zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0649 +0,2% 1,0631 1,0646 -6,3%

EUR/JPY 146,18 -0,2% 146,44 146,52 +11,7%

EUR/CHF 1,0792 +0,0% 1,0778 1,0769 -4,9%

EUR/GBP 0,8723 +0,0% 0,8723 0,8719 +3,8%

USD/JPY 137,26 -0,4% 137,75 137,67 +19,2%

GBP/USD 1,2207 +0,2% 1,2187 1,2212 -9,8%

USD/CNH 6,9754 -0,2% 6,9914 6,9929 +9,8%

Bitcoin

BTC/USD 17.397,86 +0,3% 17.338,73 17.438,15 -62,4%

Der Dollar war als sicherer Hafen in Krisenzeiten gefragt. Der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent. Der Euro profitierte derweil nur kurz deutlich von der Zinserhöhung und falkenhaften Äußerungen der EZB. Er erreichte in der Spitze rund 1,0750 Dollar, kam dann aber zurück auf rund 1,0620 Dollar. Das britische Pfund weitete nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung der Bank of England seine Verluste aus und sank auf etwa 1,2175 Dollar von 1,2335 vor Bekanntgabe des Zinsentscheids. "Die Tatsache, dass die Mitglieder der BoE in Bezug auf die Geldpolitik der Bank nicht einer Meinung sind, hat bei den Händlern für weitere Verwirrung gesorgt", sagte AvaTrade-Analyst Naeem Aslam.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,94 76,11 -0,2% -0,17 +9,6%

Brent/ICE 81,04 81,21 -0,2% -0,17 +11,9%

Die Ölpreise kamen nach der Gewinnserie der Vortage Tage etwas zurück, auch belastet von Rezessionssorgen und dem festeren Dollar. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 76,11 Dollar je Barrel.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.781,12 1.776,90 +0,2% +4,22 -2,6%

Silber (Spot) 23,01 23,18 -0,7% -0,16 -1,3%

Platin (Spot) 1.006,35 1.006,00 +0,0% +0,35 +3,7%

Kupfer-Future 3,80 3,76 +0,9% +0,03 -13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aufwertung des Dollar und die Erwartung weiter steigender Zinsen drückten den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 1.778 Dollar.

GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen ist im Dezember auf -42 von -44 im November gesunken. Die Prognose lag bei -43.

USA / CHINA

Die US-Regierung hat 36 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, mit der der Zugang zu US-Technologie erschwert wird. Betroffen sind insbesondere Halbleiterproduzenten. Damit soll Chinas Bemühungen entgegengetreten werden, an "fortgeschrittene Technologien für die militärische Modernisierung und für Menschenrechtsverletzungen" zu gelangen.

USA - Konjunktur

Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten, dass sich das Umsatzwachstum 2023 fortsetzt, wenn auch abgeschwächt, wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schreibt.

VW /PORSCHE AG

Vor der außerordentlichen Hauptversammlung von Volkswagen macht Konzernchef Oliver Blume deutlich, dass er die Porsche AG dauerhaft in Personalunion führen will. Für die krisengeschüttelte Softwaresparte Cariad kündigte er gegenüber der FAZ weitere Eingriffe an.

HELLA

will zusätzlich zur Ausschüttung einer regulären Dividende für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 eine Sonderdividende ausschütten. Geplant sind 2,61 Euro je Aktie.

SÜDZUCKER

rechnet auch für das am 1. März beginnende Geschäftsjahr 2023/24 mit einem deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

SÜSS MICROTEC

Bernd Schulte, temporär als CEO eingesetzt, wird das Unternehmen zunächst weiter leiten. Götz M. Bendele verzichte aus persönlichen Gründen auf eine Wiederbestellung als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands und scheidet aus dem Unternehmen aus.

December 16, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)