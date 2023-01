DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0799 +0,1% 1,0793 1,0828 +0,9%

EUR/JPY 138,01 -0,7% 138,98 139,05 -1,7%

EUR/CHF 0,9892 +0,1% 1,0917 0,9890 -0,1%

EUR/GBP 0,8749 +0,1% 0,8741 0,8750 -1,1%

USD/JPY 127,81 -0,7% 128,77 128,42 -2,5%

GBP/USD 1,2343 -0,0% 1,2347 1,2373 +2,1%

USD/CNH 6,7807 +0,2% 6,7655 6,7537 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.812,84 +0,0% 20.808,15 20.767,85 +25,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die deutlich gesunkenen US-Renditen wirkten sich auf den Dollar nur vorübergehend aus. Nach einer kräftigen Erholung vom Tagestief lag der Dollarindex zuletzt knapp im Plus. Zum einen dürfte der Dollar mit den Konjunktursorgen als sicherer Hafen gesucht gewesen sein, zum anderen dürften einige Händler mehr der Aussage von James Bullard gefolgt sein und damit der Perspektive weiter stramm steigender US-Zinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,34 79,48 -1,4% -1,14 -2,4%

Brent/ICE 83,99 84,98 -1,2% -0,99 -2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Öl endete eine achttägige Gewinnserie, die Preise gaben um gut 1 Prozent nach. Dabei dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Der US-Gaspreis verbilligte sich derweil um über 8 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2021. Eigentlich alle Facetten seien derzeit negativ, hieß es. Der milde Winter bremse die Nachfrage, die Produktion bleibe stark und der Export von verflüssigtem Erdgas stottere aus einer Reihe von Gründen, unter anderem wegen des weiter geschlossenen Exportterminals Freeport in Texas.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,64 1.904,20 +0,3% +5,44 +4,7%

Silber (Spot) 23,40 23,53 -0,5% -0,12 -2,4%

Platin (Spot) 1.044,70 1.041,93 +0,3% +2,78 -2,2%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,05 +9,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung offenbar zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit, allerdings unter einer Bedingung. In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden stellte Scholz demnach klar, dass Deutschland dem Druck zur Lieferung nur nachgeben könne, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern.

- Die USA lehnen derzeit eine Lieferung des Kampfpanzers Abrams an die Ukraine ab. US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl sagte am Mittwoch vor Journalisten, der Abrams-Panzer sei ein "sehr kompliziertes" Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff.

KONJUNKTUR USA

New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank (Fed) der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten". Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit laut dem Beige Book in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen. Nur die New Yorker Fed meldete einen deutlichen Rückgang der Aktivität. Bis auf wenige Ausnahmen meldeten alle Bezirke ein anhaltendes Beschäftigungswachstum.

GELDPOLITIK USA

Die Federal Reserve sollte nach Einschätzung von Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen. "Ein langsameres Tempo ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen", sagte Logan in einer Rede an der University of Texas. Ein gedrosseltes Tempo würde bei der nächsten Fed-Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar einen Schritt von einem Viertelprozentpunkt bedeuten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

POLITIK NEUSEELAND

Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei. Zur Begründung führte Ardern an, dass sie nach eigenem Empfinden nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre in ihrem Amt habe.

SIEMENS ENERGY/AIR LIQUIDE

Ein deutsch-französisches Vorhaben für die Produktion von grünem Wasserstoff dürfte Thema auf dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris sein. "Das historische Bündnis wendet sich der Zukunft zu, indem es sich um die Dekarbonisierung kümmert", sagte Houcine Hamdi von Siemens Energy. Konkret gehe es um ein Joint Venture von Siemens Energy und Air Liquide, das eine der weltgrößten Produktionsstätten für Wasserstoff in der Normandie plane.

CORESTATE

Weil sich wegen des komplexen Verfahrens zur Restrukturierung der Anleihen der Prozess zur Bestellung eines Abschlussprüfers für das vergangene Geschäftsjahr 2022 verzögert, kann das Unternehmen die geprüften Abschlüsse nicht bis zum 30. April 2023 vorlegen.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Die Zahl der Filialschließungen soll nun doch nicht so hoch ausfallen, wie noch im Dezember in einem Schreiben des Gesamtbetriebsrats befürchtet. Damals war von bis zu 90 Schließungen der bundesweit 131 Filialen die Rede. Wie die Süddeutsche Zeitung aus Unternehmenskreisen erfahren hat und berichtet, sollen nun etwa 60 Filialen im Zuge des Insolvenzverfahrens geschlossen werden. Betroffen seien vor allem Doppelstandorte, Filialen in großer Nähe zueinander, und Stadtviertel-Filialen in Großstädten.

BHP

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Die Produktion von Eisenerz kletterte leicht, wie die BHP Group Ltd mitteilte. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe.

KRYPTOBANK GENESIS

Der Krypto-Kreditgeber Genesis Global Trading Inc. dürfte in wenigen Tagen Konkurs anmelden. Das Unternehmen, das sich im Besitz des Krypto-Investmentfirma Digital Currency Group (DCG) befindet, bereite zurzeit die letzten Unterlagen vor, um Insolvenzschutz nach Chapter 11 zu beantragen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)