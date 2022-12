Am Anleihemarkt sanken die Renditen, nachdem Fed-Chairman Powell während der Pressekonferenz zu den Notenbankbeschlüssen auf Nachfrage Zinsschritte von nur noch 25 Basispunkten nicht ausschließen wollte. Die Renditen waren schon am Dienstag nach den besser als gedacht ausgefallenen Verbraucherpreisdaten unter Druck geraten.

Der Dollar zog in Reaktion auf die Fed-Aussagen zunächst an, drehte dann aber wieder ins Minus, der Dolarindex sank um 0,4 Prozent. Der Euro zeigte sich wenig verändert bei rund 1,0685 Dollar; hier stützte die Erwartung, dass die EZB am Donnerstag den Leitzins um ebenfalls 50 Basispunkte anheben dürfte.

Mit neuerlichen Aufschlägen zeigten sich die Ölpreise. Sie profitierten laut Teilnehmern weiter von den schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in den USA und der Hoffnung auf eine weniger rigide Geldpolitik und damit weniger belastete Wirtschaft. Überraschend stark gestiegene Rohölvorräte in den USA belasteten nicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 77,28 Dollar.

CHINA - Konjunktur

Die Industrieproduktion hat im November auf Jahressicht zwar um 2,2 Prozent zugelegt, verlangsamte sich damit im Vergleich zum fünfprozentigen Anstieg im Oktober aber deutlich. Ökonomen hatten ein Wachstum von 3,7 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsumsätze fielen im November auf Jahressicht um 5,9 Prozent und damit stärker, als Volkswirte mit im Mittel 3,3 Prozent erwartet hatten. Im Oktober hatte der Rückgang lediglich 0,5 Prozent betragen. Chinas Anlageinvestitionen stiegen von Januar bis November um 5,3 Prozent, verglichen mit einer Zunahme um 5,8 Prozent in den ersten zehn Monaten dieses Jahres. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 5,6 Prozent gerechnet.

CHINA - Zinspolitik

Chinas Notenbank hat bei der Bereitstellung von Liquidität wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass sie ihren Leitzins LPR angesichts des Drucks der Covid-19-Krise auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ebenfalls unangetastet lassen könnte.

PERU

Inmitten seit Tagen andauernder heftiger Proteste gegen den Machtwechsel an der Staatsspitze hat die Regierung den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen, der für 30 Tage die "Aussetzung der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit" beinhaltet und auch eine nächtliche Ausgangssperre umfassen könnte.

CONTINENTAL

erweitert seinen Vorstand um ein neues Ressort auf sechs Mitglieder. Der Aufsichtsrat hat den Mercedes-Manager Olaf Schick zum 1. Juli 2023 zum Vorstand für das neu geschaffene Ressort Integrität und Recht bestellt.

MUNICH RE

hat die Ziele für das kommende Jahr unter Berücksichtigung der neuen Bilanzierungsrichtlinien für Versicherungsunternehmen bekanntgegeben und rechnet 2023 mit einem kräftigen Anstieg des Nettogewinns und einer erheblichen Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote. Unter Berücksichtigung des ab 2023 verpflichtenden Standards IFRS 17 erwartet Munich Re einen Nettogewinn von rund 4,0 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr geht der Versicherer unter der bisherigen Rechnungslegung nach Angaben vom November von 3,3 Milliarden Euro aus. Der Versicherungsumsatz, der künftig an die Stelle des Prämienaufkommens tritt, soll 58 Milliarden Euro erreichen. Die Kapitalanlagerendite wird bei mindestens 2,2 Prozent gesehen.

BERTRANDT

hat im Geschäftsjahr 2021/22 sowohl die Leistung als auch das Ergebnis deutlich gesteigert und die eigenen Ziele erreicht. Die Dividende soll nun deutlich auf 0,85 von 0,27 Euro erhöht werden. Die Gesamtleistung stieg 2021/22 auf 1,0 (0,85) Milliarden Euro. Das EBIT verdoppelte sich auf 41,7 (20,0) Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 4,1 (2,4) Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 21,1(6,9) Millionen Euro. Für 2022/2023 rechnet Bertrandt mit einem weiteren Wachstum der Gesamtleistung in Höhe von 60 bis 100 Millionen Euro und einer EBIT-Marge zwischen 4,1 und 7 Prozent.

CECONOMY

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich einen Gewinn verbucht, der aber deutlich geringer als im Vorjahr ausfiel. Im Schlussquartal wurde der Überschuss aber fast verdreifacht und proftitierte erstmals von einem positiven Steuereffekt durch die Reorganisation bei Mediamarktsaturn profitiert. Nach den endgültigen Zahlen ergab sich für das bereinigte EBIT ein Rückgang auf 197 (vorläufig: 200 - Vorjahr: 237) Millionen Euro. Im Schlussquartal allein lag das bereinigte EBIT bei 95 Millionen Euro. Wegen Margenverschlechterung war es schwächer als der Vorjahreswert von 131 Millionen Euro.

METRO

lässt wegen eines Verlustes das zweite Geschäftsjahr in Folge die Dividende ausfallen, will aber im laufenden Jahr wieder zu Gewinnen und Dividendenausschüttungen zurückkehren und hebt - inflationsbedingt - die Mittelfristprognosen an. Zum erneuten Dividendenausfall komme es, weil der Konzern unter dem Strich im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 erneut rote Zahlen geschrieben habe.

SMT SCHARF

hat die im Oktober bekanntgegebene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 nochmals nach oben anpasst und rechnet nun mit einem Konzernumsatz von voraussichtlich mehr als 92,0 (zuletzt: 86 bis 87) Millionen Euro. Daneben wird ein EBIT von mehr als 14,0 (11,5 bis 12,5) Millionen Euro prognostiziert.

