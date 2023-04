METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,50 1.984,60 -0,3% -5,10 +8,5%

Silber (Spot) 23,86 24,03 -0,7% -0,16 -0,4%

Platin (Spot) 987,65 990,53 -0,3% -2,88 -7,5%

Kupfer-Future 4,03 4,05 -0,4% -0,02 +5,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Konjunktursorgen, sinkende Anleiherenditen und der nachgebende Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.983 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Das ab Dienstag neue Nato-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, Nato-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagte der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügte Bauer hinzu.

BAYER

Großaktionär Temasek wird bei der Bayer-Hauptversammlung am 28. April die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann unterstützen. Dies berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen.

L'OREAL

verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Für 2,525 Milliarden US-Dollar übernimmt die L'Oreal SA laut Mitteilung die Aesop von der Natura & Co. Aesop bietet Haar- und Körperpflegeprodukte auf pflanzlicher Basis an. Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen 537 Millionen US-Dollar Umsatz.

ORANGE / MASMOVIL

Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens von Orange und Masmovil zu prüfen. Die Behörde befürchtet, dass das Vorhaben den Wettbewerb bei der Bereitstellung von Mobilfunk- und Festnetz-Breitbanddiensten sowie bei Bündelangeboten in Spanien beeinträchtigen könnte.

SIGNATURE BANK

Die US-Einlagensicherung FDIC will sich ab dem Sommer vom Kreditportfolio der gescheiterten Signature Bank trennen. Wie die Behörde mitteilte, soll dann die Vermarktung des 60 Milliarden US-Dollar schweren Portfolios beginnen. Die Behörden hatten die Bank unter staatliche Aufsicht gestellt, nachdem Kunden in Scharen ihre Einlagen abgezogen hatten.

