Nach zuletzt drei Tagen mit Aufschlägen zeigten sich die Ölpreise schwächer. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht behauptet werden. Für Brent und WTI ging es um bis zu 0,9 Prozent nach unten. Nachdem zunächst weiter der am Vortag vermeldete Rückgang der US-Rohölbestände gestützt hatte, rutschten die Ölpreise mit dem fallenden Aktienmarkt ab, hieß es. Dazu kam der leicht steigende Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,88 1.791,65 +0,2% +3,23 -1,9%

Silber (Spot) 23,63 23,63 +0,0% +0,00 +1,4%

Platin (Spot) 983,30 981,50 +0,2% +1,80 +1,3%

Die steigenden Renditen und der festere Dollar belasteten den Goldpreis. Der Preis für die Feinunze rutschte wieder knapp unter die Marke von 1.800 Dollar.

UKRAINE-KRIEG

Russland konzentriert sich bei seinem Militäreinsatz in der Ukraine derzeit auf die "vollständige Befreiung" der ostukrainischen Region Donezk. "Die Situation an der Frontlinie hat sich stabilisiert und die Hauptanstrengungen unserer Truppen konzentrieren sich nun auf die komplette Befreiung des Gebiets der Volksrepublik Donezk", sagte der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag. Russland hatte erklärt, die ukrainische Region Donezk annektiert zu haben.

HAUSHALT USA

In den USA hat der neue Jahreshaushalt, der auch rund 45 Milliarden Dollar an neuen Hilfen für die Ukraine vorsieht, am Donnerstag die erste Hürde im Kongress genommen. Der US-Senat votierte mit 68 zu 29 Stimmen für den Gesetzentwurf für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar. Der Entwurf muss nun noch bis Freitagnacht durch das Repräsentantenhaus verabschiedet werden, um eine als Shutdown bekannte Haushaltssperre zu verhindern.

FRAPORT

Die peruanische Flughafenbetreibergesellschaft LAP (Lima Airport Partners), die seit 2001 zum Fraport-Konzern gehört, hat einen Finanzierungsvertrag über 1,25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Wie Fraport mitteilte, dient dies der Finanzierung laufender Infrastruktur- und Ausbaumaßnahmen am internationalen Flughafen in Perus Hauptstadt Lima. Bereitgestellt werde die Finanzierung von insgesamt sieben internationalen Geldinstituten.

LUFTHANSA

hat die Vorwürfe unter anderem der Bundesregierung wegen Bonuszahlungen an sein Management trotz der massiven staatlichen Hilfen in der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Bei den fraglichen Zahlungen handle es sich nicht um Jahresboni, sondern um eine "langfristig ausgerichtete variable Vergütungskomponente", sogenannte LTI, sagte ein Lufthansa-Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Vorstandsboni für 2021 und 2022 seien "komplett entfallen".

UNIPER

hat den Betrieb von zwei Steinkohlekraftwerken in Niedersachsen und Hessen um knapp ein Jahr verlängert. Die Kraftwerke Heyden 4 bei Minden sowie Staudinger 5 bei Hanau sollen nun bis maximal Ende März 2024 weiter Strom produzieren.

KRYPTOBÖRSE FTX

Ein Gericht in den USA hat die Freilassung des Gründers der insolventen Kryptowährungs-Plattform FTX, Sam Bankman-Fried, angeordnet - gegen eine Kaution von 250 Millionen US-Dollar (rund 236 Millionen Euro). Bankman-Fried, der kürzlich erklärte, nur noch 100.000 Dollar auf dem Konto zu haben, muss dem Richter zufolge zu seinen Eltern ziehen. Dort wird er eine elektronische Fußfessel tragen müssen.

