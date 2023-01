+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0830 +0,1% 1,0823 1,0824 +1,2%

EUR/JPY 139,44 +0,3% 139,04 139,10 -0,7%

EUR/CHF 1,0013 -0,1% 1,0803 1,0025 +1,2%

EUR/GBP 0,8876 +0,0% 0,8872 0,8869 +0,3%

USD/JPY 128,76 +0,2% 128,47 128,52 -1,8%

GBP/USD 1,2201 +0,0% 1,2200 1,2204 +0,9%

USD/CNH 6,7730 +0,4% 6,7442 6,7436 -2,2%

BTC/USD 21.133,33 -0,3% 21.195,11 21.018,95 +27,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar machte am Montag etwas Boden gut; der Dollarindex tendierte gut behauptet. Die US-Währung könnte nach Meinung von Francesca Fornasari, Head of Currency Solutions bei Insight Investment, gegen Euro, Yen und Pfund aufwerten. Sie verwies auf die höheren Renditen der US-Anleihen und die besseren Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften als mögliche Treiber einer Dollar-Erholung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,46 79,86 -0,5% -0,40 -1,0%

Brent/ICE 84,82 84,46 +0,4% +0,36 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt kam es am Montag zu Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der Vorwoche. Der Abwärtstrend des Gaspreises setzte sich derweil fort. Der TTF-Future unterschritt das bisherige Jahrestief bei 62,5 Euro je MWh und kostete so wenig wie seit über einem Jahr nicht mehr. Allerdings war der Preis bis 2020 noch deutlich niedriger gewesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.910,58 1.916,10 -0,3% -5,52 +4,8%

Silber (Spot) 24,15 24,27 -0,5% -0,12 +0,8%

Platin (Spot) 1.061,40 1.067,00 -0,5% -5,60 -0,6%

Kupfer-Future 4,14 4,22 -1,9% -0,08 +8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis, der am Freitag noch von der Aussicht auf ein geringeres Zinserhöhungstempo der Fed profitiert hatte, tendierte zu Beginn der neuen Woche etwas leichter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA I

Die Industrieproduktion und die Investitionen in China haben sich im Dezember weiter abgeschwächt. Dagegen übertraf der Konsum die Erwartungen, obwohl Pekings abrupte Aufhebung der strikten Covid-19-Beschränkungen eine Welle von Infektionen im ganzen Land auslöste, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts zeigen.

KONJUNKTUR CHINA II

Die Hausverkäufe in China sind im Jahr 2022 gemessen am Wert um 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Rückgang unterstreicht das Ausmaß der Schädigung eines wichtigen Eckpfeilers der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die bereits unter den strengen Covid-19-Lockdowns zu leiden hatte. Der Rückgang verringerte sich nur geringfügig gegenüber den ersten elf Monaten des Jahres, in denen ein wertmäßiges Minus von 28,4 Prozent verzeichnet wurde, wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht.

UKRAINE-KRIEG

Zwei Tage nach dem tödlichen Angriff auf ein Wohnhaus im ostukrainischen Dnipro hat die stellvertretende US-Verteidigungsministerin Wendy Sherman der Ukraine abermals die "unerschütterliche" Unterstützung ihres Landes zugesichert. Sherman sei nach Kiew gereist und habe sowohl den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch Verteidigungsminister Oleksij Resnikow getroffen, teilte das Außenamt in Washington mit.

AURELIUS

die Beendigung der Börseneinbeziehung im Segment m:access an der Börse München. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Aktie weiterhin an einem Handelsplatz im einfachen Freiverkehr gehandelt wird. Aurelius geht daher in der Praxis von einem Segmentwechsel vom qualifizierten Freiverkehr in den einfachen Freiverkehr aus, wie das Unternehmen mitteilte.

WESTWING

hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele erreicht. Das Bruttowarenvolumen sei zwar um 18 Prozent auf 481 Millionen Euro gefallen. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2022 aber etwa in der Mitte der prognostizierten Spanne von 410 bis 450 Millionen Euro liegen. Für das vierte Quartal meldete Westwing ein Bruttowarenvolumen von 142 (Vorjahr: 166) Millionen Euro. Das Management rechnet nicht mit einer Erholung der ungünstigen Verbrauchernachfrage in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat die Eisenerz-Exporte aus seinen australischen Minen im vergangenen Jahr nicht steigern können. Die Menge stagnierte trotz eines leichten Anstiegs im Schlussquartal auf dem Vorjahresniveau, womit das untere Ende der hauseigenen Prognosespanne erreicht wurde. Rio Tinto geht wegen der Inflation zudem von höheren Produktionskosten aus als erwartet.

