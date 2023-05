Der Goldpreis, der zuletzt mit den gestiegenen US-Anleihezinsen deutlich nachgegeben hatte, konnte sich nach dem eher taubenhaftenn Zinssignal von US-Notenbankchef Powell etwas berappeln. Er stieg um 17 Dollar auf 1.976 je Feinunze.

G7

China hat seine "starke Unzufriedenheit" mit einer gemeinsamen Erklärung der G7-Länder ausgedrückt. In Reaktion auf den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima, bei dem Vorwürfe gegen China in Bezug auf Menschenrechte und geopolitische Themen erhoben wurden, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: "Die G7 manipuliert weiterhin China-bezogene Angelegenheiten, diskreditiert und greift China an". Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich unzufrieden mit den Gipfelergebnissen und sagte, die G7-Beschlüsse zur Beendigung des Ukraine-Konflikts hätten zum Ziel, Russland "zu zügeln".

BEZIEHUNGEN DEUTSCHLAND - SÜDKOREA

Bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Seoul haben Deutschland und Südkorea eine Vertiefung ihrer wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit angekündigt. Als Beispiele nannte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol den gemeinsamen Handel und Investitionen in Hochtechnologiebereiche wie Wasserstoff, Halbleiter und saubere Energie. Zudem gehe es um eine verstärkte Kooperation bei den Lieferketten.

ENERGIEPREISE DEUTSCHLAND

Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen einem Bericht zufolge mittlerweile auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Vergleichsportals Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent.

VULKANAUSBRUCH ITALIEN

Nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der nahegelegene Flughafen von Catania geschlossen worden. Dies gelte so lange, "bis die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt sind".

INNENPOLITIK GRIECHENLAND

Bei der Parlamentswahl in Griechenland hat Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis einen deutlichen Sieg eingefahren - die absolute Mehrheit aber verfehlt. Seine konservative Partei Nea Dimokratia (ND) kam nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Stimmen auf knapp 41 Prozent, die linksgerichtete Syriza-Partei von Alexis Tsipras lag bei gut 20 Prozent. Mitsotakis steht damit entweder vor schwierigen Koalitionsverhandlungen - oder er könnte einen erneuten Urnengang anstreben.

IRLAND

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonität Irlands auf AA von zuvor AA- angehoben und mit einem stabilen Ausblick versehen.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die pro-irische Partei Sinn Fein ist bei den Kommunalwahlen in Nordirland erstmals stärkste Kraft geworden. Die Partei, die eine Wiedervereinigung Irlands anstrebt, erhielt bei den Wahlen mindestens 143 von insgesamt 463 Sitzen in den insgesamt elf Kommunalverwaltungen und lag damit deutlich vor der pro-britischen Democratic Unionist Party (DUP) mit 122 Sitzen.

USA - Geldpolitik

US-Notenbankchef Jerome Powell sieht einen möglichen Einfluss der Turbulenzen im Bankensektor auf die Zinsentscheidungen. Der Stress im Bankensystem könnte bedeuten, dass die Fed die Zinsen nicht so stark erhöhen müsste, um die Wirtschaft zu bremsen, sagte er und weiter: "Die Risiken, mehr zu tun versus weniger zu tun, balancieren sich nun besser aus (...). Angesichts dessen, wie weit wir gekommen sind, können wir es uns leisten, auf die Daten zu schauen", bevor eine Entscheidung dazu fällt, wie weit die Zinsen noch erhöht werden müssten.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekommt Unterstützung für seine Idee, den nächsten Zinsschritt im Juni ausfallen zu lassen. Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte, er könne sich vorstellen, dafür zu votieren, die Zinssätze bei der nächsten Sitzung des FOMC unverändert zu lassen, um den Experten mehr Zeit zu geben, die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen und die Inflationsaussichten zu bewerten.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen, obwohl die jüngsten Daten auf eine durchwachsene Erholung der Wirtschaft hindeuten. Der einjährige Referenz-Zinssatz (LPR) bleibt bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern März -3,9% (PROG: +0,8%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern März -3,5% gg Vj

ADIDAS

will Ende Mai mit dem Verkauf eines Teils der Restbestände von Millionen Paaren an Yeezy-Design-Sneakern aus der im Herbst abrupt beendeten Design-Kooperation mit dem Rapper Kanye West beginnen. Ein "signifikanter" Betrag solle an ausgewählte Organisationen gespendet werden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen. Auf die Finanzprognose 2023 hat die Ankündigung laut Adidas keine unmittelbare Auswirkung. Bisher hat Adidas im schlechtesten Fall, inklusive der Nichtverwendung und kompletten Abschreibung des Yeezy-Restbestands, einen berichteten operativen Verlust von maximal 700 Millionen Euro für 2023 in Aussicht gestellt.

BROADCOM/VMWARE

Angesichts der laufenden Kartelluntersuchungen zur milliardenschweren Übernahme von VMware durch Broadcom haben sich beide Seiten auf eine Fristverlängerung für das Vorhaben bis zum 26. August geeinigt.

MICRON

China verbietet großen chinesischen Unternehmen den Kauf beim US-Konzern Micron Technology und begründet dies damit, dass die Produkte des Unternehmens ein großes Risiko für die nationale Sicherheit darstellten. Micron ist der größte Hersteller von Speicherchips in den USA.

