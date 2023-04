METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.013,21 2.020,84 -0,4% -7,63 +10,4%

Silber (Spot) 24,81 25,03 -0,8% -0,21 +3,5%

Platin (Spot) 1.005,40 1.002,00 +0,3% +3,40 -5,9%

Kupfer-Future 4,00 3,99 +0,4% +0,02 +4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach den deutlichen Zugewinnen vom Vortag gut behauptet bei 2.023 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall hatte am Dienstag von einem schwächeren Dollar und fallenden Anleiherenditen profitiert und war auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Das lettische Parlament hat am Mittwoch für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Männer ab dem kommenden Jahr gestimmt.

HANDELSPOLITIK EU / GROSSBRITANNIEN

Vor dem Hintergrund wiederholter Verzögerungen im Grenzverkehr zwischen Großbritannien und der EU plant die britische Regierung eine Vereinfachung der Zollkontrollen. Ein am Mittwoch von der konservativen Regierung unter Premierminister Rishi Sunak vorgestellter Plan sieht unter anderem die Einteilung in Risikokategorien und einen stärkeren Einsatz technischer Hilfsmittel zum Bürokratie-Abbau bei Grenzkontrollen vor. Demnach sollen die neuen Regeln in mehreren Schritten bis Ende Oktober 2024 umgesetzt werden.

GELDPOLITIK INDIEN

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins überraschend unverändert gelassen, da die Unsicherheit über die globalen Wirtschaftsaussichten angesichts der jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor wächst. Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI), teilte mit, der geldpolitische Ausschuss habe beschlossen, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Alle sieben von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihren Reposatz um 25 Basispunkte erhöhen werde.

USA / CHINA

Ungeachtet chinesischer Kritik und Drohungen hat der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Der Politiker der Republikanischen Partei, der das dritthöchste Staatsamt in den USA innehat, empfing Tsai am Mittwoch in der Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wie vor Ort anwesende Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Im Vorfeld des Tsai-Besuchs hatte China die USA davor gewarnt, "mit dem Feuer zu spielen". Es drohe eine "ernsthafte Konfrontation".

GERRESHEIMER

ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, steigerten alle Geschäftsbereiche ihren Umsatz prozentual zweistellig. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. In dem am 28. Februar beendeten ersten Geschäftsquartal erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 458 Millionen Euro, was einem organischen Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Analysten hatten in einem Konsens von Vara Research 440 Millionen Euro prognostiziert. Das EBITDA legte organisch um knapp ein Viertel auf 78 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 Prozent nach 16,6 Prozent im Vorjahr. Auch beim EBITDA hatten die Analysten im Konsens mit etwas weniger gerechnet. Die Marge hatten sie bei 17,1 Prozent gesehen. Im laufenden Jahr rechnet Gerresheimer weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

ZEAL NETWORK

Die Tochter Lotto24 darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat eine entsprechende Erlaubnis erteilt. Von diesem neuen Produkt erwartet Zeal Network in der Aufbauphase im laufenden Jahr einen Umsatz- und EBITDA-Beitrag auf Konzernebene im niedrigen einstelligen Millionenbereich, der bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt wurde.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die ausstehenden Bonuszahlungen für die Chef-Etage der Skandalbank zu streichen. Die als Bundesrat bezeichnete Regierung erklärte am Mittwoch, damit werde der "Verantwortung" der Top-Manager für den Niedergang der angeschlagenen Bank Rechnung getragen, deren Zusammenbruch nur durch eine hektische Übernahme durch die Rivalin UBS verhindert worden war. Überdies würden die Boni der beiden nachrangigen Führungsstufen gekürzt.

SHELL

könnte einem Zeitungsbericht zufolge doch noch Geld für das abgeschriebene russische Öl- und Gasprojekt Sakhalin-2 sehen. Wie die Times of London unter Berufung auf die russische Tageszeitung Kommersant berichtet, könnte die Shell plc eine Zahlung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar für seine Beteiligung an dem verstaatlichten Sachalin-2-Flüssiggasprojekt erhalten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Erdgasproduzenten Novatek grünes Licht gegeben hat, den entsprechenden Betrag zu überweisen.

