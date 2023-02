Die Notierungen sanken, die Renditen zogen somit mit den Zinsspekulationen an. Bei zehn- und 30-jährigen Laufzeiten der Staatsanleihen erreichten die Renditen Jahreshochs.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0633 -0,3% 1,0670 1,0672 -0,7%

EUR/JPY 143,27 +0,2% 142,95 143,23 +2,1%

EUR/CHF 0,9886 +0,1% 1,0800 0,9877 -0,1%

EUR/GBP 0,8909 +0,1% 0,8902 0,8892 +0,7%

USD/JPY 134,74 +0,6% 133,98 134,19 +2,8%

GBP/USD 1,1935 -0,4% 1,1989 1,2003 -1,3%

USD/CNH 6,8908 +0,3% 6,8702 6,8679 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.729,95 -1,2% 24.006,54 24.758,87 +43,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich nach den Erzeugerpreisdaten von den Tagestiefs; der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,51 78,49 -1,2% -0,98 -3,7%

Brent/ICE 84,31 85,14 -1,0% -0,83 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne nach den Konjunkturdaten wieder ab (-0,7 bzw. -0,8%). Höhere Zinsen könnten Konjunktur und Nachfrage abwürgen, hieß es. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in Asien verhindere aber größere Abgaben, hieß es. Die Internationale Energie-Agentur hatte erklärt, dass Asien das Nachfragewachstum in diesem Jahr dominieren werde, da China sich wieder öffne. Die Nachfrageprognosen wurden angehoben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,54 1.837,80 -0,7% -13,27 +0,0%

Silber (Spot) 21,43 21,63 -0,9% -0,20 -10,6%

Platin (Spot) 918,55 922,35 -0,4% -3,80 -14,0%

Kupfer-Future 4,10 4,14 -1,0% -0,04 +7,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Bei Gold (+0,2%) tat sich indes wenig.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, befürwortet weitere deutliche Zinserhöhungen. Die Fed solle die Zinsen um weitere 75 Basispunkte "so bald wir können" auf 5,25 bis 5,5 Prozent erhöhen, sagte er. Bullard fügte hinzu, er habe sich bei der Sitzung Ende Januar und Anfang Februar wie seine Kollegin Loretta Mester für eine Erhöhung um 50 Basispunkte eingesetzt. Bullard und Mester sind im Offenmarktausschuss der Fed derzeit nicht stimmberechtigt. Bei der letzten Sitzung hatten die 12 wahlberechtigten Notenbanker einstimmig für eine Erhöhung um 25 Basispunkte votiert.

EU-POLITIK

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wirbt für die Einführung des Mehrheitsprinzips in der EU auch für den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. "Niemand lässt sich gerne überstimmen - aber manchmal ist das notwendig, damit alle vorankommen", sagte Baerbock am Donnerstag laut Redetext in Stuttgart in einer Rede zur Europapolitik.

CHINA

Der chinesische Milliardär und Chef der Investmentbank China Renaissance, Bao Fan, wird vermisst. "Das Unternehmen war nicht in der Lage, Herrn Bao zu kontaktieren", hieß es am Freitag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse. Nähere Angaben zu dem Verschwinden des einflussreichen Geschäftsmannes machte die Bank nicht.

INFINEON

Der Unmut vieler Aktionäre gegen einen Blankocheck für den Infineon-Vorstand, auch in den nächsten Jahren rein virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten, hat beim diesjährigen Aktionärstreffen zu einer vergleichsweise hohen Zahl von Nein-Stimmen geführt. Zwar beschloss die Hauptversammlung die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Satzungsänderung am Ende mit deutlicher Mehrheit. Fast 24 Prozent des anwesenden Kapitals stimmte jedoch dagegen. Die meisten übrigen Beschlüsse wurden mit mehr als 90 Prozent Ja-Stimmen getroffen.

MERCEDES-BENZ

hat im abgelaufenen Jahr dank hoher Verkaufspreise für Oberklasseautos und eines besonders guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Den Aktionären will der DAX-Konzern eine erneut höhere Dividende von 5,20 nach 5,00 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Zudem kündigte der Stuttgarter Autokonzern angesichts Rekordgewinn und -Dividende einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Milliarden Euro über zwei Jahre an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz zurückhaltend: Der Konzernumsatz wird bei stabilen Autoverkäufen auf Vorjahresniveau erwartet. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz unter Vorjahr zwischen 12 und 14 (2022: 14,6) Prozent. Im abgelaufenen Gesamtjahr steigerte Mercedes-Benz den weiteren Angaben zufolge den Umsatz um 12 Prozent auf 150,02 Milliarden Euro. Im Schlussquartal kletterten die Erlöse um 16 Prozent auf 41,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte 2022 um 20 Prozent auf 20,655 Milliarden Euro, im Schlussquartal leicht um 1 Prozent auf 5,071 Milliarden Euro. Die Rendite im Autogeschäft erreichte im Quartal 13,4 (Vorjahr 15,7) Prozent. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn im Quartal um zwei Drittel auf 3,72 Euro je Aktie beziehungsweise 13,55 (10,00) Euro im Gesamtjahr.

AURUBIS

hat auf der Hauptversammlung ihren Wachstumskurs bekräftigt. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 sollen Wachstumsprojekte rund 260 Millionen Euro zum EBITDA beitragen.

GRENKE

Interim-CEO Sebastian Hirsch übernimmt Vorstandsvorsitz von Michael Bücker. Der Aufsichtsrat und Bücker, dessen Bestellung aus gesundheitlichen Gründen zeitlich befristet bis zum 28. Februar 2023 widerrufen wurde, haben sich darauf verständigt, dass dieser das Unternehmen zum 28. Februar 2023 verlässt, wie das Unternehmen mitteilte. Hirsch wurde mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Aufgaben als Finanzvorstand führt Hirsch interimistisch fort.

SIKA

Der Schweizer Spezialchemiekonzern hat im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen und Kostensenkungen profitiert. Bei Rekorderlösen verbuchte das Unternehmen einen höheren Gewinn. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,20 Franken erhalten nach 2,90 Franken im Vorjahr.

TESLA

ruft mehr als 362.800 Fahrzeuge zurück, die mit dem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving" ausgestattet sind. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erklärte die National Highway Traffic Safety Administration, dass einige Fahrzeuge in seltenen Fällen lokale Verkehrsregeln verletzen könnten, was das Risiko eines Zusammenstoßes erhöhen könnte, wenn der Fahrer nicht eingreife.

LENOVO

Die nachlassende Nachfrage nach PCs hat der chinesischen Lenovo Group im dritten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Nettogewinn brach um ein Drittel auf 437 Millionen US-Dollar ein, wie der weltgrößte PC-Hersteller mitteilte. Vor Jahresfrist hatte Lenovo noch von einem deutlichen Anstieg der Nachfrage profitiert. Der Umsatz sank um knapp ein Viertel auf 15,3 Milliarden Dollar.

===

