Die Renditen am Anleihemarkt verringerten in Reaktion auf die besserals gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten anfängliche Abschläge deutlich, insbesondere am kurzen Ende. Die Zehnjahresrendite lag zuletzt minimal höher bei 4,05 Prozent, im Zweijahresbereich ging es um fast 7 Basispunkte nach oben auf 4,54 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9879 +0,1% 0,9874 0,9854 -13,1%

EUR/JPY 145,67 -0,4% 146,30 146,06 +11,3%

EUR/CHF 1,0015 -0,1% 0,9997 0,9992 -4,9%

EUR/GBP 0,8590 -0,1% 0,8601 0,8612 +2,2%

USD/JPY 147,42 -0,5% 148,17 148,14 +28,1%

GBP/USD 1,1500 +0,2% 1,1480 1,1446 -15,0%

USD/CNH 7,2795 -0,4% 7,3084 7,3065 +14,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.473,40 -0,0% 20.473,58 20.424,33 -55,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den sich erholenden Renditen machte auch der Dollar zunächst verlorenes Terrain wieder gut. Der Dollarindex lag zuletzt wenig verändert auf dem Niveau des Vortages, der Euro kostete 0,9876 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,40 88,37 +1,2% +1,03 +28,0%

Brent/ICE 95,58 94,65 +1,0% +0,93 +30,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die mögliche Lockerung der Null-Covid-Strategie in China kam den Ölpreisen zugute, die um rund 2 Prozent zulegten. Sollten die wachstumshemmenden Abriegelungsmaßnahmen in China reduziert werden, dürfte das die Erdölnachfrage befeuern, hieß es. Weiter sehr volatil zeigte sich der US-Gaspreis. Nach dem starken Anstieg am Vortag fiel er wieder stark um rund 8 Prozent zurück. Teilnehmer verwiesen dazu auf die weiter nach einer Explosion im Juni noch nicht wieder angelaufene Gasverflüssigung bei Freeport LNG. An anderer Stelle wurde das milde Wetter als Bremser der Gasnachfrage herausgestellt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.651,10 1.646,94 +0,3% +4,16 -9,8%

Silber (Spot) 19,69 19,63 +0,3% +0,05 -15,5%

Platin (Spot) 952,15 948,45 +0,4% +3,70 -1,9%

Kupfer-Future 3,49 3,47 +0,4% +0,02 -20,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Der neue schwedische Regierungschef Ulf Kristersson hat sich im Falle von Schwedens Nato-Mitgliedschaft offen für die Stationierung von Atomwaffen in seinem Land gezeigt.

NORDKOREA / SÜDKOREA

Nordkorea hat am Mittwoch nach südkoreanischen Angaben mehr als zehn Raketen von seinem Staatsgebiet aus abgefeuert. Pjöngjang habe Geschosse "unterschiedlicher Art nach Osten und Westen" befördert, erklärten die Generalstabschefs der südkoreanischen Armee. Eine Kurzstreckenrakete überquerte die De-Facto-Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea. Nach Angaben des Militärs kam das Geschoss den südkoreanischen Hoheitsgewässern "so nahe wie nie zuvor" eine Rakete seit Ende des Koreakriegs im Jahr 1953.

WÄHRUNG JAPAN

Der japanische Finanzminister hat sich allgemein besorgt über die Schwäche des Yen geäußert. Auch die langsamere Abwertung der Landeswährung, nicht nur starke Schwankungen, sei nicht wünschenswert für die japanische Wirtschaft, sagte Shunichi Suzuki am Mittwoch im Parlament.

WÄHRUNG CHINA

China wird sich nach Aussage von Zentralbankgouverneur Yi Gang darum bemühen, den Wechselkurs des Yuan auf einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau stabil zu halten. Ebenso solle die potenzielle Wachstumsrate der Wirtschaft in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden, erklärte Yi.

BÖRSE HONGKONG

Der Handel an der Börse Hongkong ist am Mittwoch vorzeitig beendet worden. Grund war eine von der Regierung ausgegebene Taifun-Warnung. Der Hang-Seng-Index schloss 2,4 Prozent höher.

