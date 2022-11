DEVISEN

EUR/USD 1,0378 +0,4% 1,0342 1,0381 -8,7%

EUR/JPY 143,88 +0,2% 143,66 144,16 +9,9%

EUR/CHF 1,0561 +0,1% 1,0536 1,0558 -5,3%

EUR/GBP 0,8651 +0,1% 0,8644 0,8634 +3,0%

USD/JPY 138,64 -0,2% 138,91 138,86 +20,4%

GBP/USD 1,1997 +0,3% 1,1965 1,2025 -11,3%

USD/CNH 7,1742 -1,0% 7,2469 7,2366 +12,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.447,58 +1,5% 16.209,98 16.095,43 -64,4%

Der Dollar zeigte eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt. Zwischenzeitlich war er zum Euro auf ein Fünfmonatstief knapp unter 1,05 abgerutscht, ehe er das Minus wieder mehr als wettmachte auf zuletzt 1,0334. Im Handel hieß es, zunächst sei der Euro von der jüngsten Erholung an den europäischen Aktienmärkten gestützt worden und weil die Energiepreise gefallen seien, was generell günstig sei für Währungen aus energieimportierenden Regionen. Die Dollar-Erholung im Handelsverlauf wurde dann dem Ruf des Dollar als sicherer Hafen zugeschrieben wegen der Proteste in China.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,36 77,24 +1,5% +1,12 +13,1%

Brent/ICE 84,81 83,19 +1,9% +1,62 +15,6%

Dass die Ölpreise ihre jüngste Schwächephase zunächst fortsetzten und auf das tiefste Niveau seit Januar fielen, und auch die Preise für Industrierohstoffe schwächelten, wurde von Marktteilnehmern im Zusammenhang mit einer mutmaßlich schwächeren Energienachfrage gesehen. Schätzungen zufolge sei die chinesische Ölnachfrage durch die jüngsten Lockdowns um 900.000 Barrel pro Tag gesunken, sagte eine Marktteilnehmerin. Am Ende war die Tendenz aber nach einer Erholung von den Tagestiefs uneinheitlich. Brentöl verbilligte sich leicht, US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um ein halbes Prozent. Im asiatischen Handel am Dienstag erholen sich die Ölpreise deutlicher von den jüngsten Abgaben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.752,91 1.741,13 +0,7% +11,79 -4,2%

Silber (Spot) 21,21 20,98 +1,1% +0,24 -9,0%

Platin (Spot) 1.004,00 993,30 +1,1% +10,70 +3,5%

Kupfer-Future 3,66 3,61 +1,3% +0,05 -17,1%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

RUSSLAND / USA

Russland hat laut US-Beamten die für diese Woche geplanten Rüstungskontrollgespräche verschoben. Dies bedeutet einen erneuten Rückschlag für die Bemühungen, den letzten großen Atomwaffenvertrag zwischen Washington und Moskau zu stärken.

DEUTSCHLAND INFLATION

Die Deutsche Bundesbank rechnet für das laufende und das kommende Jahr mit deutlich höheren Inflationsraten als im Juni prognostiziert. Joachim Nagel sagte laut Redetext: "Für Deutschland rechnen unsere Fachleute im Durchschnitt des laufenden Jahres mit einer Inflationsrate von mehr als 8,5 Prozent gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Auch im kommenden Jahr dürfte die Inflationsrate mit über 7 Prozent noch viel zu hoch bleiben." Im Juni waren 7,1 bzw. 4,5 Prozent vorhergesagt worden.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, rechnet zwar im kommenden Jahr mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks. Er warnte aber, dass die Notenbank die Inflation weiterhin werde bekämpfen müssen, weil die Teuerung auch dann noch weiter über dem Ziel der Fed von 2 Prozent liegen dürfte. Williams geht davon aus, dass sich das Tempo bis Jahresende auf 5 bis 5,5 Prozent und im kommenden Jahr auf 3 bis 3,5 Prozent abschwächen wird.

CHINA / IMMOBILIEN-SEKTOR

Die Aktien von chinesischen Immobilienentwicklern legen am Dienstag zu, nachdem Chinas Aufsichtsbehörden neue Maßnahmen zur Erweiterung der Kanäle für die Eigenkapitalfinanzierung der Unternehmen angekündigt haben. Dadurch soll der angeschlagene Sektor unterstützt werden. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde teilte am Montag mit, dass sie börsennotierten Immobilienunternehmen nun die Ausgabe von Aktien sowie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Refinanzierungen über nicht-öffentliche Emissionen gestatten wird, um den Immobilienmarkt zu unterstützen.

USA / FINNLAND

Das US-Verteidigungsministerium hat den geplanten Verkauf von Raketen im Wert von 323 Millionen Dollar (rund 319 Millionen Euro) an den Nato-Beitrittsbewerber Finnland angekündigt. Der Verkauf werde die finnischen "Luft-Luft- und Luft-Boden-Waffenfähigkeiten verbessern und sich positiv auf die US-Beziehungen zu den Ländern der nordischen Region auswirken", erklärte das Pentagon am Montag. Es sei eine Verkaufsgenehmigung für taktische Raketen erteilt worden.

AIRBUS

bekommt einem Agenturbericht zufolge Lieferengpässe zu spüren. Es werde schwierig für Airbus werden, das Auslieferungsziel von 700 Maschinen in diesem Jahr zu schaffen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus Zuliefererkreisen.

AROUNDTOWN

Der Immobilienkonzern hat in den ersten neun Monaten dank gestiegener Miteinnahmen den operativen Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Für die ersten neuen Monate wurden folgende Eckdaten genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET

9MON 9M22 ggVj 9M21

Umsatz 1.201 +28% 936

EBITDA bereinigt 758 +6% 716

Ergebnis nach Steuern/Dritten 578 -11% 650

Ergebnis je Aktie 0,27 -33% 0,40

FFO I 274,5 +3% 266,9

FFO I je Aktie 0,25 +9% 0,23

EXASOL

hat einen neuen CEO gefunden. Jörg Tewes wird zum 1. Januar Vorstandsvorsitzender. Der frühere Logitech- und Amazon-Manager erhält einen Vertrag bis Ende 2025. Der frühere CEO Aaron Auld hatte sein Mandat aus persönlichen Gründen zum 30. September niedergelegt.

TRAUMHAUS

wird 2022 nur ein ausgeglichenes bis leicht negatives Jahresergebnis erzielen. Die Umsatzprognose für 2022 liege nun in einer Bandbreite von 68 bis 90 Millionen Euro und werde nicht um die im Geschäftsbericht 2021 prognostizierten durchschnittlichen 15 Prozent steigen. Dementsprechend bewege sich das EBITDA voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich und nicht wie erwartet zwischen 10 und 15 Prozent von der Gesamtleistung.

SHELL

will über die Tochter Shell Petroleum NV die dänische Nature Energy Biogas für 1,9 Milliarden Euro kaufen.

APPLE / TWITTER

Twitter-Eigentümer Elon Musk hat dem US-Technologieriesen Apple den Kampf angesagt, nachdem dieser angeblich gedroht habe, den Onlinedienst aus seinem App-Store zu entfernen. "Apple hat damit gedroht, Twitter aus seinem App-Store zu entfernen, aber sie weigern sich, uns zu sagen warum", schrieb Musk auf Twitter. Zuvor hatte Musk eine Reihe von Tweets abgesetzt, in denen er Apple Zensur und den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorwarf. Apple habe im Grunde genommen aufgehört, auf Twitter Werbung zu schalten, erklärte Musk.

