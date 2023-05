Nach den Vortagesaufschlägen kommt der Dollarindex am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft um 0,1 Prozent. Dass der Markt trotz des drohenden Zahlungsausfalls der USA noch realtiv entspannt wirkt, zeigt sich am japanischen Yen, der in den vergangenen Tagen nicht von seiner Reputation als Fluchtwährung in Krisenzeiten profitieren konnte. Bei einem US-Zahlungsausfall könnte kurzfristig eine Dollar-Knappheit entstehen, die wiederum den Greenback kurzfristig sogar stützen könne, heißt es. Aber selbst unter der Annahme, dass eine Verständigung zustande komme, seien die längerfristigen Auswirkungen "komplexer", warnt ein Devisenstratege. Die Elemente einer Einigung wie Ausgabenkürzungen könnten den Druck auf die US-Wirtschaft verstärken und eine Eintrübung des globalen Wachstums nach sich ziehen.

Die Ölpreise zogen deutlicher an. Auch am Ölmarkt sei der Streit um die Schuldenobergrenze das zentrale Thema, berichteten Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite setzten die Akteure jedoch auf eine steigende Nachfrage, nachdem die Internationale Energieagentur vor einer Angebotsverknappung im zweiten Halbjahr gewarnt habe, heißt es. Zudem warnte der saudische Energieminister davor, auf fallende Ölpreise zu setzen. Anleger sollten nicht mit einer Änderung der Politik der Opec+ rechnen, wenn sie sich im Juni trifft.

Der Goldpreis drehte mit den niedrigeren Marktzinsen ins Plus.

BEZIEHUNGEN RUSSLAND / USA

Der in Russland festgenommene US-Journalist Evan Gershkovich muss weitere drei Monate in Untersuchungshaft bleiben. "Das Gericht hat einem Antrag der Ermittlungsbehörden zugestimmt (...) die Haft bis zum 30. August zu verlängern", zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti die Pressestelle des Gerichts am Dienstag. Mit dieser Entscheidung folgt das Gericht Forderungen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB.

EZB- GELDPOLITIK

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter straffen. "Der geldpolitische Straffungskurs ist noch nicht an seinem Ende angelangt. Es werden noch mehrere Zinsschritte erforderlich sein, um ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau zu erreichen", sagte Nagel.

INDUSTRIESTROMPREIS

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Ablehnung eines Industriestrompreises bekräftigt, wie ihn Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant. "Ich halte nichts von einem Industriestrompreis, den wir mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann subventionieren müssen", sagte Lindner beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU in Berlin.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent erhöht. Gleichzeitig signalisierte die Reserve Bank of New Zealand, dass sie angesichts der sich verlangsamenden Konsumausgaben die Geldpolitik ausreichend gestrafft habe. Der Zins dürfte jedoch für geraume Zeit hoch bleiben, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.

ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,4 Millionen Barrel nach minus 2,5 Millionen eine Woche zuvor.

BAYER

hat neue Senior Bonds mit einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro platziert.

ADVA OPTICAL

Christoph Glingener wird zum 30. Juni 2023 sein Amt als CEO niederlegen und in seine bisherige Funktion als CTO für Adva zurückwechseln. Seine Nachfolge tritt mit Wirkung zum 1. Juli Tom Stanton an, Chairman des Adva-Mehrheitseigentümers Adtran Holdings Inc.

HOLCIM

Der Baustoffkonzern verstärkt sich mit einem Zukauf in Großbritannien. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, übernimmt er die Besblock Ltd, einen Spezialisten für die Herstellung nachhaltiger Baustoffe. Einen Kaufpreis nannte Holcim nicht.

KARTELLVERFAHREN USA

Mehrere Hersteller von Säuglingsnahrung sind ins Visier der Behörden geraten. Die FTC prüft, ob sich Unternehmen wie Abbott Laboratories, Nestle und Reckitt Benckiser bei Geboten für lukrative staatliche Aufträge abgesprochen haben, wie aus Dokumenten hervorgeht.

NETFLIX

Der Streamingdienst will das Teilen von Abonnenten-Konten und Passwörtern außerhalb eines Haushalts künftig kostenpflichtig machen. Das Unternehmen kündigte an, dass Nutzer in mehr als 100 Ländern - darunter auch Deutschland und Österreich - von nun an eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, wenn sie ihre Zugangsdaten mit Nutzern teilen, die nicht zu ihrem Haushalt gehören.

LENOVO

Belastet von einer rückläufigen Nachfrage nach PCs hat Lenovo im vierten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Nettogewinn brach um 72 Prozent auf 114 Millionen US-Dollar ein. Vor Jahresfrist hatte Lenovo in den drei Monaten per Ende März noch 412 Millionen Dollar verdient. Der Umsatz sank um knapp ein Viertel auf 12,64 Milliarden Dollar.

