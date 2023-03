Indizes in diesem Artikel SDAX 12.836,3

1,4% Charts

News

Analysen

Fest - Marktteilnehmer verwiesen auf den Rückgang des Volatilitätsindex und "Angstbarometers" VIX, der unter die langfristige Durchschnittsmarke von 20 gefallen war. Dies wurde als Zeichen einer Entspannung gewertet. Auf dem Höhepunkt der Bankenkrise hatte der Wert noch über 30 gelegen. Technologiewerte waren unter den stärksten Gewinnern. Hier stützten Aussagen von Micron, die nahelegten, dass der Markt einen Boden erreicht hat. Dazu passte, dass die deutsche Infineon ihren Ausblick angehoben hatte. Micron gewannen 7,2 Prozent. Der Chiphersteller hat einen Umsatzeinbruch um mehr als die Hälfte verzeichnet, was aber weitgehend erwartet worden war. Micron kündigte außerdem an, im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms die Zahl der Mitarbeiter nun um etwa 15 Prozent statt 10 Prozent zu reduzieren. Intel steigerten sich um 7,6 Prozent. Lululemon Athletica legten um 12,7 Prozent zu. Der Sportbekleidungseinzelhändler hatte besser als erwartet ausgefallene Viertquartalszahlen vorgelegt. Dazu wartete Lululemon mit einem über den Schätzungen liegenden Umsatzausblick für das Gesamtgeschäftsjahr auf.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,10 +2,9 4,07 -32,3

5 Jahre 3,69 +2,2 3,67 -30,8

7 Jahre 3,64 +1,6 3,63 -32,8

10 Jahre 3,58 +1,0 3,56 -30,5

30 Jahre 3,77 +0,1 3,77 -19,8

Die Notierungen am Anleihemarkt schlossen nach einem wechselhaften Verlauf leicht im Minus - belastet von der allgemeinen Risikoneigung. Im Gegenzug stiegen die Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0839 -0,0% 1,0842 1,0830 +1,3%

EUR/JPY 143,75 -0,1% 143,91 143,56 +2,4%

EUR/CHF 0,9961 -0,0% 1,0883 0,9958 +0,6%

EUR/GBP 0,8805 +0,0% 0,8802 0,8797 -0,5%

USD/JPY 132,62 -0,1% 132,74 132,51 +1,1%

GBP/USD 1,2310 -0,0% 1,2316 1,2313 +1,8%

USD/CNH 6,8932 -0,0% 6,8952 6,8886 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.558,34 +0,8% 28.342,54 28.298,84 +72,0%

Der Dollar stieg nach den jüngsten Abgaben - vor allem gegen den Yen. Für den Dollar-Index ging es um 0,2 Prozent aufwärts. Die Bank of Japan dürfte kaum ihre taubenhafte Kontrolle der Renditekurve aufgeben, hieß es. Gegen den Euro konnte der Greenback dagegen keinen Boden gutmachen. Trotz der jüngsten Beruhigung blieb der Markt gegenüber den USA offensichtlich etwas skeptischer als gegenüber der Eurozone . Deshalb habe der Dollar dem Euro wenig entgegenzusetzen, beobachtete Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die Fed sei etwas vorsichtiger geworden, wohingegen die EZB nahezu unbeeinflusst von den Geschehnissen ihren Zinszyklus durchziehe und sich weiterhin restriktiv anhöre.

Der Dollar verteidigt seine Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Handel. Vorsicht sei geboten, weil die Fed möglicherweise nicht so marktfreundlich wie gedacht agiere, sollte die Inflation nicht den Weg ebnen, merken die Analysten von CMC an. Von anderer Seite heißt es dagegen: Da die EZB der Fed im Zinserhöhungszyklus hinterherhinke, dürfte das Zinsmomentum bei der EZB liegen. Dies spreche für den Euro.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,77 72,97 -0,3% -0,20 -9,6%

Brent/ICE 78,04 78,28 -0,3% -0,24 -8,6%

Für die Ölpreise ging es nach zwischenzeitlichen Gewinnen leicht abwärts (-0,3 bis 0,5%). Es gab stützende und belastende Faktoren. Nach zwei Tagen mit deutlichen Aufschlägen seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Einerseits herrschten Angebotssorgen und Anzeichen für eine steigende Nachfrage in den USA. Auch die Schließung einer wichtigen Pipeline für irakisches Öl stützte die Preise. Andererseits war die Senkung der russischen Produktion geringer ausgefallen als erwartet. Die offiziellen US-Öllagerdaten haben wiederum einen überraschend deutlichen Rückgang gezeigt, was auf eine steigende Nachfrage schließen ließ.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,70 1.964,30 -0,2% -3,61 +7,5%

Silber (Spot) 23,38 23,38 +0,0% +0,00 -2,5%

Platin (Spot) 971,75 972,00 -0,0% -0,25 -9,0%

Kupfer-Future 4,08 4,09 -0,2% -0,01 +7,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab den Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

SCHWEIZ / EU

Knapp zwei Jahre nach den geplatzten Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU hat die Schweiz Fortschritte bei den Gesprächen über die künftigen Beziehungen gemeldet. Bis Ende Juni sollten die zuständigen Schweizer Ministerien Eckwerte für ein Mandat über offizielle neue Verhandlungen mit der EU festlegen, erklärte die Regierung in Bern.

