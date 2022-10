Fester - An der Wall Street ging es den dritten Handelstag in Folge deutlich nach oben. Noch immer kursierte die Fantasie, dass die US-Notenbank womöglich weniger harsch vorgehen könnte als befürchtet, dieses Mal befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr stand die Berichtssaison im Blick. So hat GM (+3,6%) den Gewinn gesteigert, wobei allerdings die Margen sanken. UPS (-0,3%) hat beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt. Die trüben Konjunkturaussichten drückten. 3M (+0,1%) hinkten hinterher, das Unternehmen hat die Gewinnprognose für 2022 gekappt. Höhere Preise erlaubten es Coca-Cola (+2,6%), die Umsatz- und Gewinnprognosen zu erhöhen. Raytheon (-1,6%) hat mehr verdient als erwartet, allerdings einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die SAP-Tochter Qualtrics International (+8,6%) hat das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Linde gewannen 3,6 Prozent. Die Aktie wird künftig nur noch in den USA gelistet sein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,46 -3,0 4,49 372,8

5 Jahre 4,25 -11,2 4,36 298,5

7 Jahre 4,16 -14,5 4,30 272,0

10 Jahre 4,08 -16,2 4,25 257,3

30 Jahre 4,23 -15,3 4,38 232,9

Anleihen waren stark gesucht, weil auch hier die Teilnehmer die Hoffnung hegten, dass der Zinspfad der US-Notenbank nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9954 -0,1% 0,9878 0,9877 -12,5%

EUR/JPY 147,58 -0,0% 147,08 146,99 +12,8%

EUR/CHF 0,9902 -0,1% 0,9887 0,9993 -4,6%

EUR/GBP 0,8691 +0,0% 0,8748 0,8742 +3,4%

USD/JPY 148,26 +0,1% 148,88 148,82 +28,8%

GBP/USD 1,1452 -0,2% 1,1292 1,1297 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3082 -0,0% 7,3338 7,3140 +15,0%

Bitcoin

BTC/USD 20.204,54 -0,1% 19.345,35 19.272,72 -56,3%

Der Dollar rutschte ins Minus. Teilnehmer sahen wieder eine größere Risikobereitschaft an den Märkten, angefacht auch durch Erwartungen einer möglicherweise weniger harschen Fed-Politik. Zudem belasteten auch hier die verringerten Zinserwartungen.

Euro und Dollar bewegen sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel kaum, der Dollarindex steigt um knapp 0,1 Prozent. Das Pfund kommt nach dem Vortagesanstieg leicht zurück. Die Ernennung von Rishi Sunak zum Premierminister hatte gestützt. Mit ihm "an der Spitze erwarten die Märkte, dass ein gewisses Maß an fiskalischer Orthodoxie zurückkehrt, was den Druck auf die Anleihemärkte abschwächt und der Bank of England Raum gibt, sich auf die Bekämpfung der Inflation zu konzentrieren", urteilt Analyst Karl Schamotta von Corpay.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,92 85,32 -0,5% -0,40 +21,6%

Brent/ICE 92,87 93,52 -0,7% -0,65 +26,2%

US-Öl profitierte von den zuletzt gesunkenen US-Ölvorräten und der Befürchtung, dass es zu Angebotsengpässen kommen könnte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 85,32 Dollar. Brent hinkte dagegen hinterher; der Preis kletterte um 0,3 Prozent auf 93,52 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.655,63 1.653,23 +0,1% +2,41 -9,5%

Silber (Spot) 19,47 19,38 +0,5% +0,09 -16,5%

Platin (Spot) 924,20 919,75 +0,5% +4,45 -4,8%

Kupfer-Future 3,44 3,42 +0,7% +0,02 -22,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.654 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

BASF

Der Gewinnrückgang im dritten Quartal ist vorrangig auf massive Einbrüche im sogenannten Upstream-Geschäft mit Basischemikalien und Vorprodukten zurückzuführen. Im Segment Chemicals sank das bereinigte operative Ergebnis um die Hälfte, bei Materials um 41 Prozent. BASF bestätigte dabei die bereits vor sechs Wochen veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal.

