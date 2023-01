Reisen von und nach China sind seit diesem Sonntag nach einer rund dreijährigen Abschottung der Volksrepublik zum Ausland wieder deutlich einfacher. Für Einreisende gilt nun keine Quarantänepflicht mehr, sie müssen nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen.

Nach dem Sturm hunderter Anhänger des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hat sein Nachfolger Luiz Inacio Lula da Silva die Schäden in der Hauptstadt Brasília begutachtet. Auf Bildern des Fernsehsenders TV Globo war Lula am späten Sonntagabend (Ortszeit) im Gespräch mit Richtern vor dem Obersten Gerichtshofs zu sehen, der zuvor ebenso wie der Kongress und der Präsidentenpalast angegriffen worden war. Bolsonaro, der sich seit dem Ende seiner Amtszeit in den USA befindet, verurteilte die Ausschreitungen.

Die Union gewinnt nach den Ausschreitungen an Silvester leicht in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent, das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Ampelparteien SPD (20 Prozent), Grüne (18 Prozent) und FDP (7 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die AfD bleibt bei 15 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (minus 1).

Der Baustart für die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg ist wegen noch laufender Verhandlungen über Subventionen mit der Bundesregierung wohl verschoben worden. Wie die Welt am Sonntag berichtet, habe man noch keinen Termin für den Baustart festgelegt, so ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Zeitung. Solange die Subventionen nicht rechtssicher feststünden, wolle man nicht beginnen.

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller will in Zukunft Bußgelder gegen die Deutsche Post verhängen dürfen und hat gefordert, dass nur noch Premium-Briefe mit höherem Porto innerhalb eines Tages zugestellt werden müssen. "Die Bundesregierung plant eine Novelle des Postgesetzes. Ich werbe dafür, dass die dann auch der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde mehr Handlungsspielräume einräumt", sagte Müller der Bild am Sonntag. "Im Moment können wir Beschwerden nur entgegennehmen und dann mahnen. Das reicht nicht.

will 2023 weiter expandieren. "Wir rollen den Onlineverkauf von Brillen in immer mehr Ländern aus", sagte Vorstandschef Marc Fielmann im Gespräch mit dem Magazin Focus. Zudem gebe es allein in Europa noch etliche Länder, in denen der Konzern noch gar nicht vertreten sei oder wo man den Marktanteil noch steigern könnte. Fürs Gesamtjahr erwartet Fielmann einen Außenumsatz von rund 2 Milliarden Euro, was einer leichten Steigerung zu 2021 entspräche.

Der Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den chinesischen Fintech-Riesen Ant Group ab. Der Schritt sei Teil eines größeren Plans zur "Optimierung der Unternehmensführung", teilte die Gesellschaft mit. Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund des strikten Durchgreifens der chinesischen Aufsichtsbehörden, die vor zwei Jahren den geplanten Börsengang des Fintech-Konzerns verhindert hatten und den Technologie-Sektor seitdem an die Kandare legen. Als Gründer hielt Ma über 50 Prozent der Stimmrechte an Ant, obwohl er weder eine leitende Funktion noch einen Sitz im Board des Unternehmens innehatte.

