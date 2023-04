+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0987 -0,1% 1,0993 1,0979 +2,6%

EUR/JPY 146,42 +0,1% 146,34 146,18 +4,3%

EUR/CHF 0,9857 +0,1% 1,1159 0,9850 -0,4%

EUR/GBP 0,8797 -0,1% 0,8804 0,8811 -0,6%

USD/JPY 133,26 +0,1% 133,13 133,14 +1,6%

GBP/USD 1,2489 +0,1% 1,2482 1,2459 +3,3%

USD/CNH 6,8785 -0,0% 6,8798 6,8804 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.087,20 +0,4% 29.966,77 29.940,94 +81,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit den Inflationsdaten unter Druck, so dass der Euro im Hoch in die Nähe der Marke von 1,10 Dollar kletterte. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Am Markt wurden mit den Inflationsdaten insgesamt weniger Zinserhöhungen eingepreist. Zudem senkten die Fed-Mitglieder ihre Erwartungen an den Zinsgipfel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,99 83,26 -0,3% -0,27 +3,2%

Brent/ICE 87,00 87,33 -0,4% -0,33 +2,5%

Die Erdölpreise zogen (um rund 2%) an - auf die höchsten Stände seit Mitte November 2022. Zwar hatten sich die US-Rohöllagerbestände auf Wochensicht entgegen den Erwartungen etwas ausgeweitet, dafür nahmen aber die Benzinbestände ab, obwohl Analysten hier einen Lageraufbau prognostiziert hatten. Auch die Dieselvorräte sanken. Gestützt wurde Rohöl auch vom schwachen Dollar. Die Aussicht auf eine US-Rezession dürfte die Nachfrage mittelfristig senken, warnte ein Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.017,92 2.014,30 +0,2% +3,62 +10,6%

Silber (Spot) 25,45 25,53 -0,3% -0,08 +6,2%

Platin (Spot) 1.018,03 1.020,00 -0,2% -1,98 -4,7%

Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,5% -0,02 +6,4%

Der Goldpreis legte mit der Dollarschwäche und den gesunkenen Marktzinsen um 0,6 Prozent auf 2.015 Dollar und damit den höchsten Stand seit knapp einer Woche zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSBILANZ CHINA

Die chinesischen Exporte sind im März unerwartet um 14,8 Prozent gestiegen und haben damit eine seit Oktober andauernde Talfahrt beendet. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten im Konsens einen Rückgang von 7,0 Prozent prognostiziert, nach einem Rückgang von 6,8 Prozent in den beiden Monaten Januar und Februar, wie aus d Daten der Allgemeinen Zollverwaltung hervorgeht. Die Importe gingen im März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent zurück, verglichen mit einem Minus von 10,2 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres. Ökonomen hatten einen Rückgang der Einfuhren um 5,0 Prozent erwartet. Chinas Handelsüberschuss belief sich im März auf 88,19 Milliarden US-Dollar und war damit deutlich größer, als die Ökonomen mit 41,0 Milliarden erwartet hatten.

BASF

hat vorab diese Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

VORAB*

BEKANNTGABE PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 19.991 -13% 21.819 -5% 23.083

EBIT vor Sondereffekten 1.931 -31% 1.599 -43% 2.818

EBIT 1.867 -33% 1.533 -45% 2.785

Ergebnis vor Steuern k.A. -- 1.474 -22% 1.878

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.562 +28% 1.088 -11% 1.221

Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,21 -10% 1,34

* die Quartalsmitteilung wird BASF am 27. April 2023 veröffentlichen

SIEMENS

Siemens-Chef Roland Busch will den Anteil der Software- und Digitalgeschäfte im Konzern deutlich steigern. "Ich kann mir vorstellen, dass wir längerfristig um die 20 Prozent liegen werden", sagte Busch dem Handelsblatt. Zuletzt habe der Anteil noch unter 10 Prozent gelegen.

LVMH

hat im ersten Quartal von der Aufhebung der Corona-Restriktionen in China und der Wiederbelebung des internationalen Reiseverkehrs profitiert. Das Unternehmen steigerte den Umsatz stärker als erwartet. Der Konzern, zu dem Marken wie Dior, Bulgari und Tiffany gehören, erzielte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von 21,04 Milliarden Euro, was auf Basis konstanter Wechselkurse einem Anstieg von 17 Prozent zum Vorjahreszeitraum entsprach. Analysten hatten im Factset-Konsens 20 Milliarden Euro prognostiziert.

ALIBABA / SOFTBANK

Softbank trennt sich vom Großteil seiner Beteiligung an Alibaba. Wie die Financial Times auf Basis einer Analyse von Eingaben an die US-Börsenaufsicht SEC berichtet, hat Softbank dieses Jahr über Forward-Kontrakte bereits Alibaba-Aktien im Volumen von 7,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit sinke die Beteiligung auf nur noch 3,8 Prozent. Laut Financial Times verkauft Softbank seine Aktien jetzt zu einem Preis vergleichbar mit dem Kaufpreis 2014.

IBM

prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf seines Wetterdiensts. Die Sparte könnte mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet werden.

TWITTER

hat den Gerichten mitgeteilt, dass der Konzern einen neuen Firmennamen in einem neuen US-Bundesstaat hat: X Corp, ein in Nevada eingetragenes Unternehmen. Das bisherige Domizil von Twitter war Delaware. Auf Smartphones und Computern der Nutzer trägt die Social-Media-Plattform aber immer noch den Namen Twitter.

