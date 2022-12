Wegen des Ukraine-Kriegs will die EU Sanktionen gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken verhängen. Insgesamt sollen fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt werden.

APPLE

will seine Datenverschlüsselungspraktiken erheblich ausweiten - ein Schritt, der zu Spannungen mit Strafverfolgungsbehörden rund um den Globus führen dürfte.

ING

liebäugelt mit Zukäufen in Deutschland. "Wir setzen in Deutschland wieder verstärkt auf Kundenwachstum und peilen die Marke von zehn Millionen Privatkunden für 2025 an", sagte Konzernchef Steven van Rijswijk der Süddeutschen Zeitung. Dazu seien auch Akquisitionen denkbar.

RYANAIR

Der seit 1994 amtierende Ryanair-Chef Michael O'Leary bleibt dem Billigflieger nach einer Vertragsverlängerung noch bis mindestens 2028 erhalten.

