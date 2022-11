Nach der Talfahrt vom Freitag stabilisiert sich der Dollar am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft, der Dollarindex erholt sich leicht um 0,1 Prozent. Laut Analysten sei der Greenback auch wegen der Spekulationen über eine Änderung der chinesischen Null-Covid-Politik als vermeintlich sicherer Hafen unter Druck geraten. Die chinesischen Behörden haben am Wochenende aber bekräftigt, "unbeirrt" an der Null-Covid-Strategie festzuhalten, wie die MUFG-Bank anmerkt. Das stütze den Greenback etwas.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,53 92,61 -1,2% -1,08 +31,1%

Brent/ICE 97,76 98,57 -0,8% -0,81 +33,3%

Öl verteuerte sich um bis zu 5 Prozent mit der Hoffnung auf eine Beendigung der strikten Corona-Politik in China. Ein solcher Schritt dürfte letztlich die Erdölnachfrage befeuern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.672,54 1.681,20 -0,5% -8,66 -8,6%

Silber (Spot) 20,56 20,86 -1,5% -0,30 -11,8%

Platin (Spot) 956,95 966,50 -1,0% -9,55 -1,4%

Kupfer-Future 3,65 3,69 -0,9% -0,04 -17,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 50 Dollar oder gut 3 Prozent auf 1.680 Dollar. Unterstützend wirkten der sehr schwache Dollar und die sinkenden Anleihezinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRISE

Die Bundesregierung will die EU-Sanktionen gegen Iran ausweiten. Nach Informationen des Spiegel hat Deutschland gemeinsam mit acht weiteren EU-Staaten ein neues Sanktionspaket gegen Personen und Organisationen eingebracht, die an der Gewalt gegen demonstrierende Iranerinnen und Iraner maßgeblich beteiligt sind.

FISKALPOLITIK ITALIEN

Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat angesichts steigender Energiepreise und hoher Inflation in ihrem Land eine Entlastung von Haushalten und Unternehmen angekündigt. Bei einer Kabinettssitzung beschloss die Regierung, das Haushaltsdefizit auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Mit überwältigender Mehrheit haben sich die Einwohner von Frankfurt am Main gegen ihren Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gestellt. 95,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten bei einem Bürgerentscheid für die Absetzung des 64-Jährigen. Feldmann steht wegen möglicher Vorteilsnahme und Amtsmissbrauch vor Gericht.

Die Grünen rutschen in der Wählergunst auf den tiefsten Stand seit mehr als einem halben Jahr. Im Sonntagstrend von Insa kommen die Grünen auf 17 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Wert seit Mitte April. Die Sozialdemokraten können einen Punkt hinzugewinnen und kommen in dieser Woche auf 21 Prozent. Stärkste Kraft bleiben mit 27 Prozent (+1) und damit mit deutlichem Abstand die Unionsparteien. Die FDP verliert einen Punkt, kommt in dieser Woche auf 8 Prozent. Die AfD bleibt bei 15 Prozent, die Linke bei 5 Prozent.

RENTENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Renten werden nach den Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung im nächsten Jahr überdurchschnittlich stark steigen. Laut dem Rentenversicherungsbericht erhöhen sich die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten.

US-RENTENMARKT

Die US-Notenbank hat bestätigt, was viele Anleger schon seit einiger Zeit beobachten: Der 24 Billionen US-Dollar schwere Markt für Staatsanleihen hat in den letzten Monaten eine geringe Marktliquidität erfahren. Die Zentralbank hat die Zinssätze seit März rasch erhöht, um die Inflation von einem 40-Jahreshoch zu senken. Die Hoffnung war, dass solche Schritte die Verbrauchernachfrage ausreichend abkühlen können, um die Preise zu zähmen, ohne die Wirtschaft in eine schmerzhafte Rezession zu stürzen oder eine Finanzkrise auszulösen. Doch seit Mai zeigen sich Risse in der Liquidität von Schatzanleihen, dem größten und tiefsten Teil des US-Anleihemarktes, da sowohl der Zinssatz für 2-jährige als auch für 10-jährige Schatzanleihen auf über 4 Prozent gestiegen ist, so hoch wie zuletzt um 2008. Die Liquidität des Marktes für Staatsanleihen sei unter den historischen Normen geblieben, so die Fed.

ÖL-/GAS-FÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölbohreinrichtungen in den USA ist in der vergangenen Woche um 3 auf 613 gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit März 2020. Die Zahl der aktiven Erdgasbohranlagen sank um 1 auf 155.

DEUTSCH BANK

Die Bafin hat die Umsetzung bestimmter Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemahnt. Die Deutsche Bank bestätigte den Eingang der Verfügung der Bafin. Es würden darin "keine zusätzlichen Defizite festgestellt", teilte die Bank mit. Es gehe um die Behebung von in der Vergangenheit festgestellten Defiziten innerhalb der bereits vereinbarten Fristen.

BAYER

hat Erfolge in zwei zulassungsrelevanten klinischen Studien mit Aflibercept 8 mg erzielt.

BASTEI LÜBBE

hat die Ergebnisprognose gesenkt und geht nun von einem EBIT von 6,0 bis 7,0 (bisher: 9,5 bis 10,5) Millionen Euro aus. Die EBIT-Marge soll nun bei 6,5 bis 7,5 (10 bis 11) Prozent liegen. Der Umsatz wird unverändert in einer Spanne von 90 bis 95 Millionen Euro erwartet. Im ersten Halbjahr 2022/23 erreichte Bastei Lübbe mit 44 (Vj: 41) Millionen Euro sein Umsatzziel, lag beim EBIT mit 0,9 Millionen Euro aber unter den eigenen Erwartungen.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Der Onlinehändler Buero.de hat sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette einem Medienbericht zufolge ausgeweitet. Wie Bild mit Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, steht das Unternehmen nun in Verhandlungen für die Übernahme von 47 Filialen des Kaufhauskonzerns. Bislang war lediglich Interesse an rund 40 Standorten angezeigt worden.

ELECTRICITE DE FRANCE

hat eine verbindliche Vereinbarung mit General Electric über den Erwerb der Kernkraftaktivitäten von GE Steam Power unterzeichnet. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

UNICREDIT

Die EZB und Unicredit liegen laut einem Bericht der Financial Times im Clinch über die weitere Präsenz der italienischen Bank in Russland trotz des Ukraine-Krieges. Wie die FT unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, betrachtet die EZB die Präsenz der Bank in Russland als unerwünschte Risikoquelle und drängt sie zum Rückzug.

APPLE

Corona-Restriktionen in einer Fabrik in China haben derzeit einen deutlichen Rückgang der Produktion von Apples iPhone zur Folge. Die Fabrik des Zulieferers Foxconn im zentralchinesischen Zhengzhou operiere mit "erheblich reduzierter Kapazität", teilte Apple mit. Betroffen sei die Herstellung des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Kunden müssten deshalb länger auf die Lieferung dieser Geräte warten.

HSBC

bekommt Druck vom größten Aktionär. Die chinesische Versicherung Ping An fordert einen radikalen Umbau inklusive eines möglichen Verkaufs von großen Unternehmensteilen, um den Gewinn zu erhöhen und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)