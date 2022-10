METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.667,39 1.666,30 +0,1% +1,09 -8,9%

Silber (Spot) 18,97 18,89 +0,4% +0,08 -18,6%

Platin (Spot) 905,05 897,95 +0,8% +7,10 -6,7%

Kupfer-Future 3,50 3,46 +1,3% +0,05 -20,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,6%) gab mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen nach, allerdings bewegte sich das Edelmetall klar oberhalb der Tagestiefs - gestützt von zurückgekommenen Marktzinsen und der Dollarschwäche.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Inflation

Die Inflation der Verbraucherpreise in China hat im September den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht, er fiel mit 2,8 (August 2,5) Prozent zum Vorjahr aber einen Tick niedrigeraus als mit 2,9 Prozent erwartet. Der Erzeugerpreisindex stieg nur um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einem Anstieg von 2,3 Prozent im August. Ökonomen hatten hier ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet.

JAPAN - Währungs- und Geldpolitik

Japans Finanzminister hat seine Bereitschaft bekräftigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die starke Abwertung des Yen zu stoppen. Die japanische Währung war nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Donnerstag gegenüber dem Dollar stark gefallen, ehe sie sich zumindest wiederetwas erholte. Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, sagte, er erwäge keine Anhebung der Zinssätze, weil die Inflation in Japan im nächsten Jahr voraussichtlich unter das 2-Prozent-Ziel der Bank fallen werde.

UKRAINE-BLOG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, mit seiner Teilmobilmachung eingezogene Reservisten als "Kanonenfutter" in die Ukraine zu schicken.

- Als Reaktion auf den Ausschluss Russlands von der Untersuchung der Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat Moskau in den vergangenen Tagen die Botschafter Deutschlands, Dänemarks und Schwedens einbestellt. Russland werde die Ergebnisse einer Untersuchung, an der man nicht beteiligt sei, nicht anerkennen; es seien lediglich "Pseudoergebnisse" zu erwarten.

- Nach den massiven russischen Angriffen der vergangenen Tage hat der ukrainische Versorger Ukrenergo mitgeteilt, dass die Energieversorgung wieder stabil ist.

FRAPORT

Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im September gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich angestiegen. Insgesamt nutzten rund 4,9 Millionen Fluggäste den Airport, ein Plus von 58,2 Prozent. Ohne den Streik der Lufthansa-Piloten am 2. September hätte das Monatsaufkommen 80.000 Fluggäste höher gelegen. Die Passagierzahl lag damit allerdings immer noch um 27,2 Prozent unter dem September-Wert im Vorkrisenjahr 2019. Das Frachtaufkommen war weiter rückläufig, es lag im September um 14,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. An den internationalen Flughäfen von Fraport zog das Fluggastaufkommen ebenfalls an.

