vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister hat sich Litauen für einen Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis ausgesprochen.

- US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhebliche Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg bescheinigt. Er halte Putin eigentlich für einen "rationalen Akteur", beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich der Kreml-Chef aber "erheblich verkalkuliert", sagte Biden.

- Nach der massiven russischen Angriffsserie haben die G7-Staaten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten sagten dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "so lange wie nötig" finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Hilfe zukommen zu lassen.

GELDPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die Bank of England wird ihre Anleihekäufe zur Rettung von Pensionsfonds nach den Worte von Gouverneur Andrew Bailey wie geplant am Freitag einstellen. Die Fonds seien mit einem "beispiellosen" Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen und "sehr großen Nachschussforderungen" infolge der Hebelwirkung ihrer Liability Driven Investment Fonds konfrontiert.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins in Reaktion auf die aggressive Straffung der US-Geldpolitik und die hohe Inflation in Südkorea zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten deutlich erhöht um 50 Basispunkte auf 3,00 Prozent an. Ökonomen hatten das mehrheitlich so erwartet.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, rechnet nicht mit einer Zinserhöhungspause oder einer Umkehrung des aktuellen Kurses der US-Notenbank. "Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Konditionen und der Aussichten kommt das größere Risiko meiner Meinung nach von einer zu geringen geldpolitischen Straffung, womit man der Inflation erlauben würde, hoch zu bleiben und sich in der Wirtschaft festzusetzen", sagte sie laut Manuskript in einer Rede.

KLÖCKNER & CO

korrigiert seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach unten und rechnet wegen Abschreibungen und der Reduktion von Beständen nun nur noch mit einem bereinigten EBITDA von rund 400 Millionen statt den bisher angestrebten mehr als 500 Millionen Euro. Es wäre trotz allem eines der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang 2006, betonte Klöckner. Im dritten Quartal rechnet das Unternehmen nach wie vor trotz des makroökonomischen Gegenwinds und der deutlichen Korrektur der Stahlpreise sowie der nachlassenden Nachfrage mit einem positiven EBITDA von allerdings lediglich 16 Millionen Euro, nach 277 Millionen im Vorjahreszeitraum. Klöckner & Co hatte sich für das dritte Quartal 50 bis 100 Millionen Euro vorgenommen.

INTEL

Intel will einem Agenturbericht zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Einzelheiten dazu könnten bei der Vorlage der Quartalsergebnisse am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Ein Intel-Sprecher wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

LVMH

hat sein kräftiges Wachstum im dritten Quartal beibehalten und profitierte vor allem vom asiatischen Markt, wo das Wachstum dank der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen Fahrt aufnahm. Trotz der globalen wirtschaftlichen Eintrübung geht LVMH weiter davon aus, das Wachstum in diesem Jahr fortzusetzen. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 28 Prozent auf 56,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz organisch um 19 Prozent zu auf 19,76 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 19,1 Milliarden gerechnet.

