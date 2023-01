Der Dollar gab weiter nach, der Dollar-Index verlor 0,7 Prozent. Nachdem zunächst die US-Arbeitsmarktdaten überwiegend positiv für den Dollar gewirkt hätten, weil sie Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen genährt hätten, habe dann insbesondere der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe die Dollar-Party verhagelt, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Selbst wenn eine konjunkturelle Abschwächung den Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr wenig treffen sollte, bleibe die Frage, wie die Fed in solch einem Umfeld agieren werde.

Am Ölmarkt erholten sich die Notierungen für Brent und WTI nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche um jeweils 1,4 Prozent. Hintergrund war, dass China im Rahmen seiner neuen Covid-19-Politik zum ersten Mal seit drei Jahren seine Grenzen für den Reiseverkehr geöffnet hat. Auch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der Fed und ein schwächerer Dollar stützten.

Der Goldpreis baute sein Plus vom Freitag leicht aus. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent. Hier stützten der weiter nachgebende Dollar und die sinkenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-POLITIK

In zeitweise von US-Präsident Joe Biden als Büro genutzten Räumlichkeiten einer Denkfabrik sind vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama gefunden worden. Bidens Anwälte hätten die Dokumente im vergangenen November entdeckt und sie dem zuständigen Nationalarchiv übergeben, sagte Bidens Sonderermittler Richard Sauber am Montag (Ortszeit). Es handle sich um eine "kleine Anzahl" vertraulicher Dokumente, sagte Sauber. Im vergangenen August hatten Ermittler bei einer Durchsuchung im privaten Anwesen von Bidens Vorgänger Donald Trump mehr als 100 vertrauliche Regierungsdokumente beschlagnahmt.

GELDPOLITIK USA

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen. Die erste Phase beinhaltete laut Daly die Anhebung der Zinsen in einem Tempo, bei dem das Wirtschaftswachstum nicht mehr unterstützt werde.

ADLER REAL ESTATE

Der krisengeschüttelte Wohnimmobilienkonzern Adler steht mit gerichtlicher Hilfe vor der Verpflichtung eines Abschlussprüfers für seine Tochtergesellschaft Adler Real Estate. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Amtsgericht Berlin Charlottenburg die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses 2022 der Adler Real Estate AG bestellt. Es sei aber unklar, ob KPMG das Prüfungsmandat annehmen wird.

MUNICH RE

Die Versicherungswirtschaft hat auch 2022 mit einem hohen Aufkommen an Schäden aus Naturkatastrophen zu kämpfen gehabt. Die Gesamtschäden beliefen sich auf rund 270 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 120 Milliarden Dollar versichert waren, wie aus der Naturkatastrophenbilanz des Rückversicherers Munich Re hervorgeht. 2021 waren versicherte Schäden von ebenfalls 120 Milliarden Dollar angefallen, wobei die Gesamtschadenbelastung mit 320 Milliarden damals deutlich höher lag.

IPO NEON EQUITY

Die Neon Equity AG geht zunächst in Düsseldorf an die Börse. Wie die Investmentgesellschaft mitteilte, sollen am 13. Januar sämtliche rund 40 Millionen bestehenden Stammaktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Zeitnah sollen die Neon-Aktien auch auf der Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse gelistet werden. Der konkrete Preis stehe noch nicht fest, weil das Angebot über die Börse erfolge.

ENGIE

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Belgien und der französische Stromversorger Engie auf eine Verlängerung der Laufzeit von zwei Atomreaktoren um zehn Jahre geeinigt. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo sagte, dass "die Arbeiten für die Erweiterung der beiden jüngsten Reaktoren morgen beginnen können". Engie erklärte, die "Grundsatzvereinbarung" stelle "einen wichtigen Schritt dar" und ebne den Weg für "umfassende Vereinbarungen in den kommenden Monaten".

LUKOIL

Der russische Öl-Riese hat zugestimmt, seine Raffinerie in Sizilien zu verkaufen. Vorbehaltlich der Zustimmung der italienischen Regierung, die die Raffinerie Ende vergangenen Jahres vorerst unter staatliche Kontrolle gestellt hatte, werde die Raffinerie an G.O.I. Energy verkauft, teilte Lukoil am Montag mit. Das Unternehmen gehört einem Fonds aus Zypern. Die Isab-Raffinerie auf Sizilien ist eine der größten Europas.

COCA-COLA / PEPSICO

Die US-Federal Trade Commission hat einem Medienbericht zufolge eine Voruntersuchung wegen möglicher Preisdiskriminierung durch Coca-Cola und Pepsico eingeleitet. Wie die Zeitung Politico mit Verweis auf vier Informanten berichtet, bezieht sich die US-Wettbewerbsbehörde in ihren Ermittlungen auf mögliche Verstöße gegen ein wenig genutztes Gesetz aus dem Jahr 1936. Dieses verbiete es Lieferanten, große Einzelhändler gegenüber kleineren Unternehmen bevorzugt zu behandeln, indem sie ihnen niedrigere Preise anbieten.

GE HEALTHCARE

Das GE-Spinoff GE Healthcare will sich durch einen Zukauf verstärken. Wie die GE Healthcare Technologies Inc mitteilte, übernimmt sie das auf Strahlentherapie spezialisierte französische Medizintechnikunternehmen Imactis.

