Im Zuge der Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption durch Katar ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die griechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili festgenommen worden. Kaili sei am Freitagabend in Brüssel festgenommen worden und werde nun von der Polizei befragt, verlautete aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Zuvor hatte es im Zuge der Ermittlungen bereits vier Festnahmen in der belgischen Hauptstadt gegeben.

UKRAINE

Der Europäische Rat hat eine Einigung über ein Legislativpaket erzielt, das es der EU ermöglichen wird, die Ukraine im Laufe des Jahres 2023 mit 18 Milliarden Euro finanziell zu unterstützen.

RUSSLAND

- Russland verstärkt nach den Worten des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew die Produktion von Waffen der neuen Generation, die potenziell auch gegen den Westen eingesetzt werden könnten. Der Feind habe sich nicht nur im "Gouvernement Kiew verschanzt", schrieb Medwedew am Sonntag im Messengerdienst Telegram und bezeichnete damit Gebiete in der heutigen Ukraine, die unter dem Zaren zum Russischen Reich gehörten.

- Russland denkt nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin darüber nach, die Möglichkeit von Präventivschlägen gegen andere Länder in seine Militärdoktrin aufzunehmen. Ein solcher Angriff könnte möglich werden, um einen anderen Staat zu entwaffnen, sagte der Kreml-Chef am Freitag offenbar mit Blick auf einen möglichen Atomwaffeneinsatz.

US-ZÖLLE / STAHLIMPORTE

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat die von den USA verhängten Zölle auf Stahlimporte aus China und anderen Staaten als nicht rechtens erklärt. Das Streitschlichtungsgremium der WTO urteilte am Freitag, dass die verhängten Maßnahmen mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) nicht vereinbar sind.

FINANZPLATZ LONDON

Die britische Regierung will London als global bedeutsamen Finanzplatz stärken. Sie kündigte am Freitag an, die Regulierung für Banken, Versicherer und Investoren in Teilen zu lockern. Die Regierung sprach in ihrem 30-Punkte-Plan mit dem Titel "Edinburgh reforms" von "Modernisierungen", um die Wirtschaft zu stärken.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Das Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel hat zum dritten Advent nach verhaltenem Auftakt weiter an Schwung gewonnen. Das berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin unter Berufung auf Rückmeldungen von Händlerinnen und Händlern. In der Woche vor dem dritten Advent habe sich "der positive Trend" fortgesetzt. Jedoch reiche das bei vielen Firmen für eine "positive Zwischenbilanz" des Weihnachtsgeschäfts noch nicht aus.

TAIWAN / CHINA

Wegen weiterer Import-Verbote hat Taiwans Regierungschef Su Tseng-chang der Volksrepublik China einen Verstoß gegen internationale Handelsregeln vorgeworfen.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan strebt offenbar ein weiteres Mandat an und will sich im Falle eines Wahlerfolgs am Ende seiner Amtszeit zurückziehen. Er bitte die Bevölkerung bei der Wahl im kommenden Jahr "zum letzten Mal" um ihre Unterstützung, sagte Erdogan am Samstag bei einer Rede. Im Anschluss an ein mögliches weiteres Mandat sei es dann an der Zeit, den Staffelstab an jüngere Politiker weiterzureichen.

VOLKSWAGEN

will seine Kräfte bündeln und prüft den Abschied seiner Tochter-Firma Skoda aus China. "Es herrscht dort ein sehr intensiver Wettbewerb. Wir werden uns gemeinsam mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner anschauen, wie wir dort weitermachen wollen", sagte Skoda-CEO Klaus Zellmer im Interview mit der Automobilwoche. Auch ein reiner Vertrieb sei möglich, eine Entscheidung soll 2023 fallen.

VA-Q-TEC

steht kurz vor einer Übernahme durch die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT. Das auf Thermoboxen für den Transport von temperatursensiblen Gütern spezialisierte Unternehmen teilte mit, in Kürze sei die Ankündigung eines Übernahmeangebots zu erwarten. Mit 26,00 Euro je Va-Q-tec-Aktie wolle EQT etwas mehr als das Doppelte des volumengewichteten Durchschnittskurses der Va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate zahlen.

TWITTER

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen nimmt Twitter einen neuen Anlauf zur Einführung eines kostenpflichtigen Abonnements für Nutzer. Das Angebot Twitter Blue werde am Montag starten, wie Twitter mitteilte. Damit werden Nutzer für die Verifizierung ihres Nutzerkontos durch das weiße Häkchen in einem blauen Kreis zur Kasse gebeten.

