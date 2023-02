die Markterwartungen zwar übertroffen. Der Ausblick enttäuschte jedoch. Harley Davidson gaben mit dem schwachen Markt 2,2 Prozent ab. Die Dividendenerhöhung des Motorradherstellers verpuffte. Sigma Lithium Corp schossen um gut 16 Prozent nach oben. Laut einem Bericht soll Tesla (-5,3%) ein mögliches Gebot vorbereiten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 +9,5 4,63 30,1

5 Jahre 4,17 +14,0 4,03 17,3

7 Jahre 4,10 +15,3 3,94 12,6

10 Jahre 3,95 +13,5 3,82 7,5

30 Jahre 3,98 +11,2 3,87 1,2

Die Anleihenotierungen gaben nach, die Renditen legten dementsprechend zu. Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen drücke auf die Kurse, so Händler.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0658 +0,1% 1,0668 1,0686 -0,4%

EUR/JPY 143,63 -0,1% 143,56 143,28 +2,3%

EUR/CHF 0,9874 -0,0% 0,9866 0,9865 -0,2%

EUR/GBP 0,8804 +0,1% 0,8876 0,8882 -0,5%

USD/JPY 134,76 -0,1% 134,59 134,08 +2,8%

GBP/USD 1,2107 -0,0% 1,2017 1,2032 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8958 +0,1% 6,8778 6,8569 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 24.101,90 -1,2% 24.975,04 24.770,23 +45,2%

Angesichts der Risikoscheu der Anleger war der Dollar als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Auch die jüngst starken US-Konjunkturdaten stützten den Dollar angesichts der damit verbundenen Zinsspekulationen. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

Am Morgen kommt der Greenback leicht zurück, der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. Der Dollar könnte im Laufe dieser Woche etwas an Schwung verlieren, da die restriktiven Signale der Fed und die zuletzt starken US-Wirtschaftsdaten wahrscheinlich bereits absorbiert worden seien, heißt es bei der ING. Ein weiterer Anstieg der Fed-Zinserwartungen erscheine "zunehmend schwieriger", urteilt Analyst Francesco Pesole.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,95 76,36 -0,5% -0,41 -5,3%

Brent/ICE 82,75 83,05 -0,4% -0,30 -3,5%

Die Ölpreise gaben nach, wobei sich WTI (-0,2%) deutlich besser hielt als die europäische Referenzsorte Brent (-1,2%). Einerseits stützte die Wiederöffnung der Wirtschaft in China. Andererseits belastete der Anstieg russischer Ölexporte in den vergangenen Wochen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,08 1.832,28 +0,3% +4,80 +0,7%

Silber (Spot) 21,85 21,88 -0,1% -0,03 -8,9%

Platin (Spot) 946,90 946,00 +0,1% +0,90 -11,3%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -0,8% -0,03 +10,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis sank um 0,5 Prozent auf 1.832 Dollar je Feinunze. Die kräftig gestiegenen Marktzinsen und die Aufwertung des Dollar belasteten damit nur geringfügig.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ATOMWAFFENVERTRAG RUSSLAND / USA

Russland wird sich nach Regierungsangaben trotz der von Präsident Wladimir Putin angekündigten Entscheidung, das New-Start-Abkommen mit den USA auszusetzen, weiterhin an die Begrenzung seines Atomwaffenarsenals im Rahmen des Abrüstungsabkommens halten. "Russland will einen verantwortungsvollen Ansatz beibehalten und wird sich während der Laufzeit des Vertrags weiterhin strikt an die quantitativen Begrenzungen für strategische Offensivwaffen halten", erklärte das russische Außenministerium.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat die Zinssätze weiter erhöht, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Land sich von den jüngsten Sturm- und Flutschäden erholt. Die RBNZ hob den offiziellen Bargeldsatz um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent an und warnte, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei sei.

BEZIEHUNGEN DEUTSCHLAND / IRAN

Nach dem Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd im Iran fordert CDU-Chef Friedrich Merz ein scharfes Vorgehen gegen Teheran. "Dieses Urteil darf nicht ohne Folgen bleiben", so Merz. Unter anderem müsse der iranische Botschafter in Berlin aus Deutschland ausgewiesen werden.

Einen Tag nach der Verschärfung der EU-Sanktionen gegen den Iran hat Teheran seinerseits Strafmaßnahmen gegen mehr als 30 Unternehmen und Personen aus der Europäischen Union (EU) verhängt, unter ihnen auch deutsche Politiker.

STREIKRECHT DEUTSCHLAND

Nach den massiven Behinderungen durch einen ganztägigen Warnstreik an deutschen Flughäfen fordert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) eine gesetzliche Regelung für Arbeitskämpfe. "Ein Streik, der den Flugverkehr in Deutschland zum Erliegen bringt, ist kein Warnstreik mehr", kritisierte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Der Ausstand habe massive Folgeprobleme mit sich gebracht, sagte Kampeter. "Fluggesellschaften und Passagiere wurden für überzogene Streikziele in Geiselhaft genommen."

BANKENVERBAND

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat einen Nachfolger für Christian Ossig als Hauptgeschäftsführer gefunden: Heiner Herkenhoff, Head of Public Affairs bei der Commerzbank, wird das Amt zum 1. April 2023 übernehmen.

ADIDAS

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätseinstufung für Adidas herabgestuft. Das Lang- und Kurzfristrating wurde auf A+/A-1 von A-/A-2 gesenkt. Der Ausblick bleibe negativ. S&P begründete dies vor allem mit dem Ausstieg aus der Yeezy-Designschuh-Kooperation. Adidas sehe sich auch einem Wettbewerbsdruck auf dem wichtigen chinesischen Markt ausgesetzt sowie einer schrumpfenden Verbrauchernachfrage in westlichen Ländern.

PROSIEBENSAT1

hat einen neuen großen Aktionär. Wie der Medienkonzern mitteilte, liegt die Beteiligung der Gruppe PPF, die Renata Kellnerova zuzuordnen ist, bei gut 9 Prozent. PPF bezeichnet sich selbst als aktiven Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie. Die Central European Media Enterprises (CME) von PPF betreibt mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa.

