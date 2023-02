Während der Wechselkurs Euro zu US-Dollar am Morgen sich relativ unbewegt zeigt, gibt der Dollarindex nach seinem Höhenflug nun 0,2 Prozent ab. Die meisten asiatischen Währungen steigen zum Grennback, im Handel spricht man von einer gestiegenen Risikoneigung. Allerdings könnte Fed-Chef Jerome Powell mit seiner Rede im Tagesverlauf das Blatt schon wieder zu Gunsten des Dollar wenden. Der Markt sei alarmiert und zeige sich sensibel für die US- Geldpolitik , sagt Devisenanalyst Philip Wee von DBS Group. Es sei offensichtlich die Absicht der Fed, die verbreitete Marktauffassung von Zinssenkungen gegen Ende des Jahres zu zerstreuen.

Erdöl legte (+1,4% bzw. 1,7%) zu. Im Handel verwies man auf frische Sanktionen des Westens gegen russische Raffinerieprodukte wie Diesel. Dies könnte zu einer Angebotsverknappung führen, hieß es. Zudem hat Goldman Sachs die Nachfrageprognose für Rohöl in China angehoben, die Analysten sehen aber auch Abwärtsrisiken für die Preisentwicklung.

In dem für Gold eher ungünstigen Umfeld aus festem Dollar und steigenden Marktzinsen hielt sich das Edelmetall wacker, die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent. Zuletzt hatte es einige positive Analystenstimmen zum Goldpreis gegeben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ERDBEBEN TÜRKEI/SYRIEN

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Opfer immer weiter. Allein in der Türkei wurden gemäß einer neuen Bilanz fast 3.000 Menschen getötet. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 4.300.

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte nach Angaben aus EU-Kreisen in dieser Woche nach Brüssel reisen. Es bestehe die Möglichkeit, dass am Donnerstag ein Sonderplenum des EU-Parlaments stattfinde, an dem Selenskyj teilnehme, hieß es.

CHINA-SPANNUNGEN

China gibt zu, den über Lateinamerika entdeckten Ballon gestartet zu haben, und beschrieb ihn mit ähnlichen Worten wie den mutmaßlichen Überwachungsballon, den die USA abgeschossen hatten. Laut Pentagon ist der Ballon über Mittel- und Südamerika Teil einer Flotte von Überwachungsballons, die von China betrieben werden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia hat die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. Die australische Notenbank erhöhte die Zinsen zum neunten Mal in Folge auf nun 3,35 Prozent von zuvor 3,10 Prozent. Zudem signalisierte sie weitere Zinsschritte.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN EU - USA

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Hoffnungen auf eine weitere Annäherung im Streit über US-Subventionen für grüne Technologien geäußert. "Der Blick, den wir aufeinander haben, ist ein Blick von Zugewandtheit und Freundschaft", sagte Habeck am ersten Tag eines Washington-Besuchs. "Wo ein Wille ist, findet man auch einen Weg. Der Wille ist glaube ich erkennbar groß von beiden Seiten, ein paar Wege müssen noch gefunden werden."

US-GELDPOLITIK

Die US-Notenbank könnte die Zinssätze nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta-Fed nach dem erstaunlich starken Arbeitsmarktbericht möglicherweise etwas stärker als bisher erwartet anheben, um die Inflation zu dämpfen. Raphael Bostic sagte, dass ein robuster Arbeitsmarkt wahrscheinlich daraufhin deute, dass die Notenbanker ein wenig mehr Arbeit vor sich hätten.

US-FISKALPOLITIK

US-Präsident Joe Biden will eine Vervierfachung der im Januar in Kraft getretenen Steuer von 1 Prozent auf Aktienrückkäufe vorschlagen. Das soll nach Angaben des Weißen Hauses die Unternehmen dazu bringen, in ihr Wachstum zu investieren statt die Aktien-Rendite zu steigern.

