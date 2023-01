+++++ DEVISENMARKT +++++

EUR/USD 1,0770 +0,1% 1,0754 1,0735 +0,6%

EUR/JPY 141,60 -0,6% 142,23 141,85 +0,9%

EUR/CHF 1,0027 +0,1% 0,9901 0,9901 +1,3%

EUR/GBP 0,8852 -0,1% 0,8835 0,8826 +0,0%

USD/JPY 131,48 -0,7% 132,31 132,12 +0,3%

GBP/USD 1,2166 +0,2% 1,2171 1,2164 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7649 -0,0% 6,7780 6,7906 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.223,61 +3,7% 17.429,53 17.328,59 +9,8%

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index wenig verändert. Hier dürften erst die US-Verbraucherpreise am Donnerstag den nächsten entscheidenden Impuls liefern. "Kurzfristig halten die Märkte eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Februar für wahrscheinlich, wobei schwächer als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise möglicherweise weitere Erhöhungen in diesem Zyklus ausschließen und den Dollar auf neue Tiefststände drückt", so Vantage-Analyst Jamie Dutta. Stärkere Daten hingegen wären ein Schock und würden den Dollar beflügeln, da sie die jüngste Rhetorik der Fed bekräftigen würden, wonach der Spitzenzins über 5 Prozent steigen und länger auf diesem Niveau verbleiben müsse, sagte er.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,41 77,41 0% 0 -3,6%

Brent/ICE 82,82 82,67 +0,2% +0,15 -3,7%

Mit deutlichen Gewinnen zeigten sich die Ölpreise. Für Brent und WTI ging es um bis zu 3,5 Prozent aufwärts. Die Rohöllagerbestände sind in den USA zwar kräftig um rund 19 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen. Am Markt gehe man jedoch davon aus, dass der Anstieg nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen sei, sondern auf die vorübergehenden Stilllegungen von US-Raffinerien während des Kälteeinbruchs Ende Dezember, hieß es. Bereits die am Vortag veröffentlichten API-Daten hatten einen deutlichen Anstieg ausgewiesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,00 1.876,20 +0,4% +7,80 +3,3%

Silber (Spot) 23,62 23,42 +0,8% +0,20 -1,5%

Platin (Spot) 1.074,88 1.074,00 +0,1% +0,88 +0,6%

Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,3% -0,01 +9,0%

Der Goldpreis notierte nahezu unverändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

JAPAN/LEISTUNGSBILANZ Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY (PROG: Überschuss 471,1 Mrd JPY)

JAPAN KONJUNKTUR

Japans Notenbank hat angesichts der fortschreitenden Erholung von der Pandemie ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für vier der neun Regionen des Landes angehoben. Wie die Bank of Japan in ihrem vierteljährlichen regionalen Wirtschaftsbericht mitteilte, ist die lokale wirtschaftliche Entwicklung durch Anstiege bei den Rohstoffpreisen beeinträchtigt gewesen. Jedoch hätten die Regionen sich erholt bzw moderat erholt.

CHINA INFLATION

Der Inflationsdruck in China ist im Dezember gestiegen. Wie aus den offiziellen Daten hervorgeht, hat die abrupte Abkehr der chinesischen Regierung von der Null-Covid-Politik den Weg für eine wirtschaftliche Erholung geebnet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem der Anstieg im November lediglich 1,6 Prozent betragen hatte, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Das entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Zugleich verringerte sich der Erzeugerpreisindex im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wohingegen die Prognose auf unveränderte Erzeugerpreise gelautet hatte. Im November war Chinas Erzeugerpreisindex noch um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen.

UKRAINE-KRIEG

Russland hat nach drei Monaten erneut den Befehlshaber für seine Offensive in der Ukraine ausgetauscht. Generalstabschef Waleri Gerassimow sei zum Kommandeur der Streitkräfte in der Ukraine ernannt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Es begründete den Wechsel mit einer "Erweiterung der Aufgaben" und der "Notwendigkeit" einer "engeren Interaktion" zwischen den Truppen und sprach von einer "Aufstockung der Führungsebene der Spezialoperation".

ADLER GROUP

KPMG will nicht der Abschlussprüfer für die Adler Real Estate AG werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe die gerichtliche Bestellung des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 der Tochtergesellschaft abgelehnt.

BLACKROCK

Der Vermögensverwalter hat Stellenstreichungen angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es 500 Stellen ab, was weniger als 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Ein Sprecher verwies auf ein "beispielloses Marktumfeld".

