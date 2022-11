USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 +4,2 4,69 400,0

5 Jahre 4,39 +6,0 4,33 313,3

7 Jahre 4,32 +6,1 4,25 287,5

10 Jahre 4,22 +5,6 4,16 270,8

30 Jahre 4,33 +7,9 4,25 243,0

Die Renditen am Anleihemarkt legten kräftig zu. Während das kurze Ende des Marktes damit die Verluste vom Freitag wieder aufholte, ging es für die Renditen am langen Ende weiter aufwärts. Entscheidender Impuls für den Markt dürften die Inflationsdaten am Donnerstag werden, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0005 -0,1% 1,0018 0,9998 -12,0%

EUR/JPY 146,82 -0,0% 146,85 146,50 +12,2%

EUR/CHF 1,0085 +0,1% 1,0113 1,0103 -4,4%

EUR/GBP 0,8705 +0,0% 0,8703 0,8722 +3,6%

USD/JPY 146,74 +0,1% 146,60 146,50 +27,5%

GBP/USD 1,1493 -0,2% 1,1511 1,1463 -15,1%

USD/CNH 7,2542 +0,3% 7,2306 7,2393 +14,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.653,69 -4,0% 20.464,55 20.758,17 -57,5%

Mit der gestiegenen Risikofreude der Anleger waren Fluchtwährungen wie der Dollar nicht gefragt. Der Dollar-Index fiel um weitere 0,7 Prozent. Der Euro kletterte im Gegenzug über die Dollar-Parität. Die Devisenexperten von MUFG hielten es dessen ungeachtet für "zu früh für eine nachhaltigere Schwächung des US-Dollar". Die Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote in den USA gestiegen sei, aber auch die Zahl der Beschäftigten sei stärker als erwartet gestiegen. Insgesamt werde dies den Druck für weitere Zinserhöhungen aufrechterhalten, während zugleich China seine stringenten Covid-19-Maßnahmen fortsetze, so Währungsanalyst Lee Hardman.

Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatischen geprägten Geschäft leicht nach oben, der Euro kämpft mit der Dollar-Parität. Der Optimismus des Vortages, der dem Dollar zu schaffen gemacht habe, könnte auf die US-Zwischenwahlen zurückzuführen sein. Denn dort seien die Chancen auf eine Spaltung des Kongresses hoch. Der daraus resultierende politischen Stillstand dürfte das Gesetztgebungsverfahren erschweren, dafür aber berechenbarer machen, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,33 91,79 -0,5% -0,46 +30,8%

Brent/ICE 97,43 97,92 -0,5% -0,49 +32,8%

Für die Ölpreise ging es nach einem volatilen Verlauf nach unten. Die Preise für Brent und WTI fielen um bis zu 0,7 Prozent. Im Fokus stand ein mögliches Ende der Covid-Beschränkungen in China. Trotz anders lautender Verlautbarungen aus China hielten sich hartnäckig entsprechende Spekulationen. Für die Ölpreise dürfte es kräftig nach oben gehen, sollte es zu einer offiziellen Aufhebung der Beschränkungen kommen, so Robert Yawger von Mizuho.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.669,53 1.675,30 -0,3% -5,77 -8,7%

Silber (Spot) 20,55 20,83 -1,3% -0,27 -11,8%

Platin (Spot) 978,10 983,35 -0,5% -5,25 +0,8%

Kupfer-Future 3,56 3,60 -1,1% -0,04 -19,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab leicht nach. Die Zwischenwahlen dürften keinen größeren Einfluss auf den Preis des Edelmetalls haben, hieß es vom World Gold Council.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Das Weiße Haus hat der Ukraine einen festen Beistand der USA im Krieg gegen Russland ungeachtet des Ausgangs der Kongress-Zwischenwahlen vom Dienstag zugesichert. "Wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA beständig und unerschütterlich sein wird", sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, am Montag. Biden strebe wie bislang eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine an.

UN-KLIMAKONFERENZ

Als Beitrag zum globalen Kampf gegen die Erderhitzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich eine Verdopplung des deutschen Beitrags zum internationalen Waldschutz von einer auf zwei Milliarden Euro zugesagt. Die zusätzliche Milliarde für den Zeitraum bis 2025 wird über das Bundesentwicklungsministerium bereitgestellt, wie das Ressort am Montag mitteilte.

