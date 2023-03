USA - ANLEIHEN

2 Jahre 4,58 -29,0 4,87 16,2

5 Jahre 3,95 -25,3 4,20 -5,5

7 Jahre 3,84 -23,0 4,07 -12,8

10 Jahre 3,69 -22,1 3,91 -19,2

30 Jahre 3,69 -16,5 3,85 -28,1

Am Anleihemarkt legten die Notierungen massiv zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere verlor 22,1 Basispunkte auf 3,69 Prozent, nach 3,82 Prozent vor den Arbeitsmarkt-Daten. Aber auch die Sorge vor einer Ansteckung im Bankensektor trieb die Teilnehmer in die Anleihen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0717 +0,2% 1,0695 1,0686 +0,1%

EUR/JPY 144,07 +0,2% 143,78 143,53 +2,7%

EUR/CHF 0,9831 +0,3% 1,0906 0,9825 -0,7%

EUR/GBP 0,8851 +0,0% 0,8850 0,8835 +0,0%

USD/JPY 134,45 +0,0% 134,42 134,31 +2,5%

GBP/USD 1,2108 +0,2% 1,2085 1,2096 +0,1%

USD/CNH 6,8902 -0,4% 6,9145 6,9095 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 22.382,74 +2,4% 21.866,92 19.993,29 +34,8%

Der Dollar kam nach dem US-Arbeitsmarktbericht unter Druck. Der Dollar-Index verlor 0,7 Prozent. "In der Summe aller Teile ist der US-Arbeitsmarktbericht nicht hawkish", stufte Stephen Innes von Spi-Assetmanagement die Payrolls ein. Der Arbeitsmarktbericht bringe die marktbasierten Quoten auf 50:50 für eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,90 76,78 +0,2% +0,12 -4,3%

Brent/ICE 83,09 83,89 -1,0% -0,80 -2,2%

Die Ölpreise drehten mit den Arbeitsmarktdaten ins Plus und holten damit anfängliche Verluste wieder auf. Anhaltende Befürchtungen wegen der konjunkturellen Auswirkungen steigender Zinssätze hatten zuletzt drei Handelstage in Folge für Abgaben gesorgt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.878,74 1.883,18 -0,2% -4,44 +3,0%

Silber (Spot) 20,76 20,73 +0,2% +0,04 -13,4%

Platin (Spot) 969,60 957,88 +1,2% +11,73 -9,2%

Kupfer-Future 4,02 4,05 -0,6% -0,02 +5,6%

Der Goldpreis zog mit dem schwächeren Dollar kräftig an. Zudem stützten die Unsicherheit um den Bankensektor und die fallenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Infolge des Ukraine-Kriegs haben sich die Rüstungsimporte in Europa im Jahr 2022 nahezu verdoppelt. Wie aus dem am Montag veröffentlichten jährlichen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hervorgeht, wuchsen die Importe von Waffen im Vergleich zum Vorjahr um 93 Prozent. Demnach stieg die Ukraine im vergangenen Jahr zum drittgrößten Waffenimporteur weltweit auf.

- Die USA haben Russland den Versuch einer Destabilisierung der Republik Moldau unter anderem durch künstlich angeheizte Proteste vorgeworfen. Russland wolle die Regierung des Landes "schwächen", wahrscheinlich "mit dem Ziel, eine Russland-freundlichere Regierung zu sehen", sagte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Freitag zu Journalisten.

POLITIK FRANKREICH

Trotz massiver Proteste rückt die Verabschiedung der geplanten Rentenform in Frankreich näher. Der Senat in Paris billigte das Gesetzespaket am Samstagabend mit 195 zu 112 Stimmen. Nun geht der Gesetzestext in den Vermittlungsausschuss, der eine endgültige Fassung ausarbeitet. Die Regierung hofft auf eine endgültige Verabschiedung am kommenden Donnerstag, wobei sie auf die Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen ist.

GELDPOLITIK CHINA

Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef behalten. Bei der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking bestätigten die Delegierten am Sonntag den Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Yi Gang, im Amt, dessen Abberufung eigentlich erwartet worden war.

STREIK DEUTSCHE FLUGHÄFEN

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen auf. Der Streikaufruf richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg mitteilte.

