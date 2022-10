Uneinheitlich - Enttäuschende Geschäftszahlen bzw. Ausblicke von Microsoft und Alphabet zogen vor allem die Technologiewerte nach unten, weckten aber auch am übrigen Markt Konjunktursorgen. Unter den genannten Unternehmen hat Microsoft (-7,7%) im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein schwächeres Umsatzwachstum verzeichnet. Auch der Ausblick enttäuschte. Bei Alphabet (-9,1%) verlangsamte sich das Wachstum das fünfte Quartal in Folge. Texas Instruments (-2,6%) hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, mit ihrem Ausblick aber enttäuscht. Der Zahlungskartenanbieter Visa (+4,6%) hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Mattel sanken um 2,7 Prozent. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde gesenkt. Spotify fielen um 13 Prozent. Der Musik-Streamingdienst hat seinen Verlust ausgeweitet. Bristol-Myers Squibb (+2,3%) hat die Ergebniserwartungen übertroffen. Für Kraft Heinz ging es in dem negativen Umfeld trotz übertroffener Gewinnprognosen um 0,4 Prozent nach unten. Boeing verloren 8,8 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen schwach ausgefallen waren. Ein voller Erfolg war der Börsengang der Intel-Tochter Mobileye. Der erste Kurs lag bei 26,71 Dollar; gegenüber dem Emissionpreis von 21 Dollar ein Plus von 27 Prozent. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 28,97 Dollar. Intel büßten derweil 0,7 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,42 -3,7 4,46 369,0

5 Jahre 4,19 -6,7 4,26 293,2

7 Jahre 4,09 -8,2 4,18 265,4

10 Jahre 4,01 -8,9 4,10 250,2

30 Jahre 4,15 -10,8 4,26 225,2

Die Anleihenotierungen spiegelten die Erwartung, dass die Fed etwas weniger straffen könnte als bislang gedacht. Dementsprechend sanken die Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0066 -0,2% 1,0082 1,0068 -11,5%

EUR/JPY 147,03 -0,4% 147,58 147,56 +12,3%

EUR/CHF 1,0136 -0,1% 1,0141 1,0146 -4,3%

EUR/GBP 0,8667 -0,1% 0,8674 0,8676 +3,1%

USD/JPY 146,08 -0,2% 146,38 146,55 +26,9%

GBP/USD 1,1614 -0,1% 1,1624 1,1604 -14,2%

USD/CNH 7,2369 +0,6% 7,1935 7,1887 +13,9%

Bitcoin

BTC/USD 20.778,36 +0,2% 20.746,59 20.877,02 -55,1%

Der Dollar zeigte Schwäche, der Euro hat erstmals seit Anfang Oktober die Parität zurückerobert und notierte bei 1,008 Dollar. In den USA sind die Erwartungen an den Zinsanstieg in jüngster Zeit etwas gesunken, während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet wird.

Der Euro hält sich am Morgen wenig verändert knapp oberhalb der Dollarparität. Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerbank hält es für möglich, dass die EZB dem Euro Rückenwind verleihen könnte. Denn sie rechnet mit einer recht falkenhaften Zinsentscheidung. Zusätzlich zur Zinsanhebung dürfte die EZB die Bedingungen bei den TLTROs dahingehend ändern, dass aufgrund der Anhebung des Einlagensatzes keine automatischen Gewinne mehr aus deren günstigen Konditionen resultieren. Die Überschussliquidität könnte dann schneller sinken.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,11 87,91 +0,2% +0,20 +26,2%

Brent/ICE 95,99 95,69 +0,3% +0,30 +30,5%

Die Ölpreise tendierten fester. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3 Prozent auf 87,91 Dollar. Zwar sind die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, doch lag dies an einem Sondereffekt - der Freigabe eines Teils der strategischen Reserven. Ansonsten stützten Erwartungen, dass das Angebot sich verknappen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.663,65 1.664,78 -0,1% -1,13 -9,1%

