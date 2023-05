Die weiter steigenden US-Marktzinsen ließen den Dollar weiter deutlich zulegen. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Zum Euro erreichte die US-Devise ein Achtwochenhoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,41 71,86 +0,8% +0,55 -9,7%

Brent/ICE 76,45 75,8 +0,9% +0,65 -8,7%

Die Ölpreise sanken um gut 1 Prozent. Hier drückte der feste Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,31 1.959,05 +0,2% +3,26 +7,6%

Silber (Spot) 23,65 23,53 +0,5% +0,13 -1,3%

Platin (Spot) 1.058,80 1.053,50 +0,5% +5,30 -0,9%

Kupfer-Future 3,70 3,68 +0,5% +0,02 -3,1%

Das Gold fiel weiter zurück um 25 Dollar auf 1.956 je Feinunze. Gegenüber Anleihen verliert das Edelmetall angesichts der weiter steigenden Renditen zusehends an Attraktivität.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

EU-SANKTIONEN RUSSLAND

Die EU will im Rahmen der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Handel mit russischen Diamanten "begrenzen". Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag auf dem G7-Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima mit. Zuvor hatte bereits Großbritannien ein Handelsverbot für russische Diamanten verkündet.

US-SANKTIONEN RUSSLAND

Die USA haben als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein neues Sanktions-Paket angekündigt. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden sollte, sagte am Freitag (Ortszeit) vor dem Start des G7-Gipfels in Japan, rund 70 Unternehmen in Russland und anderen Ländern sollten keine US-Exporte mehr erhalten. Darüber hinaus würden rund 300 "Einzelpersonen, Einrichtungen, Schiffe und Flugzeuge" von weiteren Sanktionen betroffen sein.

VERBRAUCHERVERTRAUEN GROSSBRITANNIEN

Das Vertrauen der britischen Verbraucher hat sich im Mai den vierten Monat in Folge verbessert. Das Forschungsunternehmen GfK gab bekannt, dass sein Barometer für das Verbrauchervertrauen im Mai bei minus 27 lag, verglichen mit minus 30 im Vormonat, was den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftswissenschaftler entspricht. Der Wert ist der höchste seit dem Minus von 26 im Februar 2022, bleibt aber im historischen Vergleich negativ, nach dem Rekordtief von minus 49 im September.

MEXIKO - Geldpolitik

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins mit 11,25 Prozent unverändert gelassen.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

Japans Verbraucherpreise sind im April etwas schneller gestiegen, da die Unternehmen ihre Produktpreise zu Beginn des Geschäftsjahres erhöht haben. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im April um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im März, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht.

DEUTSCHE BAHN

will der schweren Krise des Konzerns mit einem massiven Personalaufbau, mehr Geld für das marode Netz und moderneren Bahnhöfen begegnen. "Wir stellen allein in diesem Jahr 3.000 Fachkräfte ein - Bauprojektplaner und -überwacher", kündigte der für das Netz zuständige Konzernvorstand Berthold Huber gegenüber der "SZ" an. "Damit und mit Investitionen in einen modernere Baumaschinenpark werden wir die Kapazitäten unserer eigenen Bahn-Bau-Sparte verdoppeln".

SANOFI

Der Oberste US-Gerichtshof hat entschieden, dass die Patente von Amgen für den Cholesterinsenker Repatha vom Patentamt nicht hätten erteilt werden dürfen. Damit gab das Gericht dem konkurrierenden Pharmaunternehmen Sanofi Recht.

APPLE

hat die interne Nutzung von ChatGPT und anderen externen Tools für künstliche Intelligenz eingeschränkt. Dies geht aus einem Dokument hervor, das vom Wall Street Journal und mit der Angelegenheit vertrauten Personen eingesehen wurde. Apple ist besorgt, dass Mitarbeiter, die diese Art von Programmen verwenden, vertrauliche Daten preisgeben könnten, heißt es in dem Dokument

APPLIED MATERIALS

meldete für sein zweites Quartal einen Nettogewinn von 1,56 (Vorjahr: 1,54) Milliarden Dollar bzw. 1,86 (1,74) Dollar je Aktie. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,00 (1,85) Dollar, wohingegen Analysten nur mit 1,84 Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz stieg auf 6,63 (6,25) Milliarden Dollar, die Konsensschätzung hier lag bei 6,39 Milliarden.

TWITTER / MICROSOFT

Twitter wirft Microsoft vor, "die Twitter-API für unautorisierte Zwecke verwendet zu haben. In einem Brief an Microsoft-CEO Satya Nadella schreibt Twitter, dass Microsoft die Twitter-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) in mehreren Produkten nutzt, darunter einige im Zusammenhang mit der Xbox, der Suchmaschine Bing sowie Werbe- und anderen Tools.