STREIK DEUTSCHLAND VERKEHR

Deutschland droht ein flächendeckender Warnstreik im Verkehrsbereich: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) planen nach Informationen der Bild am Sonntag für den 27. März einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik.

DEUTSCHE POST / VERDI

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der vierten Runde der Tarifverhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag bei Post & Paket Deutschland geeinigt und somit bundesweite, unbefristete Streiks vermieden. Wie beide Parteien am Samstag mitteilten, sieht der neue Tarifvertrag, der eine Laufzeit von 24 Monaten bis 31. Dezember 2024 hat, ab April 2024 für alle Vollzeitbeschäftigten bei Post & Paket Deutschland eine "tabellenwirksame Festbetragserhöhung" von monatlich 340 Euro vor. Das entspricht laut Verdi in den unteren drei Entgeltgruppen einer Erhöhung von 16,1 bis 11 Prozent.

DEUTSCHE POST / POSTE ITALIANE

haben eine strategische Partnerschaft für den italienischen und internationalen Paketmarkt vereinbart.

MERCK KGAA

will laut einem Medienbericht hunderte Stellen am Stammsitz Darmstadt abbauen. Der Konzern hat Gespräche mit dem Betriebsrat über ein Projekt dieses Umfangs namens "REF" aufgenommen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf Branchenkreise berichtet. Davon betroffen seien klassische Zentralfunktionen, also Abteilungen wie Einkauf und Recht. Separat davon laufe ein Projekt, das etwa 250 Stellen umfasse, und zwar im Pharmageschäft in der Forschung und Entwicklung (FuE) und ebenfalls in Darmstadt, jedenfalls zum Großteil.

BAUER

verliert ihren Vorstandsvorsitzende Michael Stomberg. Stomberg werde noch am Samstag sein Amt niederlegen und zum Ablauf des 15. März 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte der Baumaschinenhersteller am Samstag mit. Darauf hätten habe man such "in beiderseitigem Einvernehmen verständigt".

SVB

Nach der Rettung der Einleger der Silicon Valley Bank sucht die US-Einlagensicherung FDIC einen Käufer für das Institut, und zwar im Wege einer Auktion, berichtet die Financial Times. Interessenten könnten im Rahmen einer ersten Runde nach Aussagen informierter Personen bis Montagabend 19.00 Uhr MEZ Gebote abgeben. Falls notwendig werde diese Frist aber verlängert.

SVB/ BANK OF ENGLAND

Die Bank of England (BoE) hat die britische Niederlassung der Silicon Valley Bank (SVB) geschlossen. Wie die Notenbank mitteilte, wird die britische Niederlassung der Silicon Valley Bank die Abwicklung von Zahlungen einstellen und keine Einzahlungen mehr annehmen. Die britische Regierung arbeitet an einem Rettungsplan für Unternehmen, die nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) Einlagen bei der britischen Niederlassung gehalten haben.

SANOFI

*Sanofi kauft Provention Bio zu Unternehmenswert von 2,9 Mrd USD

*Sanofi zahlt für Provention Bio 25 USD je Aktie

*Sanofi: Akquisition erweitert Portfolio an Typ-1-Diabetes-Medikamenten

ARAMCO

hat 2022 einen Rekordgewinn erzielt und erhöht seine Dividende. Die Gesellschaft profitierte von den hohen Ölpreisen, die durch den Ukraine-Krieg angeheizt wurden und verdiente 161 Milliarden US-Dollar. Das war 46 Prozent mehr als im Vorjahr.

BOEING

Der saudi-arabische Public Investment Fund soll kurz vor dem Kauf einer großen Anzahl von Verkehrsflugzeugen des Herstellers Boeing im Wert von 35 Milliarden US-Dollar stehen, die in der Flotte einer neuen nationalen Fluggesellschaft eingesetzt werden sollen, sagten mit der Situation vertraute Personen.

META PLATFORMS

Die Facebook-Muttergesellschaft plant Kreisenzufolge weitere Entlassungen, die in mehreren Runden in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen und insgesamt etwa die gleiche Größenordnung haben werden wie die 13-prozentige Kürzung der Belegschaft im vergangenen Jahr.

