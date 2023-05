Der Dollar zog etwas deutlicher an, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Der Devisenmarkt reagierte weiter sehr sensibel auf Schlagzeilen zur Schuldenobergrenze. Das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu einer Einigung könne dem Dollar durchaus weiterhin eine gewisse Unterstützung bieten, heißt es bei der ING.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,82 70,04 -0,3% -0,22 -12,9%

Brent/ICE 73,65 74,17 -0,7% -0,52 -12,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 70,04 Dollar je Barrel. Neben dem festeren Dollar belastete die Nachricht, dass am Wochenende eine Pipeline zwischen dem Irak und der Türkei wieder in Betrieb genommen werden könnte. Damit würde mehr Angebot an den Markt kommen und die Rohölpreise belastet werden, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.017,32 2.010,75 +0,3% +6,57 +10,6%

Silber (Spot) 24,07 23,97 +0,4% +0,10 +0,4%

Platin (Spot) 1.063,40 1.058,38 +0,5% +5,03 -0,4%

Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold bewegte sich im Spannungsfeld aus einem stärkeren Dollar, der den Preis des Edelmetalls belastete, und Konjunktursorgen, die Gold als sicheren Hafen attraktiv machten. Letztlich zeigte sich der Goldpreis mit 2.013 Dollar je Feinunze knapp behauptet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Für die weitere Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland schnürt die Bundesregierung ein umfangreiches Rüstungspaket im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro. Geplant sei unter anderem die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampf- und Schützenpanzern, Artilleriemunition und Aufklärungsdrohnen, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Samstag mit.

- Frankreich hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Kampf gegen die russische Invasion versprochen. "In den kommenden Wochen wird Frankreich mehrere Bataillone mit dutzenden gepanzerten Fahrzeugen und leichten Panzern ausstatten und sie daran ausbilden", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Montag.

- Ukrainische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums "mehr als zehn" russische Stellungen im Umkreis der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zurückerobert. "Heute haben unsere Einheiten mehr als zehn feindliche Stellungen am nördlichen und südlichen Stadtrand von Bachmut eingenommen", erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar im Onlinedienst Telegram.

- Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei Angriffen auf die westukrainische Stadt Ternopil und den Ort Petropawliwka Lager mit vom Westen gelieferten Waffen sowie ukrainische Armeestellungen getroffen. Russland habe Angriffe mit "hochpräzisen Langstreckenwaffen" auf Stellungen der ukrainischen Armee sowie auf Lager "mit von westlichen Staaten erhaltener Munition, Waffen und Militärausrüstung" ausgeführt, erklärte das Ministerium am Sonntag laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen. "Alle Ziele wurden getroffen", hieß es weiter.

TIERWOHLABGABE DEUTSCHLAND

Die Ampel-Koalition hat sich im Grundsatz auf eine Tierwohlabgabe verständigt. "Es ist noch viel zu klären, aber wir haben uns als Agrarsprecher:innen der Ampel auf ein grundlegendes Prinzip geeinigt", sagte die Grünen-Agrarpolitikerin Renate Künast dem Tagesspiegel. "Jetzt geht es um Details, und die sind nicht ohne."

BÜRGERSCHAFTSWAHL BREMEN

Die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe 2019 kamen die Sozialdemokraten am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF auf 29,5 bis 30 Prozent, die CDU fiel mit 24,5 bis 25,5 Prozent wieder auf Platz zwei zurück. Die Grünen verloren deutlich, die Linke blieb stabil, die FDP lag bei fünf bis 5,5 Prozent. Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) dürfte erstmals knapp über zehn Prozent erreichen.

GASMARKT DEUTSCHLAND

Im Streit über das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) im Hafen von Mukran auf der Insel Rügen ist noch keine Entscheidung gefallen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte nach einem Treffen mit Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und weiteren Mitgliedern der Landesregierung, die Bundesregierung nehme "die Anregungen und die Kritik ernst".

