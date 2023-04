Indizes in diesem Artikel SDAX 13.607,8

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,93 -15,3 4,09 -48,7

5 Jahre 3,43 -14,7 3,58 -57,2

7 Jahre 3,41 -12,5 3,53 -56,3

10 Jahre 3,39 -10,7 3,49 -49,3

30 Jahre 3,65 -6,1 3,71 -32,2

Die Ungewissheit über die weiteren Konjunkturaussichten trieb Anleger in den vermeintlich sicheren Anleihehafen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0978 +0,0% 1,0976 1,0984 +2,6%

EUR/JPY 146,61 -0,1% 146,78 147,22 +4,5%

EUR/CHF 0,9783 -0,0% 1,1213 0,9794 -1,2%

EUR/GBP 0,8840 -0,0% 0,8843 0,8853 -0,1%

USD/JPY 133,55 -0,1% 133,75 134,03 +1,9%

GBP/USD 1,2418 +0,1% 1,2410 1,2407 +2,7%

USD/CNH 6,9338 -0,1% 6,9407 6,9415 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.351,15 +0,3% 28.263,29 27.430,82 +70,8%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar freundlich. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Angesichts von Anzeichen einer Konjunkturabschwächung schienen sich Anleger in die vermeintliche Sicherheit des US-Dollar zu flüchten, hieß es. Bis zu den Zinsentscheidungen von Fed und EZB in der kommenden Woche dürfte sich nicht mehr viel tun, erwartete Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Der Dollarindex gibt im asiatisch geprägten Handel am Morgen 0,1 Prozent nach. Der japanische Yen neigt derweil weiter zur Stärke, er ist als vermeintlich sicherer Anlagehafen weiterhin gesucht.

Laut Praefcke wird der Markt irgendwann realisieren, dass der Mechanismus "Zins hoch, Wirtschaft runter" nicht nur für die USA gilt, sondern auch in der Eurozone greife. Insofern sollte man allen restriktiven Kommentaren von EZB-Falken zum Trotz nicht vergessen, dass auch in der Eurozone der Zinszyklus irgendwann dem Ende entgegenlaufe und die Tauben im Rat irgendwann wieder mehr Gehör fänden, wenn sich die Daten in der Eurozone verschlechterten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,51 77,07 +0,6% +0,44 -3,4%

Brent/ICE 81,08 80,77 +0,4% +0,31 -4,4%

Die Ölpreise verzeichneten Abgaben. Belastend wirkten der festere Dollar und rezessive Nachfragesorgen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 2,4 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,15 1.997,48 -0,1% -2,33 +9,4%

Silber (Spot) 24,98 25,03 -0,2% -0,04 +4,3%

Platin (Spot) 1.097,25 1.090,85 +0,6% +6,40 +2,7%

Kupfer-Future 3,88 3,85 +0,8% +0,03 +1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte etwas von den sinkenden Renditen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-ROHÖLLAGERBESTAND

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,9 Millionen Barrel nach minus 1,0 Millionen eine Woche zuvor.

INFLATION AUSTRALIEN

1Q Verbraucherpreise +1,4% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,3%)

1Q Verbraucherpreise +7,0% gg Vorjahr (PROGNOSE: +6,9%)

ASYLPOLITIK LITAUEN

Das litauische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, mit dem Asylbewerber an der Grenze abgewiesen werden können.

BASF

Die Tochter Wintershall Dea und ihre Partner Harbour Energy und Sapura OMV sind im Kan-Prospekt im Block 30, vor der Küste Mexikos auf ein bedeutendes Ölvorkommen gestoßen. Ersten Schätzungen zufolge, handelt es sich um eine Lagerstätte in einer Größenordnung von 200 bis 300 Millionen Barrel Öläquivalenten, wie Wintershall mitteilte. Das Vorkommen befindet sich in den flachen Gewässern des Sureste-Beckens.

KION

S&P Global Ratings hat die Bonität von Kion mit "BBB-" bestätigt. Das Rating sei zwar von der Beobachtungsliste genommen worden, der negative Ausblick habe aber Bestand. Kion könne die Profitabilität bis 2024 wieder herstellen, dank sich stabilisierender Lieferketten, reduzierter Kosteninflation, Kostenmaßnahmen und dem Auslaufen von Altaufträgen im Laufe des Jahres 2023. Die Marktbedingungen und die makroökonomischen Aussichten seien jedoch nach wie vor mit Risiken behaftet.

