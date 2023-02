USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,55 +4,3 4,51 12,9

5 Jahre 3,92 -0,5 3,93 -7,5

7 Jahre 3,83 -2,7 3,85 -14,4

10 Jahre 3,71 -2,9 3,74 -17,3

30 Jahre 3,78 -4,1 3,82 -19,1

Am Anleihemarkt stiegen bis auf die Kurzläufer die Notierungen. Die tendenziell gefallenden Renditen zeugten von der Hoffnung auf einen Rückgang der Inflation, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0736 +0,1% 1,0725 1,0716 +0,3%

EUR/JPY 141,66 -0,2% 142,00 142,30 +0,9%

EUR/CHF 0,9856 -0,1% 1,0875 0,9873 -0,4%

EUR/GBP 0,8844 +0,1% 0,8837 0,8836 -0,1%

USD/JPY 131,96 -0,3% 132,41 132,78 +0,6%

GBP/USD 1,2138 +0,0% 1,2136 1,2129 +0,4%

USD/CNH 6,8237 +0,0% 6,8235 6,8294 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 21.767,68 +0,5% 21.652,33 21.645,66 +31,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verlor vor den Verbraucherpreisdaten 0,3 Prozent. Sollte die Inflationsrate niedriger als erwartet ausfallen, dürfte dies die US-Währung aber nur vorübergehend belasten, meint die Commerzbank. Erst wenn mehrere Konjunkturdaten zeigten, dass die bisher vorgenommenen Zinserhöhungen der US-Notenbank eine ausgeprägte Wirtschaftsschwäche verursacht hätten, sei mit einer nachhaltigen Abwertung des Dollar zu rechnen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,55 80,14 -0,7% -0,59 -1,1%

Brent/ICE 86,23 86,61 -0,4% -0,38 +0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben leicht nach. Sollten die Preisdaten für weitere Zinserhöhungen sprechen, könnte das Konjunktursorgen und die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage befeuern, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,00 1.853,60 +0,3% +6,40 +2,0%

Silber (Spot) 21,95 22,03 -0,4% -0,08 -8,4%

Platin (Spot) 958,45 958,00 +0,0% +0,45 -10,3%

Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,00 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 dank einer Belebung des Tourismus wieder leicht gewachsen. Das langsame Tempo der Erholung deutet nach Einschätzung von Analysten aber darauf hin, dass das Land noch immer geldpolitische Anreize benötigt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs in den drei Monaten Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 0,6 Prozent. Für das gesamte Jahr 2022 lag das reale Wachstum bei 1,1 Prozent. Die Wirtschaft ist damit aber immer noch etwas kleiner als in den Jahren 2017 bis 2019 vor der Covid-19-Pandemie, da sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie stark geschrumpft war.

BANK OF JAPAN

Die japanische Regierung hat am Dienstag Kazuo Ueda zum Chef der Bank of Japan (BoJ) ernannt. Bereits am Freitag hatte eine mit der Ernennung vertraute Person und der Sender NHK berichtet, dass Kazuo Ueda, der von 1998 bis 2005 im Vorstand der BoJ tätig war, als nächsten Gouverneur nominiert werden soll. Der 71-jährige Ueda wird damit die Nachfolge von Haruhiko Kuroda antreten. Als Mitglied des Direktoriums der BoJ war Ueda als Befürworter der Nullzinspolitik der Zentralbank bekannt, die 1999 eingeführt wurde und in abgewandelter Form noch heute gilt.

POLITIK USA

US-Präsident Joe Biden will offenbar die stellvertretende Vorsitzende der Notenbank Fed, Lael Brainard, auf den Posten der Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) berufen. Es werde erwartet, dass Biden ihre Ernennung noch diese Woche bekannt gebe, sagten mit der Situation vertraute Personen.

BILFINGER

will als Spezialist für Effizienz und Nachhaltigkeit schon in drei vier Jahren operative Margen von 6 bis 7 Prozent erzielen. Zugleich soll der Umsatz um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen und damit stärker als der Markt, wie der Dienstleister vor seinem Kapitalmarkttag mitteilte. 80 Prozent der Umsätze sollen künftig aus dem Service kommen - zuletzt lag die Quote bei 65 Prozent.

CECONOMY

hält nach dem ersten Geschäftsquartal das optimistischere Szenario für das Gesamtjahr für wahrscheinlicher, demzufolge der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) deutlich und der Umsatz leicht zum Vorjahr steigen soll. Im wichtigen ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember hat der Konzern den Umsatz leicht gesteigert, operativ aber weniger verdient. Gründe seien vor allem inflationsbedingte Kostensteigerungen, durch striktes Kostenmanagement sei es jedoch gelungen, einen Teil davon zu kompensieren.