Silber (Spot) 19,52 19,65 -0,7% -0,13 -16,3%

Platin (Spot) 951,30 955,38 -0,4% -4,08 -2,0%

Kupfer-Future 3,53 3,55 -0,3% -0,01 -19,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte doppelt: von den gesunkenen Zinserwartungen und vom fallenden Dollar. Die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.665 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Industrieunternehmen meldeten in den ersten neun Monaten des Jahres einen stärkeren Gewinnrückgang trotz eines unerwartet starken Wachstums der Fabrikproduktion, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Die Industriegewinne sanken im Zeitraum Januar bis September um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit noch stärker als in den ersten acht Monaten des Jahres (-2,1%). Der sich ausweitende Rückgang kam, nachdem Peking für September einen unerwartet starken Anstieg der Industrieproduktion gemeldet hatte. Das Statistikamt hat seit Juli keine monatlichen Daten zum Industriegewinn mehr veröffentlicht. In den ersten neun Monaten verringerte sich der Gewinnrückgang bei privaten und ausländischen Industrieunternehmen in China um 0,2 bzw. 2,7 Prozentpunkte, verglichen mit den Zahlen für die ersten acht Monate.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Die Notenbank warnte aber erneut, dass sie zu weiteren Zinserhöhungen bereit sei, falls sich die Inflation im Land nicht wie erwartet verlangsamen sollte. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Satz in seiner zweiten Sitzung in Folge bei 13,75 Prozent, dem höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

DAIMLER TRUCK

hat im dritten Quartal eine starke Geschäftsentwicklung über den Erwartungen geschafft und den Jahresausblick angehoben. Angesichts der positiven Entwicklung erwartet der Konzern für das Segment Mercedes-Benz 2022 eine bereinigte Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent statt wie bisher von 6 bis 8 Prozent. Die Gesamtjahresprognosen für die anderen Segmente bleiben unverändert. Entsprechend wurde die Prognose für das Konzern-EBIT auf "leichter Anstieg" angepasst von "auf Vorjahresniveau".

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

VORAB

BEKANNTGABE PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz -- -- 13.597 +48% 5 9.160

EBIT bereinigt 1.273 +159% 1.141 +132% 5 491

bereinigte Umsatzrendite* 9,4 -- 8,4 -- -- 5,4

Free Cashflow* 592 -- -- -- -- -782

AIXTRON

hat im dritten Quartal weiter von einer hohen Nachfrage profitiert und seine Prognose für 2022 angehoben.

BERICHTET PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 89 -32% 128 -2% 5 131

EBIT 16 -55% 31 -14% 4 36

Ergebnis nach Steuern/Dritten 19 -39% -- -- -- 31

Ergebnis je Aktie 0,17 -39% -- -- -- 0,28

AUSBLICK 2022 des Unternehmens:

- Auftragseingang: nun in einer Bandbreite zwischen 540 und 600 Millionen Euro (bisher: 520 und 580 Millionen Euro)

- Umsatz: weiterhin in einer Bandbreite zwischen 450 und 500 Millionen Euro

- Bruttomarge: nun etwa 42 Prozent (bisher: etwa 41 Prozent)

- EBIT-Marge: nun etwa 22 bis 24 Prozent des Umsatzes (bisher: 21 bis 23 Prozent)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BEFESA

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 285 +50% 246 +29% 190

EBITDA bereinigt 45,9 +7% 43,2 +1,2% 42,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 +134% 15,8 -0,6% 15,9

Ergebnis je Aktie 0,93 +133% 0,37 -8% 0,40

AUSBLICK 2022 - das Unternehmen erwartet:

- EBITDA: "im unteren Bereich" der Spanne von 220 und 270 Millionen Euro (bisher: zwischen 220 und 270 Millionen Euro)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BEIERSDORF

ist nach den ersten neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Konsumgüterkonzern hat die Umsatzprognose auf Konzernebene angehoben sowie die Margenprognose bei Tesa erhöht. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun auf Konzernebene sowie im Segment Consumer mit organischem Wachstum von 9 bis 10 Prozent anstatt am oberen Ende vom mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Tesa soll nun organisch ein Wachstum zwischen 7 und 9 Prozent hinlegen anstatt im unteren bis mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Bei Tesa soll die bereinigte EBIT-Marge "nur leicht" anstatt "deutlich" unter dem Vorjahreswert liegen.

BASLER

