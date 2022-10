erhöhen. Der Konzern verhandele derzeit noch mit Krankenversicherern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,49 -11,4 4,61 376,2

5 Jahre 4,35 -9,8 4,44 308,7

7 Jahre 4,29 -6,5 4,36 285,3

10 Jahre 4,23 -0,5 4,23 271,5

30 Jahre 4,34 +11,5 4,22 243,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. Am Mittwoch und Donnerstag hatten deutlich steigende Anleiherenditen und Rezessionssorgen die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst. Nun erholten sich die Notierungen leicht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9850 -0,3% 0,9774 0,9825 -13,4%

EUR/JPY 146,64 +0,2% 146,98 147,12 +12,0%

EUR/CHF 0,9830 -0,1% 0,9833 0,9990 -5,3%

EUR/GBP 0,8680 +0,1% 0,8739 0,8698 +3,3%

USD/JPY 148,86 +0,5% 150,37 149,74 +29,3%

GBP/USD 1,1348 -0,4% 1,1186 1,1295 -16,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2650 +0,4% 7,2663 7,2273 +14,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.330,01 -1,1% 19.043,57 19.280,29 -58,2%

Der Dollar zeigte sich leichter, der Dollarindex fiel um 0,9 Prozent. Das Pfund notierte etwas fester, nachdem es am Donnerstag bereits vom Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss profitiert hatte. Auf die erste Erleichterung über das Ende ihrer chaotischen Amtszeit folgt nun aber die Ungewissheit darüber, wie es weiter geht. Der Yen legte deutlich gegenüber dem Dollar zu. Am Markt spekulierte man, dass das japanische Finanzministerium und die Bank of Japan interveniert hätten, um den Yen zu stützen.

Der Yen steigt am Montagmorgen weiter, wenngleich er einen Teil seiner Aufschläge wieder abgibt. Gleichwohl notiert er weiter klar über sewinem Tages. Im Handel glaubt man eine Intervention zur Stützung der japanischen Währung. Auch Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ist davon überzeugt, dass Finanzministerium und die Bank of Japan zugunsten des Yen in den Markt eingegriffen haben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,62 85,05 -0,5% -0,43 +21,2%

Brent/ICE 93,04 93,5 -0,5% -0,46 +26,5%

Die Ölpreise legten etwas zu. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 1,2 Prozent, WTI um 0,8 Prozent. Hier stützten neben dem in dieser Woche vermeldeten Rückgang der US-Ölvorräte auch Hoffnungen auf eine wieder steigende Nachfrage aus China, wenn dort erst einmal die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.658,61 1.657,83 +0,0% +0,79 -9,3%

Silber (Spot) 19,40 19,42 -0,1% -0,02 -16,8%

Platin (Spot) 940,40 935,35 +0,5% +5,05 -3,1%

Kupfer-Future 3,49 3,49 -0,1% -0,00 -21,1%

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar und nachgebenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,7 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat wie angekündigt den früheren Präsidenten Donald Trump vorgeladen. In einem am Freitag veröffentlichten Brief fordert das Gremium den Republikaner auf, etwa ab dem 14. November unter Eid auszusagen. Bereits bis zum 4. November soll Trump demnach angeforderte Dokumente vorlegen.

INNENPOLITIK CHINA

Chinas Staatschef Xi Jinping ist für eine historische dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei bestätigt worden. Das Zentralkomitee der Partei wählte ihn bei einer nicht öffentlichen Abstimmung für weitere fünf Jahre in das Amt. Xi hat wie erwartet seine engsten Verbündeten in den Ständigen Ausschuss des Politbüros geholt und damit seine Macht auf dem Weg in eine historische dritte Amtszeit als Präsident weiter gefestigt.

INNENPOLITIK ITALIEN

Die Chefin der ultrarechten Fratelli d'Italia (FDI), Giorgia Meloni, ist am Freitag zur ersten Ministerpräsidentin Italiens ernannt worden. Meloni sei von Präsident Sergio Mattarella in Rom mit der Regierungsbildung beauftragt worden, teilte dessen Büro mit. Im Anschluss wollte Meloni ihre Kabinettsliste vorstellen.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak hat seine Bewerbung um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss bekannt gegeben.

