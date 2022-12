Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hat die Justiz zu Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Die Abgeordneten warfen Trump am Montag bei einer öffentlichen Anhörung unter anderem Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung zum Betrug gegen die USA vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden.

Angesichts der hohen Inflationsraten brauchen die Deutschen laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel einen langen Atem. Im kommenden Jahr werde die Teuerung bei etwa 7 Prozent liegen, "ab dem Jahr '24 werden die Inflationsraten dann deutlich zurückgehen", sagte er den Sendern RTL und ntv.

baut das Geschäft in Nordamerika mit einer Übernahme aus. Der Stahlhändler kauft die National Material of Mexico für 340 Millionen US-Dollar.

erwirbt wie geplant eine direkte Mehrheitsbeteiligung an dem Wettbewerber S Immo. Von dem Großaktionär CPI Property werden laut Mitteilung gut 17,3 Millionen Aktien zu je 19,50 Euro je Aktie von S Immo oder insgesamt 337,5 Millionen Euro gezahlt. Im Endeffekt werde Immofinanz an dem Rivalen 50 Prozent plus eine Aktien halten.

Dem Ladetechnikspezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit. Die in den vergangenen Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel würden laut Mitteilung nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Compleo hatte vor kurzem noch mitgeteilt, sich mit einer neuen Strategie klar auf Profitabilität und stärker auf Kundenbedürfnisse auszurichten.

rechnet für das noch laufende Gesamtjahr mit einer besser als bislang in Aussicht gestellt Umsatzentwicklung. Das Unternehmen erwartet für 2022 einen Umsatz von 900 Millionen Euro. Bisher hatte Pfeiffer Vacuum 860 Millionen bis 880 Millionen nach 771 Millionen Euro im Vorjahr in Aussicht gestellt. Unverändert im Vergleich zur bisherigen Prognose werde erwartet, dass die EBIT-Marge im Jahr 2022 um 14 (Vj: 12,1) Prozent liegen wird.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Twitter-Chef Elon Musk dazu aufgefordert, vor dem Europaparlament auszusagen. Wie ihr Sprecher am Montag mitteilte, hat Metsola dem Multimilliardär einen Brief mit einer Einladung geschickt. Bisher ist keine Antwort Musks auf die Anfrage bekanntgeworden. Das Parlament kann Musk nicht zum Erscheinen zwingen.