ENERGIEPOLITK DEUTSCHLAND

Auktionen zur Stilllegung von Kohlekraftwerken haben den deutschen Staat laut einer Studie bislang rund 700 Millionen Euro gekostet. Die Summe kam in fünf Auktionsrunden vor der Energiekrise zusammen, als die Marktbedingungen für Kohlekraftwerke eher schwierig waren, wie es in einer Untersuchung heißt. Dies sei "zentral" für den Erfolg der Versteigerungen gewesen. Die Autoren beurteilen Auktionen aber auch insgesamt als "kostengünstige Alternative" für den Kohleausstieg und "Verhandlungen überlegen".

MERCEDES-BENZ

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Mercedes-Benz Group AG die Erlaubnis erteilt, ihre Finanzdienstleistungs-Tochtergesellschaften in Russland zu verkaufen. Laut einem offiziellen Erlass hat Putin den Verkauf der Mercedes-Benz Bank Rus OOO an die russische Autohandelskette Avtodom genehmigt.

SIEMENS ENERGY

hat zum Auftakt ihres neuen Geschäftsjahres 2022/23 wegen der bereits bekannten Verluste bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa nach Steuern mehr als doppelt so hohe Verluste geschrieben wie im Jahr zuvor. In den Monaten Oktober bis Dezember fiel ein Fehlbetrag von 598 Millionen Euro an, wie der Energietechnikkonzern bei Vorlage der endgültigen Jahresbilanz mitteilte.

TEAMVIEWER

hat ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen.

SYNLAB

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt. Angesichts eines geringeren Volumens und sinkender Preise für Covid-19-PCR-Tests in einigen Schlüsselmärkten plant das SDAX-Unternehmen nur noch mit einem Umsatz von ca. 2,7 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge zwischen 16 bis 18 Prozent. Im Geschäftsjahr 2022 erreichte der Umsatz auf vorläufiger Basis rund 3,25 Milliarden Euro und lag damit über der Prognose von 3,2 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich rund 23 Prozent erreichen, nach 32,1 Prozent im Jahr 2021.

AMS-OSRAM

Eine schwache Nachfrage in wichtigen Märkten dürfte Umsatz und Marge von AMS-Osram im ersten Quartal belasten. Es sei mit einer Marktkorrektur zu rechnen, teilte der Spezialist für Licht und optische Sensoren mit. Bereits im Schlussquartal 2022 zeigte sich ein Margen- und Umsatzrückgang. Das Unternehmen rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 900 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte bei 4 bis 7 Prozent liegen. Im vierten Quartal erzielte AMS-Osram einen Umsatz von 1,18 Milliarden Euro, das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte operative Marge sackte im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent ab. Der bereinigte Nachsteuergewinn brach um drei Viertel auf 29 Millionen Euro ein. Unter dem Strich stand ein Verlust von 147 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 444 Millionen im Vorjahr zu Buche.

CUREVAC will in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 200 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien anbieten.

HOLCIM

hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Duro-Last unterzeichnet, ein Anbieter von Dachsystemen mit einem Pro-forma-Umsatz von 540 Millionen US-Dollar. Holcim bewertet Duro-Last beim Erwerb mit 1,293 Milliarden Dollar, was einem EBITDA-Multiple von 11,9 im Jahr 2023 auf Pro-forma-Basis entspricht.

TELEKOM AUSTRIA

Die beiden Hauptaktionäre der Telekom Austria AG unterstützen eine Abspaltung der Funktürme in eine eigene Gesellschaft, die an der Wiener Börse gelistet werden soll. Das teilten der Mehrheitseigentümer America Movil (AMX) und die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) dem Telekomkonzern mit.

CVS

steht offenbar kurz vor einer Vereinbarung über den Erwerb von Oak Street Health Inc für etwa 10,5 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden. Das Gesundheitsunternehmen wolle mit dem Schritt sein Geschäft im Bereich der Primärversorgung mit einem großen Netzwerk von Kliniken für Senioren rasch erweitern, so informierte Personen.