BONITÄT GROßBRITANNIEN

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für Großbritannien auf Negativ von Stabil gesenkt.

UKRAINE-Krieg

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat mit den Verteidigungsministern Frankreichs, der Türkei und Großbritanniens über die Lage in der Ukraine gesprochen. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, sprach Schoigu zunächst mit dem französischen Minister Sébastien Lecornu über die Situation, "welche die ständige Tendenz hin zu einer weiteren, unkontrollierten Eskalation" habe. Später habe Schoigu mit dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar telefoniert. In beiden Telefonaten habe er seine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die Ukraine eine sogenannte "dreckige Bombe" einsetzen könnte. Für ein solches Ansinnen gibt es keinerlei Indizien.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will Menschen aus Drittstaaten den Zugang in den deutschen Arbeitsmarkt deutlich erleichtern. Jobsuchenden "mit gutem Potenzial" soll ein Aufenthalt zur Suche eines Arbeitsplatzes ermöglicht wird, wie es im Eckpunktepapier von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz heißt.

GASKRISE DEUTSCHLAND

In der SPD werden die Forderungen lauter, die Pläne für die ab März geplante Gaspreisbremse nachzubessern. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, die Sozialdemokraten prüften Wege, um schon im Januar und Februar Unternehmen und Bürgern "noch mal stärker unter die Arme zu greifen". Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zu Forderungen nach einem Vorziehen der Gaspreisbremse auf praktische Probleme verwiesen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

In der Woche der Richtlinienkompetenzentscheidung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten können die Sozialdemokraten ihren Umfrage-Abstand zu den Koalitionspartnern Grüne und FDP ausbauen. Im Sonntagstrend von Insa kommt die SPD auf 20 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen bleiben bei 18 Prozent, die FDP bei 8 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 27 Prozent (-1). Die AfD kann ihren Vorwochenwert von 15 Prozent halten, auch die Linke kommt auf unveränderte 5 Prozent.

FRACKING / DEUTSCHLAND

Im Streit um die Nutzung heimischer Gasreserven in der Energiekrise hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen den Vorschlag der FDP ausgesprochen, den Verzicht auf Fracking in Deutschland zu überdenken: Der Welt am Sonntag sagte Scholz, Fracking sei in Deutschland auch nicht notwendig. "Erdgas ist nicht unsere Zukunft. Deutschland wird bis 2045 klimaneutral sein, das heißt, unsere Industrie wird dann auf der Nutzung von Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien basieren. Dafür schaffen wir die notwendige Infrastruktur. Und all das läuft parallel zur akuten Krisenbewältigung."

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank hat ihre Netto-Null-Ziele für die Jahre 2030 und 2050 für vier besonders kohlenstoffintensive Branchen bekanntgegeben und will die Summe der finanzierten Emissionen (Scope 3) bis 2030 deutlich reduzieren.

DEUTSCHE POST

begründet die aktuellen Probleme bei der Zustellung mit Personalengpässen und der Corona-Pandemie. Aufgrund sehr hoher Infektionszahlen würden Mitarbeiter in einigen Betriebsstätten "reihenweise ausfallen", so Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland. Zudem sei die Situation auf dem Arbeitsmarkt derzeit "sehr angespannt".

AURUBIS

geht einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität und testet den industriellen Einsatz von blauem Ammoniak als Brennstoff. "Wir wollen klimaneutral produzieren - und das deutlich vor 2050. Ammoniak kann ein wichtiger Baustein in der Wasserstoff-Lieferkette sein, um dieses Ziel zu erreichen", erklärte Aurubis-CEO Roland Harings.

RWE

Der Energiekonzern sieht keinerlei Chance mehr für eine Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks Gundremmingen, die unter anderem aus den Reihen von Union und FDP in Spiel gebracht wird. "Der aktuelle Rückbaufortschritt schließt eine zeitlich absehbare und wirtschaftliche Wiederaufnahme des Betriebs aus", sagte ein Sprecher der RWE Nuclear GmbH.

