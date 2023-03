Wenig verändert - Für Bayer ging es nach Geschäftszahlen knapp 4 Prozent nach unten. Wie Jefferies anmerkte, entwickelte sich der Pharmabereich schwächer als erwartet. Die Viertquartalszahlen von PVA Tepla (+10,8%) fielen "sehr stark" aus, wie es hieß. Die Markterwartung an das EBITDA sei um mehr als 40 Prozent geschlagen worden. Auch der Ausblick überzeuge. Auch Flatexdegiro (+9,2%) legte gute Geschäftszahlen vor. Diese sind laut der Deutschen Bank sowohl beim Umsatz wie auch bei der bereinigten EBITDA-Marge besser als erwartet ausgefallen. Aixtron stiegen um mehr als 12,5 Prozent. Das Wachstum habe wie erhofft in allen Bereichen kräftig zugelegt, hieß es. Gut kamen die Geschäftszahlen von Baywa (+4,1%) an. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen leicht übertroffen. Positiv wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Sixt (+5,8%) aufgenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Minus von 3,5 Prozent zeigten sich Prosiebensat1. Der Konzern verschiebt die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses wegen regulatorischer Prpbleme. Die Jahresprognose wurde aber bestätigt. Die Verluste seien zwischenzeitlich deutlicher ausgefallen, doch mit der bestätigten Prognose habe der Kurs die Verluste etwas eingegrenzt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nach der moderaten Erholung zu Wochenbeginn hat die Wall Street den Handel mit einer negativen Tendenz beendet. Erneut waren es die anhaltenden Zinssorgen, die belasteten. Es gab weitere Anzeichen dafür, dass sich die hohe Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften als hartnäckig erweist. Dies könnte die US-Notenbank und andere Zentralbanken dazu veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet anzuheben. Alle drei Indizes beendeten den Monat Februar mit einem Minus. Beim Dow-Jones-Index fiel es mit 3,9 Prozent am stärksten aus. Der S&P-500 büßte 2,5 Prozent ein und der Nasdaq-Composite verlor 1,4 Prozent. Goldman Sachs (-3,9%) zieht "strategische Alternativen" für das Geschäft mit Verbraucher-Plattformen, zu dem der Spezialkreditgeber GreenSky und Kreditkarten-Partnerschaften mit Apple und General Motors gehören, in Erwägung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,80 +1,3 4,79 37,9

5 Jahre 4,16 -0,9 4,17 16,3

7 Jahre 4,06 -1,4 4,07 8,7

10 Jahre 3,91 -0,6 3,92 3,0

30 Jahre 3,91 -1,6 3,93 -5,8

Die Renditen legten nach dem Vortagesrückgang zwischenzeitlich wieder zu, gaben allerdings die Aufschläge wieder vollständig ab. Teilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Notenbanken, später seien Anleihen wegen der schwachen Risikoneigung gekauft worden.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0592 +0,1% 1,0579 1,0613 -1,1%

EUR/JPY 144,43 +0,2% 144,09 144,43 +2,9%

EUR/CHF 0,9964 +0,0% 1,0619 0,9936 +0,7%

EUR/GBP 0,8796 +0,1% 0,8792 0,8758 -0,6%

USD/JPY 136,36 +0,1% 136,20 136,10 +4,0%

GBP/USD 1,2041 +0,1% 1,2034 1,2116 -0,5%

USD/CNH 6,9147 -0,6% 6,9543 6,9496 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 23.673,31 +2,2% 23.166,77 23.484,13 +42,6%

Der Dollar zeigte sich erholt von leichten Verlusten. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent. Der Euro stieg zwischenzeitlich mit hohen Inflationsdaten aus Europa leicht, konnte die Gewinne allerdings nicht behaupten. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0577 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,0645 Dollar. Die Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien sprächen klar für eine weitere Straffung der Geldpolitik , hieß es.