DEUTSCHE POST

hat das offizielle Gewinnziel für 2022 an den oberen Rand der zuvor angepeilten Spanne angehoben. Auch bestätigte der DAX-Konzern die Mittelfristerwartungen für 2024. Der Logistikkonzern rechnet im laufenden Jahr nun mit einem operativen Gewinn (EBIT) von 8,4 Milliarden Euro. Zuvor lautete das offizielle Ziel 8,0 Milliarden plus bzw. minus 5 Prozent. Für 2024 peilt das Unternehmen weiterhin ein EBIT von 8,5 Milliarden Euro an.

QIAGEN

Der Diagnostikkonzern hat die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Der Umsatz für das dritte Quartal und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lagen über der Prognose, aber unter dem Wert aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von rund 2,25 (vorher: mindestens 2,2) Milliarden US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird jetzt bei rund 2,40 US-Dollar gesehen, nach zuvor mindestens 2,30 US-Dollar.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 500 -6% 481 -10% 535

Operatives Ergebnis bereinigt 144 -13% 130 -21% 165

Ergebnis nach Steuern bereinigt 123 -9% 102 -24% 135

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,53 -9% 0,45 -22% 0,58

Ergebnis nach Steuern 82 -38% -- -- 133

Ergebnis/Aktie verwässert 0,36 -37% -- -- 0,57

- Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar

ELMOS SEMICONDUCTOR

Die Übernahme der Chip-Fertigung durch den schwedischen Konkurrenten Silex, Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics, wird wahrscheinlich nicht genehmigt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz habe den beteiligten Parteien mitgeteilt, dass in der kommenden Kabinettssitzung am 9. November 2022 der Verkauf der Elmos Waferfertigung an Silex voraussichtlich untersagt werden wird, teilte Elmos mit.

EVONIK

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 4.878 +26% 4.386 +13% 3.871

EBITDA bereinigt 615 -5% 608 -6% 645

EBIT bereinigt 342 -12% 343 -11% 387

Ergebnis nach Steuern/Dritten 214 -9% 204 -13% 235

Ergebnis je Aktie 0,46 -8% 0,44 -12% 0,50

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 253 -6% 238 -11% 269

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,54 -7% 0,51 -12% 0,58

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: nun bei 18,5 Milliarden Euro (bisher: zwischen 17 und 18 Milliarden Euro)

- EBITDA bereinigt: weiterhin zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

FRAPORT

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 1.019 +48% 984 +43% 691

EBITDA 420 +46% 381 +32% 289

EBIT 296 +68% 259 +47% 176

Ergebnis nach Steuern 151 +47% -- -- 103

Ergebnis nach Steuern/Dritten 115 +50% -- -- 77

Ergebnis je Aktie 1,24 +49% -- -- 0,83

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: leicht über 3 Mrd Euro

- EBITDA: bei rund 850 bis etwa 970 Mio Euro

- EBIT: bei rund 400 bis etwa 520 Mio Euro

- Konzernergebnis: von null bis circa 100 Mio Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

AIR FRANCE-KLM

hat mit der französischen Regierung und einem Konsortium von neun Banken eine Vereinbarung über die vorzeitige Rückzahlung von 1 Milliarde Euro der ausstehenden 3,5 Milliarden Euro des französischen Staatskredits getroffen.

ERSTE GROUP

strebt den Kauf des Kreditportfolios der Sberbank-Tochter in der Tschechischen Republik an. Diese wird zurzeit liquidiert. Die Erste-Group-Tochterbank eska sporitelna hat mit dem Insolvenzverwalter der Sberbank CZ einen Vertrag über den möglichen Kauf ihres Portfolios aus Kundenkrediten in Gesamthöhe von rund 47,1 Milliarden tschechische Kronen (ca. 1,93 Milliarden Euro) unterzeichnet.

VOLVO

Der Autohersteller trennt sich von seiner Beteiligung an dem Zulieferer Aurobay. Das Unternehmen veräußert seine Beteiligung von 33 Prozent an seinen Mutterkonzern Geely Automobile. Der Schritt ist Teil der Strategie des schwedischen Autobauers, in den kommenden Jahren ausschließlich Elektrofahrzeuge herzustellen.

