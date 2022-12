Die massiven russischen Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine haben nach Angaben Kiews zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes geführt. "Heute Abend kommt es in den meisten Regionen der Ukraine zu Stromausfällen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in einer Videoansprache.

USA / ISRAEL

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Amtsantritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die US-Unterstützung für eine Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt bekräftigt.

NOTENBANK IRAN

Nach einem Rekordtief der iranischen Währung Rial aufgrund der verschärften internationalen Sanktionen ist der Chef der Zentralbank des Irans zurückgetreten. Der Gouverneursrat der Bank habe am Donnerstag den Rücktritt von Direktor Ali Salehabadi angenommen, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Zu seinem Nachfolger habe das Gremium Mohammed Resa Farsin gewählt. Zuvor hatte die Währung des Landes in nur zwei Monaten fast ein Drittel ihres Werts verloren.

GRENKE

kauft vier Factoring-Franchisegesellschaften in Großbritannien, Irland, Polen und Ungarn und übernimmt aber zunächst jeweils nur 58 Prozent der Anteile. Die verbleibenden 42 Prozent, die jeweils vom lokalen Management gehalten werden, will Grenke bis Februar 2023 übernehmen. Grenke übernimmt damit weitere vier der 14 noch zum Kauf ausstehenden Franchisegesellschaften.

CYAN

hat wegen der Verzögerung eines internationalen Projekts die Prognose angepasst und rechnet nun für 2022 mit einem Umsatz von 8 bis 9 statt 11 bis 13 Millionen Euro. Bei der operativen Marge (EBITDA) rechnet der Cybersicherheitsexperte weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

