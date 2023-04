gewannen nach Vorlage eines starken Erstquartalsgewinns 3,9 Prozent. Anfangs hatte der Kurs des Finanzmaklers nachgegeben, weil er erneut Abflüsse bei den Einlagen verzeichnet hatte. Auch beim Finanzdienstleister State Street wurden Kundengelder abgezogen, dazu verdiente er weniger als erwartet, der Kurs sackte um 9,2 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,18 +7,6 4,11 -23,9

5 Jahre 3,70 +8,9 3,61 -30,2

7 Jahre 3,65 +9,0 3,56 -32,3

10 Jahre 3,60 +7,8 3,52 -28,4

30 Jahre 3,81 +7,2 3,74 -16,0

Die Anleiherenditen stiegen erneut deutlich, bereits den dritten Tag in Folge. Ein unerwartet stark ausgefallener Empire State Manufacturing Index drängte Konjunktursorgen in den Hintergrund und schürte die Spekulation, dass die US-Notenbank im Mai die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Dazu stieg die Wahrscheinlichkeit am Zinsterminmarkt auf 26 Prozent, dass es auch im Juni noch einmal nach oben gehen könnte mit den Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0936 +0,1% 1,0927 1,0995 +2,2%

EUR/JPY 147,10 +0,1% 146,91 147,26 +4,8%

EUR/GBP 0,8830 +0,0% 0,8827 0,8849 -0,2%

GBP/USD 1,2385 +0,0% 1,2381 1,2425 +2,4%

USD/JPY 134,51 +0,0% 134,45 133,92 +2,6%

USD/KRW 1.319,15 +0,0% 1.319,09 1.309,43 +4,5%

USD/CNY 6,8798 +0,1% 6,8798 6,8677 -0,3%

USD/CNH 6,8798 -0,1% 6,8843 6,8702 -0,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8490 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6716 +0,2% 0,6703 0,6717 -1,4%

NZD/USD 0,6186 +0,0% 0,6184 0,6208 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.488,65 +0,1% 29.469,36 29.937,43 +77,7%

Mit der Spekulation auf zunächst noch weiter steigende Zinsen und parallel zu den anziehenden Anleiherenditen zog der Dollar erneut an, der Dollarindex gewann 0,5 Prozent. Der Euro kam von fast 1,10 im Tageshoch auf 1,0929 zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,05 80,83 +0,3% +0,22 +0,8%

Brent/ICE 84,99 84,76 +0,3% +0,23 +0,2%

Bei den Ölpreisen (bis -1,9%) ging es im US-Handel nach unten, wozu auch der festere Dollar beigetragen haben dürfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.999,63 1.990,93 +0,4% +8,70 +9,6%

Silber (Spot) 25,04 25,08 -0,1% -0,03 +4,5%

Platin (Spot) 1.051,85 1.052,75 -0,1% -0,90 -1,5%

Kupfer-Future 4,08 4,07 +0,2% +0,01 +6,8%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Notenbank sieht trotz der angekündigten Pause bei den Zinserhöhungen ihren Zinserhöhungszyklus noch nicht als beendet an. Dies teilte die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag mit. "Die Mitglieder merkten an, dass es wichtig sei, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Geldpolitik in späteren Sitzungen möglicherweise gestrafft werden müsse, und dass der Zweck der Pause in dieser Sitzung darin bestehe, Zeit zu gewinnen, um mehr Informationen zu sammeln", so die Notenbank im Protokoll ihrer Sitzung vom 4. April.

INFLATION

Die sich andeutende Spaltung der Weltwirtschaft in Blöcke um die USA und China kann nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu einer dauerhaft höheren Inflation und einem Angriff auf den US-Dollar als Weltreservewährung führen. Lagarde sagte in einer Rede im Council on Foreign Relations laut veröffentlichtem Text, ein weniger stabiles und flexibles Angebot an Rohstoffen und Waren könnte die Inflation langfristig um 1 Prozentpunkt steigen lassen. Lagarde plädierte für ein Bündnis von Geld-, Fiskal- und Strukturpolitik. Dabei gehe es nicht um eine Einschränkung der Unabhängigkeit, sondern um die Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Politikfelder.

BANKENSEKTOR

Bundesfinanzminister Lindner sieht trotz der jüngsten Bankenturbulenzen keine systemische Krise des Bankensektors und hat davor gewarnt, eine regulatorische Reaktion darauf auf das gesamte Bankensystem zu erstrecken. Die deutschen Kreditinstitute hätten eine gestärkte Kapitalbasis, Zugang zu Liquidität und seien vor allem profitabel.

DRÄGERWERK

hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal währungsbereinigt um 18,0 Prozent auf rund 761 Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich auf rund 29 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 35,1 Millionen stand. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bekräftigt mit einem Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent und einer EBIT-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent.

ADLER GROUP

Die Ratingagentur S&P hat ihre langfristigen Emittentenratings von CC weiter auf SD, "selective default", gesenkt.

CROPERNERGIES

rechnet in seinem ersten Geschäftsquartal und auch im Gesamtgeschäftsjahr mit einem Rückgang von Umsatz und Ergebnis wegen normalisiert erwarteter Preise, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum von einem außergewöhnlich hohen Preisniveau profitiert hatte.

HANSEYACHTS

hat den Ausblick für 2022/2023 gesenkt und geht im Gegensatz zum bisher erwarteten EBITDA im niedrigen positiven einstelligen Millionen-Euro-Bereich jetzt von einem mittleren negativen einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Ursächlich seien in erster Linie unerwartete akute Lieferschwierigkeiten.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Fitch hat den Ausblick von "stabil" auf "positiv" angehoben und gleichzeitig die Bonitätsnote BBB bestätigt.

ERICSSON

sucht einen neuen Finanzchef. Finanzvorstand Carl Mellander wird zum Ende des ersten Quartals 2024 zurücktreten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)