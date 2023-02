USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 -2,9 4,64 19,0

5 Jahre 4,05 +3,9 4,01 4,8

7 Jahre 3,93 +4,5 3,89 -3,7

10 Jahre 3,80 +5,2 3,75 -7,7

30 Jahre 3,84 +6,0 3,78 -13,1

Die Renditen am Rentenmarkt zogen nach den überraschend starken Konjunkturdaten an.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0702 +0,1% 1,0689 1,0731 -0,0%

EUR/JPY 143,32 +0,1% 143,23 142,49 +2,1%

EUR/CHF 0,9874 -0,0% 1,0825 0,9886 -0,2%

EUR/GBP 0,8890 +0,1% 0,8882 0,8816 +0,5%

USD/JPY 133,92 -0,1% 134,00 132,80 +2,1%

GBP/USD 1,2038 +0,1% 1,2031 1,2172 -0,5%

USD/CNH 6,8684 +0,1% 6,8631 6,8322 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 24.727,19 +2,3% 24.181,92 22.080,73 +49,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte erneut von den Erwartungen weiter steigender Zinsen. Der Dollarindex legte um 0,6 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,27 78,59 +0,9% +0,68 -1,5%

Brent/ICE 85,99 85,38 +0,7% +0,61 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Erdölpreise sanken mit randvollen US-Lagern. Neben der Dollarstärke drückten die extrem gestiegenen US-Rohölvorräte. Der Lageraufbau übertraf die Markterwartungen um Längen. Die Nachfrage der US-Raffinerien fiel geringer als gedacht aus, die Auslastung sank. Zudem schienen die Verkäufe aus der strategischen Erdölreserve der USA kaum auf Nachfrage zu treffen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,34 1.834,10 +0,0% +0,24 +0,6%

Silber (Spot) 21,64 21,68 -0,2% -0,04 -9,7%

Platin (Spot) 919,55 918,00 +0,2% +1,55 -13,9%

Kupfer-Future 4,04 4,01 +0,8% +0,03 +6,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Zinserwartungen und der festere Dollar drückten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GASVERBRAUCH

Der Gasverbrauch ist im Januar 2023 in der EU und in weiteren Regionen der Welt im Vergleich zum Vorjahresmonat stark gesunken. Dem am Mittwoch veröffentlichten ersten Monatsbericht des Forums Gas exportierender Länder (GECF) zufolge ging der Verbrauch in der EU um 19 Prozent zurück, in Großbritannien um 16 Prozent. Nach Angaben des GECF ist der geringere Gasverbrauch in Europa vor allem auf den relativ milden Winter, aber auch auf Sparmaßnahmen zurückzuführen.

STREIK DEUTSCHLAND

Der Flughafen München stellt wegen der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi am Freitag den Betrieb für Passagierflüge ein. Von 00.00 Uhr am Freitagmorgen bis 01.00 Uhr in der Nacht zum Samstag werde es keine Passagierflüge geben, erklärte die Flughafengesellschaft am Mittwoch.

US-NOTENBANK

Nach der Berufung von Lael Brainard zur obersten Wirtschaftsberaterin des Weißen Hauses hat die US-Regierung offenbar eine Nachfolge für ihren freiwerdenden Posten bei der Notenbank im Blick. Das Weiße Haus erwäge die Nominierung von Austan Goolsbee als Vize-Chairman der Federal Reserve, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der frühere Wirtschaftsberater von Barack Obama und Universitätsprofessor ist seit Januar Präsident der Federal Reserve von Chicago.

TECHNOLOGIE-UNTERNEHMEN USA

Der Vorsitzende des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, Jim Jordan, hat Vorladungen an die Chefs der fünf großen amerikanischen Technologie-Unternehmen verschickt. Er will Informationen darüber erhalten, wie sie Inhalte auf ihren Online-Plattformen moderieren. Die Anfragen sind Teil des Plans der Republikaner im Repräsentantenhaus, die Kommunikation zwischen der Biden-Administration und großen Technologie- und Social-Media-Unternehmen zu untersuchen. Die Vorladungen wurden an Mark Zuckerberg von Meta Platforms, Sundar Pichai von Alphabet, Satya Nadella von Microsoft, Tim Cook von Apple und Andy Jassy von Amazon geschickt. Die Vorladungen und Umschlagseiten sind vom Wall Street Journal eingesehen worden.

