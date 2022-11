hat beschlossen, bis zu maximal 600.000 Aktien zurückzukaufen, etwa 2,87 Prozent des Grundkapitals, und zwar zu einem Gesamtpreis ohne Nebenkosten von bis zu 3,0 Millionen Euro bis zum 31. März 2023.

CREDIT SUISSE

will die neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung wie in Aussicht gestellt zu je 2,52 Franken ausgeben. Insgesamt sollen knapp 889,4 Millionen Anteile platziert werden, sodass dem Geldhaus etwa 2,24 Milliarden Franken zufließen würden. Gut 462 Millionen Aktien wurden bei Investoren bereits platziert; diese Papiere zu je 3,82 Franken veräußert, wodurch rund 2,24 Milliarden Franken brutto erlöst wurden.

ZUR ROSE

schließt seinen Logistikstandort in Bremen zum 31. Dezember 2022 und stellt die Marke Eurapon ein. Dadurch werde die Komplexität im Segment Deutschland weiter reduziert und der nächste "wichtige Schritt in Richtung Profitabilität" unternommen, so die Versandapotheke.

TWITTER

Der neue Chef Elon Musk hat die pauschale Freigabe gesperrter Twitter-Konten verkündet. "Das Volk hat gesprochen. Die Amnestie beginnt nächste Woche", erklärte Musk. Zuvor hatte sich in einer Umfrage in dem Onlinedienst eine deutliche Mehrheit der Nutzer für die Freischaltung ausgesprochen. Ausgenommen sind laut Musk Konten von Nutzern, die gegen Gesetze verstoßen haben oder für "unerhörtes Spam" verantwortlich sind.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2022 01:37 ET (06:37 GMT)