CECONOMY

hat im Gesamtjahr beim Umsatz das Vorjahresniveau übertroffen und dabei von Zuwächsen im Schlussquartal profitiert. Für die im Juli gesenkte Gewinnprognose sieht sich die Elektronikhandelskette auf Kurs für das obere Ende der angepeilten Spanne. Das gelte, obwohl das Schlussquartal nach vorläufiger qualitativer Einschätzung einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) unter Vorjahresniveau eingefahren hat. Im Schlussquartal Juli-September betrug der Umsatz 5,237 Milliarden Euro. Währungs- und portfoliobereinigt war dies ein Plus von 3,6 Prozent, auf vergleichbarer Fläche ein Plus von 4,1 Prozent.

DWS

Nach zuletzt heftigen Nettomittelabflüssen hat die DWS im dritten Quartal wieder Kundengelder eingeworben. Wie Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank mitteilte, beliefen sich die Nettomittelzuflüsse auf 7,7 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unterdessen wegen höherer Kosten. Das verwaltete Vermögen lag per Ende September unverändert bei 833 Milliarden Euro im Vergleich zu Ende Juni. Analysten hatten im Konsens mit 839 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen und Nettomittelzuflüssen von 6,9 Milliarden Euro gerechnet.

HYPOPORT

hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 105 Millionen Euro verzeichnet. Das EBIT sei um 95 Prozent auf 0,5 Millionen Euro eingebrochen, teile das Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft mit. Es seien Maßnahmen eingeleitet worden, um das Kostenniveau an das aktuell schwache Marktumfeld in der privaten und institutionellen Immobilienfinanzierung sowie im Geschäftsbereich Corporate Finance anzupassen. Die Ergebnisse dieser Kostenreduzierung würden jedoch erst ab dem ersten Quartal 2023 wirksam.

INSTONE REAL ESTATE GROUP

will weitere Aktien im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro zurückkaufen. Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen.

MERCEDES-BENZ

hat im dritten Quartal dank steigender Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig gesteigert. Der DAX-Konzern profitierte weiterhin von einer guten Nachfrage nach Premiumautos sowie hohen Verkaufspreisen. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte die Mercedes-Benz Group AG. Für das Gesamtjahr rechnet Mercedes-Benz weiter mit einem Umsatz im Konzern deutlich über dem Vorjahr. Das EBIT soll jetzt deutlich über (bisher leicht) über Vorjahresniveau liegen. Das DAX-Unternehmen erwartet nun für Mercedes-Benz Cars, dass die bereinigte Umsatzrendite im Gesamtjahr im Bereich zwischen 13 und 15 Prozent liegen wird, anstatt wie zuvor prognostiziert zwischen 12 und 14 Prozent. Der Absatz soll weiterhin leicht über dem Vorjahr liegen.

SNP SCHNEIDER NEUREITHER & PARTNER

hat angesichts verhaltener Auftragseingänge in den ersten neun Monaten die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Im Zeitraum Januar bis September sei der Umsatz um 3 Prozent auf 124,9 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mit. Das EBIT erreichte 1,9 (Vj 1,8) Millionen Euro. Die EBIT-Marge stagnierte bei 1,5 Prozent

INDITEX

verkauft das Russland-Geschäft. Wie die spanische Textileinzelhandelskette mit Marken wie Zara und Bershka mitteilte, hat sie eine erste Vereinbarung mit der Daher Group erzielt.

MICHELIN

hat seine Prognose für den freien Cashflow im laufenden Jahr reduziert, weil er unter dem zunehmenden Inflationsdruck leidet. Mit seinem Umsatzwachstum im dritten Quartal übertraf der Konzern indes die Erwartungen. Der Reifenhersteller erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres ein Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 20,73 Milliarden Euro, was einen Umsatz von 7,44 Milliarden Euro in den drei Monaten Juli bis September bedeutet, verglichen mit 6 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 7,16 Milliarden Euro erwartet hatten.

SWEDISH MATCH / PHILIP MORRIS

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Swedish Match durch Philip Morris International genehmigt.

TELEFONICA

erhält von den spanischen Steuerbehörden 1,32 Milliarden Euro für überhöhte Zahlungen zurück, die der Telekomkonzern vor mehr als einem Jahrzehnt geleistet hat.

RIO TINTO