AIRBUS

hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose für den operativen Gewinn übertroffen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,80 je Aktie erhalten, nach 1,50 Euro je Aktie im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte Airbus einen weiteren Ergebnisanstieg in Aussicht. Bei den Flugzeugauslieferungen nimmt sich Airbus 2023 wieder 720 Maschinen vor - so viele Maschinen wollte der Konzern ursprünglich im vergangenen Jahr an seine Kunden übergeben, musste das Ziel wegen Problemen in der Lieferkette aber im Sommer senken und im Dezember ganz kassieren. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q22

Umsatz 20.644 +21% 20.439 +20% 16.994

EBIT bereinigt 2.146 +43% 1.947 +30% 1.496

EBIT 1.773 -7% 1.884 -1% 1.905

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.679 +6% 1.335 -15% 1.578

Ergebnis je Aktie 2,13 +6% 1,71 -15% 2,01

Free Cashflow* 1.785 +42% 1.579 +26% 1.255

* vor M&A und Kundenfinanzierungen

AIRBUS/COVESTRO

Der bisherige Covestro-CFO Thomas Toepfer wird zum 1. September in gleicher Funktion in den Airbus-Vorstand einziehen. Er wird dort die Nachfolge von Dominik Asam antreten, der wie angekündigt zu SAP wechselt und seinen Posten bereits am 3. März räumt. Bei Covestro wurde die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

AURUBIS

investiert 120 Millionen Euro in den Ausbau der Elektrolyse im bulgarischen Pirdop. Mit dem Ausbau könnte Aurubis dort künftig rund 340.000 Tonnen Kupferkathoden produzieren, dies wäre eine Steigerung um rund 50 Prozent. Nach der Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Aurubis dadurch einen zusätzlichen jährlichen Ergebnisbeitrag (EBITDA) von 30 Millionen Euro. Das beschlossene Projekt will Aurubis aus dem laufenden Cashflow ohne Kapitalerhöhungen finanzieren.

HELLA

Der Autozulieferer rechnet im neuen Jahr mit einem "Rekordumsatz" und im zweiten Halbjahr mit einer besseren Profitabilität. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz soll 2023 zwischen rund 8,0 und 8,5 Milliarden Euro liegen, teilte das zum französischen Konzern Forvia gehörende Unternehmen mit. Die bereinigte operative Marge werde zwischen rund 5,5 und 7,0 Prozent prognostiziert. Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr (1. Juni bis 31. Dezember) erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT betrage 222 Millionen Euro, die Marge 5,0 (Geschäftsjahr 2021/2022: 4,4) Prozent.

NORDEX

will am 27. März eine außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital einberufen. Es soll vorgeschlagen werden, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 29,26 Millionen Euro (entspricht bis zu 13,81 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) auf bis zu 241,20 Millionen Euro zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen und zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien ausschließlich die spanische Acciona zugelassen werden, die derzeit mit 40,97 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist.

STANDARD CHARTERED

Die britische Chartered ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Sie profitierte dabei von höheren Zinsen, die für einen kräftigen Anstieg der Erträge sorgten. Zudem erhöhte die Bank ihre mittelfristige Renditeprognose und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an.

AMAZON

Die EU will einem Zeitungsbericht zufolge die 1,7 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von iRobot, dem Hersteller des autonomen Staubsaugers Roomba, durch Amazon unter die Lupe nehmen. Wie die Financial Times berichtet, hat sich die Behörde an den E-Commerce-Riesen gewandt und Fragen zu der Fähigkeit von Roomba gestellt, Fotos zu machen, während er sich in einer Wohnung bewege. Die EU würde mit einer Untersuchung der Federal Trade Commission folgen, die sich die Auswirkungen der Übernahme auf die Marktmacht von Amazon ansieht.

CISCO

Nach besser als erwartet ausgefallenen Zweitquartalszahlen hat Cisco Systems den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr angehoben. Damit gelang dem Technologieunternehmen ein Lichtblick im Sektor, der mit anhaltenden Herausforderungen durch Inflation und andere makroökonomische Einflüsse zu kämpfen hat.

===