CECONOMY

hat sein schwedisches Geschäft Mediamarkt Schweden mit 29 Märkten und 1.300 Mitarbeitenden an den Elektronik-Handelskonzern Power International veräußert. Die Transaktion werde voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr bei Ceconomy zu einer Einmalbelastung in Höhe eines "mittleren zweistelligen Millionen Euro-Betrags" führen. Auf das prognoserelevante Gewinnziel, den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT), werde die Transaktion keinen Einfluss haben, so Ceconomy.

PFEIFFER VACUUM

hat im Geschäftsjahr 2022 das Betriebsergebnis deutlicher als den Umsatz gesteigert, das selbst gesteckte Margenziel aber dennoch verfehlt. Gemäß vorläufiger Geschäftszahlen wurde ein Rekordumsatz verbucht, das operative Ergebnis fiel aber niedriger als ursprünglich erwartet aus. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2022 stieg auf 916,7 (Vorjahr 771,4) Millionen Euro - die bisherige Prognose hatte auf 900 Millionen Euro gelautet. Das Betriebsergebnis auf EBIT-Basis kletterte auf 119,4 (Vj. 93,1) Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag bei 13,0 (Vj. 12,1) % und damit unter der zuletzt kommunizierten Erwartung von um 14 Prozent. Der Auftragseingang zog um 14,4 Prozent an und erreichte mit 1.103,2 (Vj. 964,3) Millionen Euro ebenfalls Rekordniveau.

SGL CARBON

muss für die Zeit nach der nächsten Hauptversammlung die Spitze des Kontrollgremiums neu besetzen. Aufsichtsratschefin und Großaktionärin Susanne Klatten legt ihr Mandat mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 9. Mai 2023 aus persönlichen Gründen nieder. Sie scheidet damit vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus, wie SGL mitteilte. Ihr Engagement als Hauptanteilseignerin der SGL Carbon bleibt von ihrer Entscheidung, aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden, unberührt.

TALANX

schließt über ihre Europa-Gruppe eine exklusive Bancassurance-Vereinbarung über zehn Jahre mit der polnischen Bank Millennium. Im Rahmen der Transaktion erwirbt die Europa-Gruppe 80 Prozent der Anteile eines Unternehmens der Bank für den Vertrieb von Biometrie- und Nicht-Kfz-Produkten, wie der deutsche Versicherungskonzern mitteilte. Mit der Kooperation baut Talanx seine Position in Polen aus.

THYSSENKRUPP

hat zum Jahresauftakt 2022/23 wie erwartet die sinkenden Materialpreise im Werkstoffhandel zu spüren bekommen. Finanzvorstand Klaus Keysberg bestätigte die im November ausgegebene Jahresprognose, die unter anderem einen Rückgang des bereinigten EBIT von 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf einen mittleren bis hohen dreistelligen Millionenwert vorsieht sowie einen mindestens ausgeglichenen Free Cashflow vor Portfolioeffekten. Im Folgenden die vom Unternehmen genannten Ergebnisse für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

1. QUARTAL 1Q22/23 ggVj 1Q22/23 ggVj 1Q21/22

Auftragseingang 9.177 -12% -- -- 10.398

Umsatz 9.018 -0,1% 9.063 +0,4% 9.023

EBIT bereinigt 254 -33% 175 -54% 378

EBIT-Marge bereinigt 2,8 -- 1,9 -- 4,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 -29% -- -- 106

Ergebnis je Aktie 0,12 -29% -- -- 0,17

Free Cashflow vor M&A -365 -- -424 -- -858

TUI

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz kräftig gesteigert und den operativen Verlust fast halbiert. Nahezu alle Bereiche trugen zu Ergebnisverbesserung bei, insbesondere aber das Hotel- und Resortgeschäft, dessen Ergebnis das dritte Quartal in Folge über Vorkrisenniveau lag. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

MICHELIN

hat im vergangenen Jahr dank deutlich höherer Erlöse mehr verdient als im Vorjahr. Im Jahr 2022 legte der Gewinn auf 2,01 Milliarden Euro zu von 1,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz kletterte dank höherer Preise um ein Fünftel auf 28,6 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit einem Gewinn von 2,10 Milliarden Euro und einem Umsatz von 28,2 Milliarden Euro gerechnet.

VODAFONE