ECKERT & ZIEGLER

hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die im TecDAX und SDAX gelistete Medizintechnikfirma. Der Umsatz stieg in den drei Monaten auf rund 58 Millionen von 50 Millionen Euro. Der Nettogewinn sank auf etwa 4,7 Millionen von 6,6 Millionen Euro.

VARTA

hat vergangenes Jahr einen hohen Verlust eingefahren und will weltweit nun etwa 800 Jobs streichen. Der Konzernverlust wird 2022 bei etwa 200 Millionen Euro erwartet. Der Grund dafür sei eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen, insbesondere für das Segment Lithium-Ion Coinpower für Knopfzellen. Im Vorjahr hatte Varta noch 126 Millionen Euro verdient. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wurde das prognostizierte Ziel beim bereinigten EBITDA übertroffen: Nach vorläufigen Zahlen liege das bereinigte EBITDA bei 69,5 (Vorjahr: 283) Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte Varta 55 Millionen bis 60 Millionen Euro.

VONOVIA

hat eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent für 1 Milliarde Euro an Apollo Global Management verkauft. Der Private-Equity-Investor werde für Versicherungsunternehmen und andere langfristig orientierte Anleger 30 Prozent an der süddeutschen Wohnimmobiliengesellschaft erwerben und ein "verlässlicher Joint-Venture-Partner", teilte Vonovia mit.

VIESSMANN

Der hessische Heizungsbauer verkauft seine Klimatechniksparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Durch den Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Climate Solutions mit Carrier entstehe "ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen" mit rund 45.000 Mitarbeitenden und einem Gesamtumsatz von mehr als 17 Milliarden US-Dollar, teilte das Familienunternehmen mit. Die Sparte umfasst auch das Geschäft mit Wärmepumpen, die in der von der Bundesregierung geplanten Wärmewende Gas- und Ölheizungen ersetzen sollen.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat in den USA eine Einigung über die Beilegung von Ermittlungen zu seinen Geschäftsaktivitäten in Nordkorea von 2007 bis 2017 erzielt. Der Zigarettenhersteller teilte mit, dass die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium und dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums keine Auswirkungen auf die Prognose für 2023 haben wird. Es ging dabei um Ermittlungen wegen des Verdachts von Sanktionsverstößen.

CARREFOUR

hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro gesteigert und den Ausblick für 2023 bestätigt. Auf vergleichbarer Basis wuchs der Umsatz von Carrefour um 12 Prozent.

KERING

erzielte im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 5,08 Milliarden Euro, der auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent höher lag als die 4,96 Milliarden im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die wichtige Marke Gucci trug 2,62 Milliarden Euro bei und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres, lag aber leicht über den Prognosen der Analysten.

TELEKOM AUSTRIA

ist im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn gewachsen und hat den Jahresausblick bestätigt. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 1,258 Milliarden Euro. Das EBITDA kletterte um 1 Prozent auf 436 Millionen Euro. Das Nettoergebnis erhöhte sich infolgedessen um 3 Prozent, hier nannte das Unternehmen zunächst keine konkrete Zahl. Das Ergebnis je Aktie blieb mit 0,20 Euro konstant. Der Vorstand bestätigte seine Prognose, wonach der Umsatz 2023 um 4 Prozent steigen soll und die Investitionen ohne Frequenzen und M&A 950 Millionen Euro erreichen soll.

VINCI

hat ihre Jahresprognosen bestätigt, nachdem der Umsatz im ersten Quartal auf 15 (Vorjahr: 12,85) Milliarden Euro gestiegen ist. Das Umsatzplus entspricht einem Anstieg um 17 Prozent auf tatsächlicher und 14 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Auftragseingang stieg von 12,5 Milliarden auf 15,5 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand Ende März um 10 Prozent auf 60,3 Milliarden Euro zunahm. Für das Gesamtjahr erwartet Vinci weiterhin einen höheren Umsatz und ein höheres Betriebsergebnis, während der Nettogewinn leicht über dem des Vorjahres liegen dürfte.

ALPHABET

Der Google-Mutterkonzern hat im ersten Quartal 2023 das zweite Quartal infolge niedrigere Werbeeinnahmen erzielt. Zudem sackte der Gewinn des US-Konzerns ab. Analysten haben allerdings sowohl bei den Einnahmen als auch beim Gewinn einen stärkeren Rückgang befürchtet. Alphabet kündigte auch einen Aktienrückkauf im Volumen von bis 70 Milliarden US-Dollar an.

MICROSOFT

hat im dritten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde der US-Konzern von seiner Azure Cloud-Computing-Plattform, wo das Wachstum über den Schätzungen lag.

TEXAS INSTRUMENTS

April 26, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)