Am Ölmarkt gewannen Befürchtungen die Oberhand, dass die hohe Inflation und die Schwäche der Wirtschaft die Nachfrage nach Öl dämpfen könnten. Das Barrel WTI ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 85,46 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.656,51 1.649,40 +0,4% +7,11 -9,5%

Silber (Spot) 18,87 18,73 +0,7% +0,14 -19,1%

Platin (Spot) 923,00 917,75 +0,6% +5,25 -4,9%

Kupfer-Future 3,41 3,43 -0,6% -0,02 -22,9%

Gold profitierte vom schwächeren Dollar und den leicht sinkenden Anleiherenditen. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,3 Prozent auf rund 1.650 Dollar.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung.

CONTINENTAL

Fitch hat die Bonitätseinstufung des Autozulieferers bestätigt. Das langfristige Emittentenausfallrating liegt weiter bei BBB. Der Ratingausblick sei stabil.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Der amtierende Finanzchef und Arbeitsdirektor Marcus Wassenberg verlässt das Unternehmen spätestens mit Wirkung zum Ablauf des Geschäftsjahres Ende März 2023, um eine Vorstandstätigkeit in einem anderen Industrieunternehmen aufzunehmen.

PFEIFFER VACUUM

hat nach einem Rekordumsatz in den ersten neun Monaten den Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zudem erreichte der im Pumpenhersteller einen Höchststand bei den Auftragseingängen und -beständen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten nach vorläufigen Zahlen um 16,2 Prozent auf 668,7 Millionen Euro. Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) belaufe sich auf 94,0 Millionen Euro, ein Plus von 27,0 Prozent. Die EBIT-Marge stieg auf 14,1 von 12,9 Prozent.

SWISS RE

Der Hurrikan "Ian" wird der Swiss Re auf vorläufiger Berechnung eine Schadenbelastung von 1,3 Milliarden US-Dollar einbringen und zu einem Verlust von 500 Millionen Dollar im dritten Quartal im Konzern führen. Wie der Schweizer Rückversicherer mitteilte, wird sein Ziel für die Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe von 10 Prozent für 2022 voraussichtlich" nicht erreicht. Für die mittelfristigen Aussichten sei man aber "zuversichtlich" und halte an den Profitabilitätszielen für 2024 fest.

EXXON

Der Kreml hat den US-Ölkonzern Exxon Mobil aus dem russischen Öl- und Gasprojekt Sakhalin-1 gedrängt. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Anteil des US-Konzerns an dem Projekt im Osten Russlands an ein russisches Unternehmen übertragen.

INTEL

Der Börsengang der Intel-Tochter Mobileye Global wird offenbar deutlich kleiner ausfallen als geplant. Intel peile nun eine drastisch geringere Bewertung für das auf autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen an, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Auch sollen deutlich weniger Aktien verkauft werden als ursprünglich vorgesehen. Mobileye sollte eigentlich eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar erzielen. Jetzt liege das Ziel bei unter 20 Milliarden Dollar, so die Informanten.

RIO TINTO

wird dieses Jahr weniger Kupfer fördern als geplant. Auch bei Eisenerz wird das Unternehmen vorsichtiger. Rio Tinto plant nun, 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer zu fördern. Bislang hatte der Konzern im laufenden Jahr 230.000 bis 290.000 Tonnen angepeilt. In den ersten neun Monaten wurden 158.000 Tonnen produziert. Bei Eisenerz aus der australischen Pilbara-Region geht Rio Tinto nun davon aus, das untere Ende der Prognosespanne von 320 bis 335 Millionen Tonnen zu erreichen.

