+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0810 -0,0% 1,0813 1,0798 +1,0%

EUR/JPY 149,63 -0,2% 149,85 149,68 +6,6%

EUR/CHF 0,9712 +0,0% 1,1136 0,9711 -1,9%

EUR/GBP 0,8692 -0,0% 0,8695 0,8696 -1,8%

USD/JPY 138,42 -0,1% 138,59 138,62 +5,6%

GBP/USD 1,2435 +0,0% 1,2435 1,2416 +2,8%

USD/CNH 7,0590 +0,2% 7,0479 7,0503 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 27.395,37 +1,8% 26.902,81 26.873,18 +65,0%

Der Dollar lag gut behauptet im Markt. Wenn die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze Fortschritte machen sollten und am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung eine weitere Zinserhöhung im Juni signalisiere, könnte der Dollar weiter steigen, meinte Devisen-Analyst Francesco Pesole von ING. Die Märkte seien vorsichtig optimistisch, dass bis Ende der Woche eine Einigung erzielt werde, fügte er hinzu.

Der Dollar zeigt sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel gut behauptet, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Während die Devisenanalysten der Mizuho Bank darin weiterhin bestehende Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit sehen, machen Marktteilnehmer eine andere Rechnung auf. Sollten die USA Anleihen nicht mehr bedienen, entstünde kurzfristig eine Dollar-Knappheit, die den Kurs des Greenbacks kurzfristig sogar stützen dürfte. Darüber hinaus könnten die dann folgenden Verwerfungen an den Märkten sogar zu einer "Flucht" in den Dollar führen, obwohl dieser im Zentrum der möglichen Krise stehe. Zwar dürften Franken und Yen dann stärker profitieren, doch seinen beide Währungen zu illiquide, um eine globe Fluchtbewegung aufzufangen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 71,99 -100,0% -71,99 -10,2%

Brent/ICE 75,98 75,87 +0,1% +0,11 -9,3%

Am Ölmarkt ging es nur verhalten nach oben. Während die jüngsten Produktionskürzungen der Opec etwas stützten, bremste die schwache Nachfrage der Verbraucher und des verarbeitenden Gewerbes.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,81 1.969,80 -0,3% -6,00 +7,7%

Silber (Spot) 23,55 23,68 -0,5% -0,12 -1,7%

Platin (Spot) 1.071,75 1.072,00 -0,0% -0,25 +0,4%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,3% +0,01 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab leicht nach, die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.972 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

POLITIK ARMENIEN / RUSSLAND

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat wegen der seiner Ansicht nach mangelnden russischen Unterstützung im Konflikt mit Aserbaidschan mit dem Rückzug aus der von Moskau geführten Militärallianz Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) gedroht. "Ich schließe nicht aus, dass Armenien die Entscheidung treffen wird, sich aus der OVKS zurückzuziehen", sagte Paschinjan am Montag bei einer Pressekonferenz in Eriwan.

AAREAL BANK

Die Übernahme der Aareal Bank durch eine Investorengruppe um Advent International, Centerbridge Partners und CPPIB wird voraussichtlich bis zum 7. Juni stattfinden. Das Übernahmevehikel Atlantic BidCo habe alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten, teilten die Unternehmen mit.

JULIUS BÄR

Der Schweizer Vermögensverwalter hat trotz des schwierigen Marktumfelds in den ersten vier Monaten des Jahres Kundengelder eingeworben. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 3,5 Milliarden Franken. Nach einem verhaltenen Start hätten sich die Netto-Neugeldzuflüsse zum Ende des Berichtszeitraums beschleunigt, so Julius Bär.

EXXON MOBIL

hat die Bohrrechte für ein großes Stück Land in Arkansas erworben, auf dem der texanische Ölkonzern Lithium fördern will, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

JP MORGAN

Chef Jamie Dimon hat keine Pläne, die Unternehmensführung abzugeben. Auf dem Investorentag der Bank sagte er auf die Frage eines Analysten, wie lange er die Position noch innehaben werde, er wolle an der Spitze bleiben.

TIKTOK

Die Videoplattform ist gegen ihr Verbot im US-Bundesstaat Montana vor Gericht gezogen. In der am Montag bei einem Bundesgericht eingereichten Klage wirft Tiktok dem konservativ regierten Bundesstaat mehrere Verstöße gegen die US-Verfassung vor, unter anderem gegen die in der Verfassung verankerte Redefreiheit. Das Unternehmen fordert, dass das Verbot für verfassungswidrig erklärt und damit gestoppt wird. Montana hatte vergangene Woche als erster US-Bundesstaat ein generelles Verbot von Tiktok beschlossen, das Anfang 2024 in Kraft treten soll. Gouverneur Greg Gianforte erklärte zur Begründung, er wolle die "persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas schützen".

ZOOM

Nach einem soliden Start in das Jahr hat Zoom Video Communications die Prognosen angehoben. Das Videokonferenzunternehmen hat mit seinen Ergebnissen die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Zoom meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 15,4 Millionen Dollar oder 5 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1,11 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,07 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Nach Bereinigung um Aktienkompensationen und andere Effekte verzeichnete Zoom einen Gewinn von 1,16 Dollar pro Aktie gegenüber 1,03 Dollar pro Aktie im Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)