DEUTSCHLAND FISKALPOLITIK

Bundesfinanzminister Christian Lindner kann im nächsten Jahr eine mehr als doppelt so hohe Nettokreditaufnahme (NKA) vornehmen als bisher im Budget eingeplant. "Werden die finanziellen Transaktionen aus dem Regierungsentwurf zugrunde gelegt, ergebe sich eine für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2023 relevante zulässige NKA von rund 35,6 Milliarden Euro", heißt es in einem Schreiben von Lindners Parlamentarischem Staatssekretär, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Bisher hatte Lindner eine NKA von 17,2 Milliarden Euro vorgesehen.

WAHL DÄNEMARK

Bei den Parlamentswahlen in Dänemark hat sich das Linksbündnis um die Sozialdemokraten der amtierenden Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Mehrheit mit nur einem Sitz Vorsprung gesichert.

WAHL BRASILIEN

Präsident Jair Bolsonaro will nach seiner Niederlage in der Präsidentschaftswahl die Verfassung "respektieren". Dies kündigte Bolsonaro am Dienstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Stichwahl an, ohne seine Niederlage explizit einzugestehen. Sein Stabschef Ciro Nogueira sagte im Anschluss, der Präsident habe die Amtsübergabe an Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva "autorisiert".

GELDPOLITIK KANADA

Die kanadische Notenbank sieht ihr Inflationsziel nach wie vor in weiter Ferne. Die Bank of Canada sei "weit von dem Ziel entfernt", eine Inflation von 2 Prozent zu erreichen, sagte Gouverneur Tiff Macklem. Er bestätigte gleichzeitig, dass sich die Zinserhöhungskampagne der Notenbank dem Ende nähert.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,6 Millionen Barrel nach minus 2,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

TEAMVIEWER

Der Softwareanbieter ist auch im dritten Quartal deutlich gewachsen. Der Konzern steigerte die Profitabilität deutlich. Die vor drei Monaten leicht abgeschwächte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Teamviewer AG. Die Billings (abgerechnete Umsätze) kletterten im Dreimonatszeitraum bis Ende September um 15 Prozent zum Vorjahr auf 144,6 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens 143 Millionen erwartet. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 143,4 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 42 Prozent auf 60,1 Millionen Euro. Damit verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 41,6 von 33,6 Prozent. Der Analystenkonsens für das bereinigte EBITDA hatte auf 58 Millionen Euro gelautet.

VONOVIA

Moody's hat das Rating um eine Stufe auf Baa1 von A3 gesenkt. Der Ausblick ist weiter stabil.

SOFTWARWE AG

verliert ein weiteres Vorstandsmitglied. Personalchefin Elke Frank geht zum 31. Oktober. Vorige Woche hatte Finanzvorstand Matthias Heiden seinen Abschied zum Jahresende angekündigt.

GALERIA KATSTADT KAUFHOF

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will um "jeden Arbeitsplatz" bei der angeschlagenen Warenhauskette kämpfen. Verdi-Chef Frank Werneke forderte zudem den Eigentümer René Benko auf, wie versprochen "umfassend" in die Filialen zu investieren.

AMD

hat in seinem dritten Quartal die Erwartungen knapp verfehlt. Der Nettogewinn brach auf 66 (Vorjahr: 923) Millionen Dollar ein. Der bereinigte Gewinn erreichte 67 (73) Cent je Aktie. Der Umsatz stieg auf 5,57 (4,31) Milliarden Dollar. Analysten hatten 69 Cent Gewinn pro Aktie bei einem Umsatz von 5,65 Milliarden Dollar erwartet. AMD prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz von 5,2 bis 5,8 Milliarden Dollar und für das Gesamtjahr von 23,2 bis 23,8 Milliarden. Analysten rechneten bislang für das vierte Quartal mit 5,95 und für das Gesamtjahr mit 24,16 Milliarden Dollar.