MEDIKAMENTENVERSORGUNG EU

Im Kampf gegen den Mangel an Medikamenten will die Europäische Kommission die EU-Länder künftig unterstützen, gegebenenfalls auch durch den Ankauf und die Bevorratung von dringend benötigten Arzneimitteln. "Wir sind bereit, zusammenzuarbeiten, um die aktuellen Herausforderungen anzugehen", sagte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides Welt am Sonntag.

RATING ISLAND

Die Ratingagentur S&P Global Ratings ist zuversichtlich, dass Island seine öffentlichen Finanzen stärker verbessern wird als bislang angenommen. Die Analysten erhöhten daher den Ausblick auf Positiv und bekräftigten die Lang- und Kurzfristratings "A/A-1".

FITCH RATINGS - DÄNEMARK / ITALIEN / BULGARIEN / SCHWEDEN

Fitch hat die Bonitätsnoten der vier Länder Dänemark, Italien, Bulgarien und Schweden bestätigt. Dänemark habe unverändert die Bestnote 'AAA' und einen stabilen Ausblick. Damit würden die reiche Volkswirtschaft mit einem stabilen wirtschaftspolitischen Rahmen und die Finanzstabilität gewürdigt. Bulgarien liege weiterhin bei 'BBB' mit positivem Ausblick. Das Land habe zwar eine glaubwürdige Finanzpolitik, jedoch seien die Investitionen vergleichsweise gering und die Alterspyramide sei ungünstig. Schweden mit der Bestnote 'AAA' und stabilem Ausblick sei stabil genug finanziert, um den negativen Folgen von Inflation, steigenden Zinsen und fallenden Häuserpreisen zu widerstehen. Italien ('BBB' und stabiler Ausblick) habe zwar eine diversifizierte Wirtschaft, jedoch seien die Staatsschulden sehr hoch.

EINLAGENSICHERUNG USA

Die US-Behörde FDIC schlägt eine Sonderabgabe für Großbanken mit hohen unversicherten Einlagen vor, um den Einlagensicherungsfonds der USA nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im vergangenen Monat wieder aufzufüllen. Die Veranlagung würde die größten 113 US-Banken betreffen, und Banken mit einem Vermögen von mehr als 50 Milliarden Dollar würden mehr als 95 Prozent der Rechnung bezahlen, so die FDIC.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 125 Milliarden Yuan (ca. 16,5 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung des LPR herangezogen. Die Notenbank stellte außerdem Mittel in Höhe von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

SIEMENS ENERGY

hat wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) erneut nach unten korrigiert. Der Nettoverlust kann nicht wie im Januar angekündigt auf Vorjahresniveau (-712 Millionen Euro) gehalten werden, sondern wird um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag höher ausfallen. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten werde am unteren Ende der Prognosespanne von 1 bis 3 Prozent erwartet. Dabei verzeichnet das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen stärkere Nachfrage und hebt deshalb die Umsatzziele deutlich an. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte dürften die Einnahmen um 10 bis 12 Prozent steigen und nicht nur wie bisher angenommen zwischen 3 und 7 Prozent, hieß es.

VOLKSWAGEN

Der Volkswagen-Konzern denkt laut seines Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume über einen preiswerten E-Volkswagen für um die 20.000 Euro nach. Für VW wäre das der "übernächste Schritt", sagte Blume der Bild am Sonntag. "Ich halte das für eine lohnende Überlegung und ein sinnvolles Ziel für die Marke VW."

ENCAVIS

steigerte die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im ersten Quartal laut Mitteilung um rund 6 Prozent auf 753 Gigawattstunden. Der Umsatz kletterte um rund 9 Prozent auf 98,8 Millionen Euro. Das operative EBITDA lag mit 64,3 Millionen Euro marginal unter dem Vorjahreswert von 64,4 Millionen Euro. Das operative EBIT übertraf dagegen mit 35,3 Millionen den Vorjahreswert von 34,8 Millionen Euro. Insgesamt erzielt Encavis ein operatives Konzernergebnis nach Steuern von 16,6 (Vorjahr: 14,2) Millionen Euro). Für 2023 geht Encavis weiterhin von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus.

BASLER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)