EU-BANKENSEKTOR

Der europäische Bankensektor ist einem EZB-Direktoriumsmitglied zufolge von den Turbulenzen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nicht direkt betroffen. Die Auswirkungen auf die Kreditvergabe dürften wahrscheinlich geringer sein als in den USA, erklärte Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums. "Es sieht so aus, als ob unsere Banken ziemlich widerstandsfähig sind. Insgesamt würde ich sagen, dass wir ein etwas kleineres Problem haben als in den USA", sagte Schnabel.

TARIFKONFLIKT DEUTSCHLAND

Die Tarifrunde für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen ist gescheitert. In den Verhandlungen sei es nicht möglich gewesen, einen "sozial gerechten Lohnabschluss mit einem monatlichen Mindestbetrag" zu erreichen, sagte Verdi-Bundeschef Frank Werneke. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen kündigten an, nun die Schlichtung anzurufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund hatten in der Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr gefordert.

BASLER

sieht 2023 als "Übergangsjahr" mit einem deutlichen Umsatz- und Margenrückgang. Um die Rendite nach unten abzusichern, hat der im SDAX notierte Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten ein Sparprogramm aufgelegt, wie er anlässlich der Veröffentlichung der vollständigen Jahreszahlen 2022 mitteilte. Für das vergangene Jahr erhalten die Aktionäre weniger Dividende.

1&1

hat im Geschäftsjahr 2022 die Zahl ihrer Kundenverträge im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 350.000 auf 15,78 Millionen gesteigert. Das Wachstum basierte auf 490.000 neu gewonnenen Mobile Internet-Verträgen, während die Zahl der Breitband-Anschlüsse im Vergleichszeitraum um 140.000 auf 4,10 Millionen abnahm. Der Umsatz wuchs um 1,4 Prozent auf 3,964 Milliarden Euro. Das EBITDA reduzierte sich 2022 um 2,5 Prozent auf 693,3 Millionen Euro. 1&1 verbuchte einen Jahresfehlbetrag von 983,1 Millionen Euro nach einem Jahresüberschuss 2021 von 364,8 Millionen Euro.

IONOS

hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz deutlich gesteigert. Im ersten Jahresabschluss nach dem Börsengang im Februar verzeichnet das Unternehmen 2022 einen Umsatzanstieg um 17,2 Prozent auf 1,293 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA war mit 345,6 (355,2) Millionen EUR leicht rückläufig. Die Kundenzahl konnte um 110.000 auf sechs Millionen gesteigert werden. Für 2023 erwartet Ionos gegenüber dem Vorjahr einen währungsbereinigten Anstieg der Umsatzerlöse um ca. 10 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll mindestens 27 Prozent betragen und das bereinigte EBITDA somit 2023 um mindestens 10 Prozent ansteigen.

SCHAEFFLER

Moody's bewertet die Bonität von Schaeffler nun mit Baa3 statt zuvor mit Ba1. Der Ausblick wird von positiv auf stabil verändert.

SIEMENS ENERGY

hat seine erste grüne Anleihe am Markt untergebracht. Die Anleihe war im Nennwert von 1,5 Milliarden Euro deutlich überzeichnet.

SMA SOLAR

dürfte im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und das operative Ergebnis sogar vervielfacht haben. Angesichts der guten Entwicklung erhöht die SMA Solar Technology AG den Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Für die ersten drei Monate rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 340 Millionen bis 350 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte SMA 221 Millionen Euro umgesetzt. Das EBITDA soll zwischen 50 und 60 Millionen nach 15 Millionen Euro im Vorjahr liegen. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Jahresumsatz von 1,45 bis 1,60 Milliarden Euro und einem EBITDA von 135 Millionen bis 175 Millionen Euro. Bisher hatte SMA für 2023 einen Umsatz von 1,35 Milliarden bis 1,50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das EBITDA wurde bei 100 Millionen bis 140 Millionen Euro gesehen.

SARTORIUS

Der Laborausrüster bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Alexandra Gatzemeyer, die seit mehr als 18 Jahren im Unternehmen arbeitet, zum 1. Mai in den Vorstand berufen. Sie werde ab Mitte Juni die Leitung der Sparte Lab Products & Services übernehmen und damit Gerry Mackay ablösen.

UNITED INTERNET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)