Der Dollar läuft am Morgen seitwärts, der Dollarindex zeigt sich im asiatisch geprägten Geschäft unverändert. Positive Wirtschaftsdaten förderten die Risikoneigung und bremsten die Dollar-Nachfrage, heißt es im Handel. Die Dollaraufschläge des Vortages seien einhergegangen mit steigenden Erwartungen an den Zinsgipfel in den USA, so die Analysten der Silicon Valley Bank. Aber ohne neue Erkenntnisse über die nächsten Fed-Sitzungen werde sich das Interesse auf die globalen Geschehnisse konzentrieren. Händler ergänzen, dass die zügige Konjunkturerholung in China eine neue globale Inflationswelle lostreten könnte - insbesondere die Rohstoffpreise könnten anziehen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,49 77,05 +0,6% +0,44 -3,8%

Brent/ICE 0,00 83,89 -100,0% -83,89 -2,2%

Die Ölpreise legten zu. Die Preise für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,7 Prozent. Stützend wirkte hier die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage aus China nach der Wiedereröffnung des Landes, so ein Teilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.831,29 1.826,83 +0,2% +4,47 +0,4%

Silber (Spot) 21,08 20,90 +0,9% +0,18 -12,1%

Platin (Spot) 960,45 955,50 +0,5% +4,95 -10,1%

Kupfer-Future 4,12 4,10 +0,5% +0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen war. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.827 Dollar. Zuvor hatten hohe Inflationsdaten aus Europa belastet, welche die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) verfestigten. Im Anschluss sei es zu einer Erholung gekommen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Februar nach offiziellen Angaben deutlicher gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,6 (Januar: 50,1), wie aus staatlichen Daten hervorgeht. Ökonomen hatten nur einen Stand von 50,5 Punkten prognostiziert. Auch der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich. Er kletterte auf 51,6 (Januar: 49,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

EU

erwägt ihren im Juli beschlossenen Gas-Notfallplan für den kommenden Herbst weiterzuführen. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten hätten bei ihrem Treffen in Stockholm "die Verlängerung einer gewissen Anzahl von Notmaßnahmen für die schnelle Wiederauffüllung unserer Gasvorräte" diskutiert, erklärte die französische Ministerin Agnès Pannier-Runacher. Dazu gehörten auch Energiesparmaßnahmen.

FINNLAND / RUSSLAND

Der Nato-Beitrittskandidat hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit dem Bau eines 200 Kilometer langen und drei Meter hohen Zauns an der Grenze zu Russland begonnen.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) will die gesetzliche Grundlage für die Energiepreisbremsen nachbessern. Das Ministerium leitete die Ressortabstimmung zu einer "technischen Anpassungsnovelle" der Gesetze für die Gas- und Strompreisbremse ein. Dazu gehört unter anderem die Umsetzung von Rückzahlungen, wenn kleine Unternehmen im Zuge der Energiepreisbremsen zu viel Geld bekommen.

WAHL BERLIN

Medienberichten zufolge will Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch dem Landesvorstand ihrer Partei eine Koalition mit der CDU vorschlagen. Sollte dieser nicht zustimmen, will sie offenbar als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten. Dies berichten verschiedene Quellen.

ÖLLAGERDATEN USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 9,9 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 1,8 Millionen Barrel nach plus 0,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

LINDE

zahlt eine um 9 Prozent höhere Quartalsdividende von 1,275 US-Dollar je Aktie. Die Dividende wird am 28. März an die am 14. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der Gasekonzern mitteilte. Es ist das 30. Jahr in Folge, in dem die Quartalsdividende erhöht wird.

HP

Der Computer- und Druckerhersteller hat im ersten Quartal einen kräftigen Rückgang beim Umsatz verzeichnet, da sich die Ausgaben der Verbraucher und Unternehmen verlangsamten, was die anhaltende Inflation und die Befürchtungen einer Rezession widerspiegelt. Der Ausblick für das zweite Quartal bewegte sich im Rahmen der Erwartungen.

