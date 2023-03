+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0925 +0,6% 1,0859 1,0794 +2,1%

EUR/JPY 142,80 +0,0% 142,74 143,15 +1,7%

EUR/CHF 0,9997 +0,3% 1,0900 0,9964 +1,0%

EUR/GBP 0,8860 +0,1% 0,8852 0,8822 +0,1%

USD/JPY 130,68 -0,6% 131,46 132,64 -0,3%

GBP/USD 1,2333 +0,5% 1,2267 1,2236 +2,0%

USD/CNH 6,8151 -0,7% 6,8621 6,8786 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.730,46 +1,6% 27.280,57 28.678,29 +67,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach der Zinsentscheidung und den Fed-Aussagen deutlich schwächer, parallel zu den stark sinkenden Renditen am Anleihemarkt. Der Dollar-Index verlor 0,8 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,27 70,9 -0,9% -0,63 -12,7%

Brent/ICE 76,03 76,69 -0,9% -0,66 -10,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um rund 1 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände waren in der abgelaufenen Woche zwar unerwartet um 1,117 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen, allerdings nahmen die Benzinbestände deutlicher als erwartet um 6,399 Millionen Barrel ab.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,94 1.966,04 +0,9% +16,90 +8,7%

Silber (Spot) 23,05 22,90 +0,7% +0,15 -3,8%

Platin (Spot) 992,55 984,95 +0,8% +7,60 -7,1%

Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +6,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von den stark sinkenden US-Marktzinsen, wodurch Anleihen als Anlage gegenüber dem Edelmetall Atttraktivität einbüßen. Auch der schwächere Dollar stützte. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf 1.971 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BREXIT

Großbritanniens Parlament hat sich für einen wichtigen Teil der von London und der EU ausgehandelten Post-Brexit-Einigung für Nordirland ausgesprochen.

DEUTSCHLAND - Klagen Abgasreinigung

Der Deutsche Richterbund rechnet nach dem EuGH-Urteil zu Abschalteinrichtungen zur Abgasreinigung in Autos mit einer neuen Klagewelle.

EU - Verbrenner-Aus

Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet keine schnelle Einigung im Streit mit Brüssel über das Verbrenner-Aus. "Wir reden über eine Regulierung für das Jahr 2035. Ich verstehe nicht, warum man sich jetzt nicht noch einmal Zeit nehmen dürfen soll, um die Dinge genau anzuschauen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Die FDP setzt sich dafür ein, Autos mit Otto- oder Dieselmotor auch nach 2035 europaweit zu erlauben, wenn sie synthetische Kraftstoffe tanken.

USA - Einlagensicherung

Eine Ausweitung der US-Einlagensicherung durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) steht derzeit nicht zur Debatte. "Das haben wir uns nicht angeschaut, das ziehen wir nicht in Erwägung", sagte Finanzministerin Janet Yellen am Mittwoch vor einem Senatsausschuss. Über das angemessene Ausmaß der Absicherung könne in Zukunft aber diskutiert werden. Derzeit gibt es ein Limit von 250.000 Dollar.

USA - Tornado

Inmitten heftiger Unwetter im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Tornado in der Nähe von Los Angeles für erhebliche Zerstörungen gesorgt.

HEIDELBERG MATERIALS

will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine um 20 Cent höhere Dividende von 2,60 Euro zahlen. Ausgeschüttet würden damit 27 (Vorjahr: 29,4) Prozent des bereinigten Gewinns.

PORSCHE AG

zahlt den Mitarbeitern für das vergangene Jahr eine Prämie von bis zu 9.050 Euro. Anspruch darauf haben rund 27.000 Mitarbeiter, wie die Automobilwoche berichtet. "Unsere Mitarbeiter sollen angemessen am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Das hat Tradition bei Porsche", sagte Personalchef Andreas Haffner im Gespräch mit der Zeitung.

NEMETSCHEK

rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität. Die EBITDA-Marge soll weiter auf einem hohen Niveau liegen - zwischen 28 und 30 Prozent und damit niedriger als die für 2022 ausgewiesenen 32 Prozent. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent steigen. Das Wachstum der jährlich wiederkehrendem Umsätze soll 2023 über 25 Prozent liegen.

SCOUT24

kauft eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück. Der Aktienrückkauf über die Börse soll voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und voraussichtlich im Jahr 2024 enden. Für 2022 schlägt das Unternehmen eine Dividende von 1,00 nach zuvor 0,84 Euro je Aktie vor.

VITESCO

rechnet im neuen Jahr mit einer weiteren Verbesserung sowohl des Umsatzes als auch der Marge und setzt dabei besonders auf das zweite Halbjahr in Europa und den USA. Konkret rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 2,9 bis 3,4 Prozent verbessern.

SIKA

hat im Zuge der geplanten Übernahme des deutschen Bauchemieunternehmens MBCC neue Zugeständnisse gemacht und will die MBCC-Geschäfte mit chemischen Zusatzstoffen in England, den USA, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland an das Private-Equity-Unternehmen Cinven verkaufen, um die Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörde CMA auszuräumen.

